Ngày 21/11, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong y tế thông minh."

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trình bày, thảo luận về kinh nghiệm của Công ty AITRICS và Bệnh viện Yongin Severance (Hàn Quốc) trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); kết quả thí điểm giải pháp hỗ trợ cảnh báo sớm (Vital-Care) tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình; ứng dụng dữ liệu, bản đồ dịch tễ trong giám sát sốt xuất huyết của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; lộ trình chuyển đổi số y tế Hưng Yên đến năm 2030. Các đại biểu đưa ra nhiều gợi ý quan trọng cho việc hoàn thiện chính sách, giúp ngành y tế từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, chuẩn mực kỹ thuật, ứng dụng AI vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Anh, Trí tuệ Nhân tạo trong y học đang phát triển với tốc độ chưa từng có. Nhưng với người làm y tế, thước đo cuối cùng không phải là thuật toán thông minh đến đâu mà là bao nhiêu người bệnh được cứu kịp thời, bao nhiêu biến chứng được ngăn ngừa... Câu hỏi hôm nay không còn là “có ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo hay không” mà “ứng dụng thế nào cho đúng, cho an toàn và cho bền vững.”

Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ, y tế phải chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm, trong đó khoa học công nghệ là động lực then chốt.

Với một tỉnh hơn 3 triệu dân, đối mặt với gánh nặng bệnh không lây nhiễm, già hóa dân số và chênh lệch năng lực giữa các tuyến, Hưng Yên xác định chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là con đường để rút ngắn khoảng cách chất lượng, để người dân được chăm sóc an toàn, kịp thời.

Từ đó, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công ty AITRICS (Hàn Quốc), tham vấn kinh nghiệm của Bệnh viện Yongin Severance (Hàn Quốc), triển khai thí điểm giải pháp cảnh báo sớm Vital-Care tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải, Bệnh viện Đa khoa Khoái Châu và Bệnh viện Đa khoa Tiên Lữ. Y văn thế giới đã chỉ ra, nhiều biến cố lâm sàng nghiêm trọng có dấu hiệu qua các chỉ số sinh tồn từ nhiều giờ trước đó. Đây chính là “thời gian vàng.”

Trí tuệ Nhân tạo giúp nhận ra những tín hiệu mong manh sớm để thầy thuốc kịp thời hành động. Ngành Y tế Hưng Yên chọn cách đi từng bước, từ thí điểm có kiểm soát, đo lường, đánh giá khách quan rồi mới nhân rộng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội thảo khoa học quốc tế “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế thông minh tại tỉnh Hưng Yên". (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên trong việc cụ thể hóa các chủ trương chuyển đổi số y tế. Việc chủ động xúc tiến hợp tác quốc tế, phối hợp cùng các đối tác Hàn Quốc là một bước đi đột phá, thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn hội nhập quốc tế sâu rộng. Hội thảo góp phần đánh giá kết quả bước đầu triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ cảnh báo sớm (Vital-Care) tại các cơ sở điều trị cho thấy cách tiếp cận rất bài bản: lấy thực tiễn lâm sàng làm thước đo cho giá trị công nghệ.

Để công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI đạt hiệu quả bền vững, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị ngành Y tế Hưng Yên và các đơn vị, cơ sở y tế tập trung nghiên cứu, ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo gắn liền với y đức và an toàn người bệnh; đặc biệt chú trọng an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân y tế; xây dựng hệ sinh thái dữ liệu chuẩn hóa, liên thông, đồng bộ; nâng cao năng lực số, đào tạo nguồn nhân lực y tế tương lai; đẩy mạnh hợp tác quốc tế thực chất, minh bạch và đúng quy định.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo không còn là xu hướng dự báo của tương lai mà đã trở thành động lực cốt lõi, chiến lược trong phát triển kinh tế -xã hội. Trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngành Y tế được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, hướng đến mục tiêu xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại, công bằng, chất lượng và hiệu quả.

Chuyển đổi số và ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong y tế không đơn thuần là việc trang bị thiết bị mới hay bệnh án giấy thay bằng bệnh án điện tử, mà thực chất là cuộc tái cấu trúc sâu rộng trong tư duy quản trị, phương thức vận hành chuyên môn và mô hình cung cấp dịch vụ y tế. Trọng tâm của việc chuyển đổi này là hiện thực hóa mục tiêu “lấy người bệnh làm trung tâm.”

Đối với người bệnh, Công nghệ số và Trí tuệ Nhân tạo giúp tái định hình trải nghiệm khám chữa bệnh, từ đăng ký khám trực tuyến, nhận diện tự phục vụ, thanh toán không dùng tiền mặt cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe trên nền tảng số...

Đối với đội ngũ nhân viên y tế, Trí tuệ Nhân tạo đang trở thành một “người trợ lý đắc lực." Từ hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh chính xác giúp phát hiện sớm ung thư, tim mạch, cho đến các thuật toán cảnh báo sớm nguy cơ suy thoái lâm sàng và diễn tiến bệnh nặng, Trí tuệ Nhân tạo giúp y bác sỹ đưa ra quyết định lâm sàng nhanh chóng, chuẩn xác hơn.

Đồng thời, các giải pháp số hóa còn giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện để nhân viên y tế tập trung cho công tác chăm sóc người bệnh. Đối với hệ thống y tế, đây là chìa khóa then chốt để xây dựng các bệnh viện thông minh dựa trên dữ liệu lớn, tối ưu hóa quy trình khám bệnh, chữa bệnh, phân bổ nguồn lực hợp lý và nâng cao hiệu quả quản trị toàn diện, lan tỏa đến cả y tế dự phòng và y tế cơ sở./.