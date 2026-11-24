Sở Y tế Hà Nội thông tin, đến 13 giờ chiều 24/11, đã ghi nhận 16 nạn nhân trong vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội), trong đó có 6 trường hợp tử vong; 10 trường hợp đang được cấp cứu.

Các nạn nhân được đưa đến điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (4 trường hợp), Bệnh viện đa khoa Đống Đa (2 trường hợp) và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (4 trường hợp).

Theo Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng, hiện nay các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục đào bới chỗ sập đổ, Sở Y tế điều 02 kíp ở lại hiện trường để hỗ trợ lực lượng chức năng còn các tổ cấp cứu khác làm nhiệm vụ điều trị tại bệnh viện.

Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 24/11/2026, trên địa bàn phường Đống Đa, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ nổ bình ga kèm theo sập nhà tại địa chỉ 170 Nguyễn Văn Tuyết, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và các bệnh viện khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cấp cứu, vận chuyển và phân loại nạn nhân về các bệnh viện để tiếp tục điều trị. Hiện nay, các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Sở Y tế cũng đã có văn bản khẩn gửi Bệnh viện Đa khoa Đống Đa; Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tập trung cấp cứu, điều trị nạn nhân vụ nổ bình ga, sập nhà tại địa chỉ 170 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội./.

Cận cảnh hiện trường vụ nổ bình gas khiến 9 người thương vong tại Hà Nội Ghi nhận tại hiện trường cho thấy lực lượng chức năng đã huy động chó nghiệp vụ để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ nổ bình gas.