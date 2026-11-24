Sáng 24/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có mặt tại hiện trường vụ nổ gây sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Thông tin sơ bộ từ cơ quan chức năng cho biết, tính đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, vụ nổ đã làm 2 người chết, 11 người bị thương. Số lượng nạn nhân và mức độ thiệt hại vẫn đang được tiếp tục xác minh.

Cùng có mặt tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ huy các lực lượng triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng, trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Công an thành phố đã huy động lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chó nghiệp vụ, Cảnh sát giao thông; đồng thời phối hợp với các đơn vị y tế, quân đội phục vụ công tác tìm kiếm, cấp cứu nạn nhân.

Tại hiện trường, một số căn nhà bị đổ sập sau vụ nổ, gạch đá, kính vỡ và vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào hồi 8 giờ 6 phút ngày 24/11, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ nổ tại khu vực số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết (khu nhà tập thể E3-E4), phường Đống Đa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã điều động 10 phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và cấp cứu cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ thuộc các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, 9, 10, 11 và 13 đến hiện trường.

Lực lượng chức năng cũng đã liên hệ với Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội, các bệnh viện lân cận, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị cấp cứu để phối hợp cứu chữa nạn nhân. Hiện công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn đang được triển khai. Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Nổ lớn gây sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội), nhiều nạn nhân được đưa đi cấp cứu Sáng ngày 24/11, một vụ nổ lớn nghi do bình gas xảy ra trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) khiến một vài cửa hàng đổ sập một phần, nhiều nhà hư hỏng và nhiều nạn nhân phải đi cấp cứu.