Với 415/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Sáng 21/11, với 415/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Trước khi Quốc hội biểu quyết, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật.

Theo báo cáo, dự thảo Luật được hoàn thiện theo hướng tăng cường quản lý, ngăn chặn các hành vi trục lợi, bảo đảm tính tự nguyện, minh bạch trong hoạt động hiến, lấy, ghép và bảo vệ quyền lợi của người hiến, người nhận./.

Thông cáo báo chí số 27, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua hàng loạt luật, nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trước khi tiến hành phiên bế mạc vào chiều 21/11.