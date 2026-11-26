Ngày 26/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tổ chức tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương trên địa bàn sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự buổi tiếp xúc cử tri xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi tiếp xúc, ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã báo cáo tới đông đảo cử tri kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình năm 2026 và kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai.

Các cử tri bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của đất nước và tỉnh Ninh Bình trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, cử tri đặt niềm tin rất lớn vào những thay đổi tích cực trong hoạt động của Quốc hội và đánh giá cao hiệu quả, tính thiết thực tại các kỳ họp gần đây.

Ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, báo cáo tới đông đảo cử tri về kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Tại buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ phụ cấp cho viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, công tác nhân lực ngành Y tế tại cơ sở, tình trạng sử dụng chất cấm, hóa chất độc hại, phụ gia thực phẩm không được phép gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân...

Cử tri Hoàng Minh Thảo (xã Kim Sơn) cho rằng theo Nghị định số 381/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ, công chức cấp xã thuộc đối tượng quy định được hưởng phụ cấp công vụ 55% mức lương hiện hưởng. Tuy nhiên, viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, cụ thể là Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã, mặc dù cũng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân, chịu nhiều áp lực công việc trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng lại không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp này.

Cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội, Chính phủ quan tâm xem xét mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp công vụ hoặc ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp với viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, bảo đảm tương quan hợp lý về chế độ đãi ngộ, tạo động lực để đội ngũ viên chức yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với cơ sở.

Về nhân lực ngành Y tế tại cơ sở, cử tri cho rằng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và không còn mô hình Trung tâm Y tế cấp huyện, các quy định về nhân lực y tế tại Thông tư số 03/2023/TT-BYT đã không còn phù hợp với thực tế hoạt động của y tế cơ sở.

Cử tri kiến nghị Quốc hội và Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư 03/2023/TT-BYT, tập trung vào 2 vấn đề: tăng định mức nhân lực sát với thực tế sau sáp nhập, thay đổi mức tối thiểu 5 người/trạm như cũ; tính biên chế theo quy mô dân số thực tế và số điểm trạm phải duy trì, bảo đảm có bác sỹ khám, chữa bệnh cùng nhân lực hành chính, công nghệ thông tin để giảm tải kiêm nhiệm; đồng thời có cơ chế luân chuyển bác sĩ về cơ sở, quy định cơ chế biệt phái, hỗ trợ có thời hạn bác sỹ từ tuyến trên về trạm y tế xã để khắc phục tình trạng thiếu bác sỹ hiện nay.

Đối với lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, cử tri Lại Thế Tam, Trung tâm Dịch vụ hành chính công xã Kim Sơn phản ánh, qua thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ, công chức cấp xã hiện phải sử dụng nhiều phần mềm, nền tảng số do các bộ, ngành và địa phương triển khai.

Tuy nhiên, các hệ thống còn thiếu sự kết nối, liên thông đồng bộ, dẫn đến cùng một thông tin phải cập nhật trên nhiều phần mềm khác nhau, làm tăng khối lượng và áp lực công việc cho cán bộ cơ sở, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác, sử dụng dữ liệu và chất lượng phục vụ người dân.

Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo việc rà soát, tích hợp, kết nối và liên thông đồng bộ các hệ thống phần mềm; thống nhất để “một lần cập nhật, nhiều lần khai thác, sử dụng.”

Dữ liệu đã được cập nhật, lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước cần được chia sẻ, khai thác theo thẩm quyền, quy định, hạn chế tối đa việc yêu cầu cán bộ, công chức nhập lại hoặc cung cấp lại cùng một thông tin nhiều lần.

Cử tri Trần Thị Thu Hoài, thôn Ân Hòa, xã Kim Sơn, phản ánh ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Bày tỏ lo lắng trước thực trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, cử tri Trần Thị Thu Hoài (thôn Ân Hòa, xã Kim Sơn) cho rằng, hiện nay, tình trạng sử dụng chất cấm, hóa chất độc hại, phụ gia không được phép trong sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp.

Một số tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận vẫn cố tình vi phạm, đưa thực phẩm không bảo đảm an toàn ra thị trường. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng mức xử phạt đủ sức răn đe, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự khi đủ căn cứ; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và công khai các cơ sở vi phạm, qua đó bảo vệ sức khỏe, tính mạng và quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đại diện lãnh đạo các sở Y tế, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình cũng sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi tới các cơ quan trung ương và Quốc hội tại các kỳ họp tới.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự buổi tiếp xúc cử tri xã Yên Khánh. Theo kế hoạch, trong hai ngày 26 và 27/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tiếp tục tổ chức tiếp xúc cử tri tại nhiều xã, phường khác trên địa bàn./.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh Tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Bắc Ninh, Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định đoàn tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.