Trưa 24/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã đến hiện trường vụ nổ gây sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả. Cùng đi có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu, lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm người bị nạn; tập trung mọi điều kiện để cứu chữa người bị thương.

Đơn vị chức năng xây dựng phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn để có phương án xử lý.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các đơn vị xây dựng phương án di dời người dân tại những khu vực không bảo đảm điều kiện an toàn, đồng thời nghiên cứu xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Bên cạnh việc khắc phục hậu quả trực tiếp của vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết, Bí thư Thành ủy yêu cầu mở rộng phạm vi rà soát đối với các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn, chủ động triển khai biện pháp bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Trước đó vào sáng 24/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ nổ.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, sáng 24/11, vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh ăn uống phía sau nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa khiến một phần công trình nhà một tầng bị sập đổ.

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Công an thành phố Hà Nội huy động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phối hợp với lực lượng quân đội, y tế và các lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13 giờ cùng ngày đã ghi nhận 16 nạn nhân trong vụ việc trên; trong đó có 6 người tử vong, 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực (Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 4 trường hợp, Bệnh viện đa khoa Đống Đa 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 4 trường hợp).

Các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ./.

Hà Nội: 4 bệnh viện khẩn cấp cứu chữa các nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết Theo thông tin đến gần 13h chiều 24/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận 1 nạn nhân được chuyển đến, tuy nhiên bệnh nhân sau đó đã tử vong do tình trạng quá nặng.