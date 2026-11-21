Thứ Bảy, ngày 21/11/2026, ngày làm việc thứ hai mươi bảy, cũng là ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng

Từ 08 giờ đến 09 giờ 00: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

1. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 489 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 488 đại biểu tán thành (bằng 97,80% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 492 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 491 đại biểu tán thành (bằng 98,40% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

3. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý về 03 dự thảo luật gồm Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đất đai (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua 03 dự thảo Luật nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi): có 485 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 484 đại biểu tán thành (bằng 96,99% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội). Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: có 482 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 481 đại biểu tán thành (bằng 96,39% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): có 479 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 466 đại biểu tán thành (bằng 93,39% tổng số đại biểu Quốc hội), có 05 đại biểu không tán thành (bằng 1,00% tổng số đại biểu Quốc hội), có 08 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn . (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

4. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý về 04 dự thảo: (1) Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); (2) Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong; (3) Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi- Kon Tum; (4) Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các dự thảo Luật, dự thảo Nghị quyết nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi): có 479 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 471 đại biểu tán thành (bằng 94,39% tổng số đại biểu Quốc hội), có 02 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội), có 06 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,20% tổng số đại biểu Quốc hội). Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong: có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 476 đại biểu tán thành (bằng 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội), có 02 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội), có 03 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum: có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 477 đại biểu tán thành (bằng 95,59% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội), có 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La: có 483 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 482 đại biểu tán thành (bằng 96,59% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Từ 09 giờ 00 đến 09 giờ 30: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

1. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 485 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 467 đại biểu tán thành (bằng 93,59% tổng số đại biểu Quốc hội), có 12 đại biểu không tán thành (bằng 2,40% tổng số đại biểu Quốc hội), có 06 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 484/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 96,99% tổng số đại biểu Quốc hội và bằng 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt).

3. Quốc hội nghe Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý về 03 dự thảo: Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và các dự thảo Nghị quyết nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi): có 479 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 478 đại biểu tán thành (bằng 95,79% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi): có 476/476 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội và bằng 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt).

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội: có 474 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 470 đại biểu tán thành (bằng 94,19% tổng số đại biểu Quốc hội), có 04 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,80% tổng số đại biểu Quốc hội).

4. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 479 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 472 đại biểu tán thành (bằng 94,59% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội), có 06 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Từ 09 giờ 45 đến 11 giờ 00: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

1. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý về 03 dự thảo luật: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; (3) Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua 03 dự thảo Luật nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế: có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 473 đại biểu tán thành (bằng 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội), có 07 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 465 đại biểu tán thành (bằng 93,19% tổng số đại biểu Quốc hội), có 08 đại biểu không tán thành (bằng 1,60% tổng số đại biểu Quốc hội), có 08 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi): có 474 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 415 đại biểu tán thành (bằng 83,17% tổng số đại biểu Quốc hội), có 23 đại biểu không tán thành (bằng 4,61% tổng số đại biểu Quốc hội), có 36 đại biểu không biểu quyết (bằng 7,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý về 02 dự thảo: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; (2) Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật và dự thảo Nghị quyết nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí: có 477 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 476 đại biểu tán thành (bằng 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch: có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 468 đại biểu tán thành (bằng 93,79% tổng số đại biểu Quốc hội), có 08 đại biểu không tán thành (bằng 1,60% tổng số đại biểu Quốc hội), có 04 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,80% tổng số đại biểu Quốc hội).

3. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý về 03 dự thảo luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua 03 dự thảo Luật nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội: có 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 96,39% tổng số đại biểu Quốc hội và bằng 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt). Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động: có 468/468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 93,79% tổng số đại biểu Quốc hội và bằng 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt).

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm: có 463 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 461 đại biểu tán thành (bằng 92,38% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Buổi chiều

Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 50: Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

1. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 487/487 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội và bằng 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt).

2. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 489 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 487 đại biểu tán thành (bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội), có 02 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

3. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý về 03 dự thảo: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua 02 dự thảo Luật và 01 dự thảo Nghị quyết nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất): có 485 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 482 đại biểu tán thành (bằng 96,59% tổng số đại biểu Quốc hội), có 02 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập: có 478 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 476 đại biểu tán thành (bằng 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế: có 455 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 453 đại biểu tán thành (bằng 90,78% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Từ 15 giờ 00: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (phiên bế mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam). Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 494 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 491 đại biểu tán thành (bằng 98,40% tổng số đại biểu Quốc hội), có 03 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tiếp theo, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và làm Lễ chào cờ./.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Nhiều chính sách mới cho phát triển kinh tế-xã hội Với chương trình nghị sự dày đặc, khối lượng công việc lập pháp lớn, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, vượt chương trình đề ra.