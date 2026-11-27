Ngày 27/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành thông cáo báo chí về Kỳ họp thứ 13.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng 1 đảng viên và kỷ luật cảnh cáo 1 đảng viên.

Cụ thể, sau khi xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy ông Nguyễn Văn Khuya, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 6 Tân Lợi, thuộc Đảng bộ phường Buôn Ma Thuột; nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong quản lý, sử dụng tài chính; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Khuya.

Sau khi xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy ông Phạm Ngọc Thanh, đảng viên Chi bộ thôn Tân Long, thuộc Đảng bộ xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng uy tín của tổ chức đảng, nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Thanh.

Ngoài ra, xem xét Báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Krông Pắc và việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Krông Pắc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm còn có một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và kê khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Krông Pắc và các đồng chí đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy./.

Huế: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với hai hiệu trưởng trường tiểu học Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.