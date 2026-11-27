Tối 27/11, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đến Hà Nội, tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11).

Ra đón đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn.

Tháp tùng đến Việt Nam tham dự các hội nghị có: Ông Prak Sokhonn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế; ông Hangchuon Naron, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao; ông Koeut Rith, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp; bà Cham Nimul, Bộ trưởng Thương mại; ông Chea Vandeth, Bộ trưởng Bưu chính và Viễn thông; ông Dith Tina, Bộ trưởng Nông-Lâm-Ngư nghiệp; ông Huot Hak, Bộ trưởng Du lịch; ông Hem Vandy, Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ; ông Peng Ponea, Bộ trưởng Giao thông Công chính; ông Tain Jean Francois, Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng; ông So Naro, Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng; bà Touch Sopharath, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam; cùng một số cán bộ lãnh đạo bộ, ngành và Chính phủ Campuchia.

Chiều 26/11, tại họp báo quốc tế về sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết: Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 có chủ đề: "Kết nối Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam - Phát huy tiềm năng-Kiến tạo tương lai thịnh vượng chung"; Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 có chủ đề: "Tăng cường phát triển kinh tế-xã hội, hướng tới ACMECS thông minh và bền vững."

Đây là hai hội nghị cấp cao thường kỳ của hai cơ chế hợp tác này và là hai cơ chế hợp tác có vai trò quan trọng hàng đầu đối với cái khu vực Mekong. Các hội nghị cấp cao này được tổ chức hai năm một lần.

Đặc biệt, theo sáng kiến của Việt Nam, Hội nghị Cấp cao CLMV lần này sẽ lần đầu tiên mời thêm một số đối tác phát triển, tổ chức phát triển và doanh nghiệp tham dự.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh tất cả các nước Mekong đều hết sức coi trọng và đặt nhiều kỳ vọng vào 2 hội nghị cấp cao. Các nước đều rất mong muốn và kỳ vọng hai hội nghị cấp cao lần này sẽ thống nhất được những định hướng hợp tác mới và tạo ra những bước chuyển quan trọng cả về những nội dung ưu tiên hợp tác cũng như phương thức triển khai, để hai cơ chế này đem lại những kết quả, lợi ích thiết thực hơn, hiệu quả hơn và đóng góp thực chất hơn cho phát triển của mỗi nước thành viên; cho hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển của khu vực tiểu vùng./.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác CLMV và ACMECS bằng hành động cụ thể Chuyên gia Campuchia Uch Leang đánh giá vai trò của Việt Nam trong việc chuyển cam kết CLMV và ACMECS thành hợp tác cụ thể, thúc đẩy kết nối và phát triển.