Những năm gần đây, mỗi năm Việt Nam vẫn ghi nhận khoảng 70-100 người tử vong do bệnh dại. Năm 2025, cả nước có 77 trường hợp tử vong tại 20 tỉnh, thành phố và nhiều người phải điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, trong năm 2026, cả nước đã ghi nhận 54 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 21 tỉnh, thành phố.

Chia sẻ về bệnh dại, bác sỹ Nguyễn Nguyên Huyền - Giám đốc Trung tâm phòng chống dịch (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cảnh báo bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus dại gây ra. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong là 100% - không có thuốc cứu chữa. Virus dại có thể ủ bệnh trong cơ thể chó, mèo nhiều tháng trước khi phát bệnh. Một con vật bình thường trông có vẻ khỏe mạnh hoặc hiền lành vẫn có thể đang trong thời kỳ ủ bệnh dại và tiềm ẩn nguy cơ lây truyền virus.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong khi phát bệnh. Tuy nhiên, người bị chó, mèo nghi mắc bệnh dại cắn, cào hoặc liếm vào vùng da tổn thương có thể được bảo vệ nếu xử trí vết thương và tiêm vaccine, huyết thanh theo chỉ định càng sớm càng tốt.

Theo các chuyên gia, việc quản lý đàn chó, mèo và việc tiêm phòng, kiểm soát vận chuyển và giết mổ có vai trò quan trọng trong phòng, chống bệnh dại. Bởi nguy cơ lây truyền bệnh dại có thể xuất hiện trong suốt quá trình nuôi, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh chó, mèo. Vì vậy, việc kiểm soát tiêm phòng, quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh chó, mèo; đồng thời không giết mổ, không ăn thịt chó, mèo có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiến tới loại trừ bệnh dại, không còn người tử vong vì bệnh dại.

Một báo cáo được thực hiện bởi tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu Four Paws đã cho thấy những mạng lưới vận chuyển chó, mèo trái phép quy mô lớn diễn ra trên khắp Việt Nam và từ Lào sang, nhằm cung cấp cho hoạt động buôn bán thịt chó và mèo. Dựa trên ba cuộc điều tra được thực hiện trong giai đoạn 2022-2025, báo cáo ghi nhận những chuyến xe tải vận chuyển tới 400 cá thể chó và đồng thời các đầu mối buôn bán có thể trung chuyển tới 1.000 cá thể chó mỗi ngày. Quốc lộ 1A được xác định là tuyến vận chuyển huyết mạch của hoạt động buôn bán trái phép này.

Ông Jon Rosén Bennett - Phụ trách các vấn đề phúc lợi chó, mèo tại Four Paws cho biết, báo cáo đã cho thấy, mỗi cá thể chó, mèo chưa được tiêm phòng bị vận chuyển đều có thể mang theo một loại virus gây chết người. Mỗi chiếc xe tải, xe khách hay xe máy chở động vật qua các tỉnh thành và biên giới không chỉ tiếp tay cho hoạt động buôn bán trái phép vật nuôi, động vật mà còn đặt sức khỏe con người vào vòng nguy hiểm.

Virus dại có thể ủ bệnh trong cơ thể chó, mèo nhiều tháng trước khi phát bệnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang ghi nhận từ 70 đến 100 ca tử vong ở người do bệnh dại mỗi năm, tình trạng vận chuyển động vật từ những khu vực được xác định là điểm nóng về bệnh dại và qua biên giới không có giấy tờ chứng nhận kiểm dịch hoặc sự kiểm tra của cơ quan thú y rất đáng lo ngại.

Hoạt động buôn bán này đang trở thành mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng - khi việc vận chuyển động vật chưa được tiêm phòng qua biên giới góp phần làm suy yếu các biện pháp kiểm soát dịch bệnh ở cấp quốc gia và khu vực, đồng thời cản trở nỗ lực thực hiện các mục tiêu của chiến lược “Zero by 30” - hướng tới chấm dứt các ca tử vong ở người do bệnh dại lây truyền từ chó vào năm 2030.

Virus không phân biệt biên giới quốc gia, vì vậy việc tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển động vật là cần thiết. Việt Nam hiện đã có khung pháp lý cần thiết để xử lý hoạt động buôn bán này. Tuy nhiên, cần thực thi mạnh mẽ hơn các quy định hiện hành, tăng cường kiểm tra, thanh tra, thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan chức năng có liên quan và có những biện pháp quyết liệt đối với các mạng lưới buôn bán, vận chuyển động vật trái phép…/.

Bộ Y tế: Tăng cường giám sát, hạn chế thấp nhất ca tử vong do bệnh dại Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến hết tháng 6/2026, cả nước ghi nhận 34 ca tử vong do bệnh dại, riêng khu vực phía Nam ghi nhận 23 ca tử vong do bệnh dại.