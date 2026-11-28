Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác hộ tịch, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, nhất là năng lực thực hiện thủ tục hộ tịch trực tuyến.

Đây là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp làm thay đổi thẩm quyền, phạm vi nhiệm vụ, trong khi khối lượng hồ sơ hộ tịch ở cấp xã ngày càng lớn.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 12147/VPCP-PL thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về đề nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 948/BC-BTP về kết quả rà soát thực trạng và đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác hộ tịch.

Theo đó, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc triển khai các hoạt động tại Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 26/5/2026 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 20/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu của chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026-2031.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác hộ tịch, nhất là trong thực hiện thủ tục hộ tịch trực tuyến.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Chỉ đạo này đặt ra yêu cầu không chỉ khắc phục những thiếu hụt về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải nâng cao khả năng thích ứng của đội ngũ trước những thay đổi trong phương thức quản lý, giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả rà soát của Bộ Tư pháp cho thấy, dù công tác bố trí, đào tạo và bồi dưỡng đã được quan tâm, đội ngũ làm công tác hộ tịch vẫn còn những hạn chế đáng chú ý, nhất là ở cấp xã - nơi trực tiếp tiếp nhận, giải quyết phần lớn hồ sơ của người dân.

Khối lượng công việc lớn, đội ngũ cấp xã chịu nhiều áp lực

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, tính đến ngày 30/6/2026, đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu có 6.760 người. Trong đó, 94,8% có trình độ chuyên môn từ cử nhân luật trở lên; 76,3% đã được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp, hộ tịch. Tuy nhiên, còn hơn 30% công chức có nhu cầu tiếp tục được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch.

Đáng chú ý, số lượng công chức tư pháp cấp xã đã giảm đáng kể sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đến ngày 30/6/2026 chỉ còn 6.760 người. Trong khi đó, phạm vi địa bàn và thẩm quyền giải quyết công việc ở cấp xã được mở rộng do tiếp nhận thêm nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện.

Công chức tư pháp, hộ tịch không chỉ xử lý hồ sơ hộ tịch mà còn phải đảm nhiệm nhiều lĩnh vực công tác khác, bao gồm cả kiêm nhiệm công việc văn phòng, phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Kết quả kiểm tra, khảo sát việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực hộ tịch và phản ánh của các địa phương tại tháng 12/2025 cho thấy khoảng 70% số lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp phát sinh thuộc lĩnh vực hộ tịch.

Có những xã phát sinh 300-400 hồ sơ mỗi ngày. Thực tế này tạo áp lực lớn đối với đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với việc nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn người dân và xử lý những tình huống nghiệp vụ phức tạp.

Bên cạnh vấn đề số lượng, chất lượng đội ngũ cũng chưa đồng đều như vẫn còn công chức chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn cử nhân luật trở lên hoặc chưa được bồi dưỡng, có chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch theo quy định và một bộ phận được điều chuyển từ các lĩnh vực không phải tư pháp, pháp luật cần được tích lũy thêm về kinh nghiệm trong xử lý hồ sơ có yếu tố nước ngoài, hồ sơ phải xác minh qua nhiều nguồn thông tin hoặc những trường hợp cần xử lý dữ liệu hộ tịch lịch sử.

Việc tiếp nhận, giải quyết những hồ sơ trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện cũng đặt ra thách thức đối với công chức mới được phân công. Đây đều là những công việc đòi hỏi kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu.



Yêu cầu nâng cao năng lực càng rõ nét khi đăng ký hộ tịch trực tuyến, kết nối, chia sẻ dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính liên thông, không phụ thuộc địa giới hành chính ngày càng được đẩy mạnh.

Dù công chức đã sử dụng hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, cổng dịch vụ công và các phần mềm nghiệp vụ, khả năng khai thác chức năng nâng cao, xử lý dữ liệu phức tạp và khắc phục sai lệch dữ liệu vẫn chưa đồng đều.

Tập trung bồi dưỡng, bảo đảm 100% đáp ứng tiêu chuẩn từ 1/3/2027

Từ kết quả rà soát, Bộ Tư pháp đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với mục tiêu bảo đảm từ ngày 1/3/2027, 100% người thực hiện công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định; Ủy ban Nhân dân các cấp chỉ bố trí, tuyển dụng mới những người đủ tiêu chuẩn để thực hiện công tác hộ tịch.

Để đạt mục tiêu này, kế hoạch xác định các nhóm nhiệm vụ cụ thể, trong đó ưu tiên chuẩn hóa trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đối với đội ngũ công chức tư pháp cấp xã.

Với công chức chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn hoặc chứng chỉ nghiệp vụ theo kết quả rà soát, kế hoạch đặt ra yêu cầu đào tạo trình độ chuyên môn luật hoặc tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành đối với người chưa đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm mới. Việc thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2028, trong đó ưu tiên hoàn thành trước ngày 1/3/2027.

Đối với công chức có nhu cầu được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch, Bộ Tư pháp sẽ xây dựng, ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng để các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện bồi dưỡng ngay sau khi nghị định quy định chi tiết Luật Hộ tịch năm 2026 được ban hành, bảo đảm hoàn thành trước thời hạn 1/3/2027.

Cùng với kiến thức chuyên môn, kế hoạch chú trọng tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng kỹ năng số, công nghệ. Nội dung tập trung vào hướng dẫn sử dụng, thao tác trên phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử; làm rõ vai trò, ý nghĩa và trách nhiệm của cơ quan hộ tịch trong triển khai phần mềm, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Đây là yêu cầu quan trọng để đội ngũ có thể đáp ứng phương thức giải quyết thủ tục hành chính ngày càng dựa trên dữ liệu và môi trường điện tử.

Các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng sẽ được tổ chức ở cả trung ương và địa phương, theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì tổ chức tập huấn chuyên sâu ở trung ương; UBND cấp tỉnh chủ trì tổ chức tại địa phương, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với đội ngũ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tiếp tục tổ chức định kỳ 2 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh sự mỗi năm, trong đó tập trung vào nghiệp vụ hộ tịch và các lĩnh vực liên quan. Bộ Ngoại giao cũng phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Hộ tịch năm 2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành; cập nhật kỹ năng xử lý hồ sơ phức tạp, sử dụng phần mềm và đồng bộ dữ liệu hộ tịch.

Để kế hoạch đi vào thực chất, Bộ Tư pháp kiến nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ kết quả rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, xác định rõ đối tượng, số lượng, thời gian hoàn thành và trách nhiệm tổ chức thực hiện; ưu tiên bố trí kinh phí, kiện toàn đội ngũ công chức hộ tịch cấp xã phù hợp với khối lượng công việc, quy mô dân số và đặc điểm địa bàn. Đồng thời, cần có phương án điều chỉnh nhân sự đối với trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn, hạn chế tình trạng kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng giải quyết thủ tục hộ tịch; bảo đảm điều kiện làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Ở cấp bộ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Hộ tịch năm 2026, xác định rõ tiêu chuẩn đối với người làm công tác hộ tịch, xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng và tổ chức tập huấn chuyên sâu.

Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư pháp tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ tại các cơ quan đại diện. Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 700/QĐ-TTg, phối hợp bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch cấp xã./.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn mới Bộ Tư pháp triển khai Luật Hộ tịch 2026 và Chương trình CRVS nhằm hiện đại hóa, số hóa toàn diện hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch, tăng liên thông dữ liệu và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.