Bộ Y tế thông tin đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, nhằm tiếp tục củng cố hệ thống cung cấp dịch vụ y tế, phát triển các mô hình chăm sóc dài hạn, nâng cao năng lực nhân lực và bảo đảm người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe liên tục, phù hợp với nhu cầu.

Kế hoạch được triển khai trên phạm vi cả nước trong giai đoạn 2026-2030, kế thừa những nội dung đã thực hiện, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và định hướng tại Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011, khi tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên đạt 10% dân số. Năm 2024, cả nước có 14,2 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 13,9% dân số. Dự báo đến năm 2030, số người từ đủ 60 tuổi trở lên sẽ xấp xỉ 18 triệu người, chiếm 17,5% dân số, tức cứ 6 người dân thì có hơn 1 người cao tuổi.

Việt Nam được dự báo bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034 và trở thành quốc gia có dân số "siêu già" vào năm 2050. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình tăng nhanh, đạt 74,7 tuổi năm 2025, nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ khoảng 65,4 tuổi.

Kế hoạch mới của Bộ Y tế được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa Kế hoạch hành động ban hành theo Quyết định số 403/QĐ-BYT ngày 20/1/2021, đồng thời cập nhật, bổ sung các nội dung theo Quyết định số 1116/QĐ-TTg.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; đẩy mạnh truyền thông, vận động thay đổi hành vi, tạo môi trường xã hội ủng hộ và cùng tham gia chăm sóc người cao tuổi.

Các địa phương cần tiếp tục quán triệt những thách thức của già hóa dân số đối với phát triển kinh tế-xã hội; ban hành nghị quyết, kế hoạch, bố trí kinh phí và huy động nguồn lực phù hợp để triển khai, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình. Công tác truyền thông cũng được mở rộng trên internet, trang tin điện tử, mạng xã hội, điện thoại di động và các phương tiện thông tin khác; từng bước chuyển tài liệu truyền thông từ bản in sang bản điện tử để người dân dễ tiếp cận.

Trong cung cấp dịch vụ, Kế hoạch chú trọng củng cố, phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống bệnh không lây nhiễm và khám, chữa bệnh cho người cao tuổi. Các bệnh viện lão khoa, bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa được định hướng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới.

Bộ Y tế sẽ củng cố mạng lưới khám, chữa bệnh lão khoa tại các bệnh viện và cơ sở khám, chữa bệnh; xây dựng tiêu chí chuyên môn đối với phòng khám lão khoa, khoa lão khoa, đơn nguyên lão khoa; tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.

Đáng chú ý, Kế hoạch đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực trạm y tế cấp xã trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống bệnh không lây nhiễm cho người cao tuổi tại gia đình và cộng đồng. Các hoạt động bao gồm phổ biến kiến thức rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe, phòng bệnh; hướng dẫn kỹ năng chăm sóc, tự chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng tại nhà, tại cộng đồng; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc; khám, chữa bệnh tại trạm y tế và nơi cư trú.

Bên cạnh hệ thống y tế, Kế hoạch chú trọng phát triển các mô hình chăm sóc phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi. Trong đó, Bộ Y tế định hướng xây dựng mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày và các hình thức chăm sóc phù hợp khác; tổ chức thí điểm tại một số tỉnh, thành phố, đánh giá kết quả để hoàn thiện quy định và mở rộng triển khai, tiến tới xã hội hóa nhiệm vụ chăm sóc người cao tuổi.../.

Quốc hội thông qua ba Luật trong lĩnh vực y tế, sức khỏe Với 415/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).