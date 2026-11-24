Liên quan đến vụ nghi nổ bình gas tại địa chỉ số 170 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội sáng 24/11 khiến nhiều người thương vong, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Hà Nội về việc tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời người bị nạn.

Để giảm thiểu tối đa thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của các nạn nhân, Cục Quản ý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tập trung nhân lực, thuốc, máu, trang thiết bị và chuyên môn để cấp cứu, điều trị kịp thời cho các nạn nhân của vụ nổ.

Trường hợp người bệnh nặng, vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện thì chủ động phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để hội chẩn hoặc khẩn trương chuyển người bệnh kịp thời. Cùng đó, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định nhân thân các nạn nhân chưa rõ danh tính, đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn và người nhà người bệnh.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đề nghị, Sở Y tế thành phố Hà Nội tiếp tục báo cáo cập nhật diễn biến công tác cứu chữa người bị nạn và ý kiến đề xuất (nếu có) về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế thành phố Hà Nội, sau khi nhận được thông tin cấp cứu người bị tai nạn hỏa hoạn tại địa chỉ 170 Nguyễn Văn Tuyết với thông tin sơ bộ là nghi nổ bình ga, sập nhà và có người thương vong, Sở Y tế đã khẩn trương chỉ đạo bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai, phòng khám đa khoa 125 Thái Thịnh và Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội nhanh chóng điều xe cấp cứu gần nhất tới hiện trường (tổng số có 9 xe cấp cứu với 36 cán bộ Y tế).

Tính đến 13 giờ ngày 24/11, có 16 bệnh nhân, trong đó 6 trường hợp tử vong./.

Sở Y tế Hà Nội báo cáo nhanh về 6 ca tử vong vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết Các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục bới chỗ sập đổ, Sở Y tế điều 02 kíp ở lại hiện trường tiếp tục hỗ trợ lực lượng chức năng.