Tình trạng người dân tự chẩn đoán bệnh qua “bác sỹ Google” khiến cho vấn đề kháng kháng sinh đang ngày càng gia tăng trong cộng đồng.

Tình trạng người dân tự chẩn đoán bệnh qua “bác sỹ Google” hay các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sau đó ra nhà thuốc yêu cầu bán kháng sinh để tự điều trị bệnh đang diễn ra khá phổ biến.

Điều này khiến cho vấn đề kháng kháng sinh đang ngày càng gia tăng trong cộng đồng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp kháng kháng sinh vào nhóm 10 mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe toàn cầu và ví đây là một “đại dịch thầm lặng.”

Mức độ tàn phá của tình trạng này tương đương một đại dịch lớn nhưng diễn tiến âm thầm từng ngày bên trong cơ thể mỗi người và bùng phát hậu quả nặng nề khi người bệnh mắc các bệnh lý nhiễm trùng./.