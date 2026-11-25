Ngày 25/11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 35 (Vietnam Medi-Pharm) và Triển lãm Quốc tế Dược phẩm, Trang thiết bị y tế và Chăm sóc sức khỏe Việt Nam lần thứ 4 (VietMediCare Expo).

Bên cạnh 300 gian hàng trưng bày các sản phẩm xu hướng công nghệ, giải pháp y tế hiện đại, triển lãm còn có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, khẳng định vai trò là cầu nối giao thương, thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực dược phẩm, trang thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe.

Triển lãm năm nay có quy mô hơn 300 gian hàng, quy tụ hơn 250 tổ chức, doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Liên bang Nga, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Danh mục trưng bày tại triển lãm đa dạng, giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm, công nghệ và giải pháp phục vụ ngành y tế, bao gồm: trang thiết bị chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật; vật tư y tế; thiết bị chẩn đoán in vitro (IVD), thiết bị phòng thí nghiệm và phân tích; dược phẩm và công nghệ sản xuất dược phẩm; thiết bị y tế thông minh; công nghệ chăm sóc sức khỏe; thiết bị thẩm mỹ, nha khoa, nhãn khoa; du lịch y tế….

Triển lãm cũng dành không gian đặc biệt cho lĩnh vực y tế thông minh với các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chẩn đoán, phần mềm quản lý bệnh viện, hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa, công nghệ không dây và các thiết bị theo dõi, giám sát sức khỏe.

Đây là những nhóm giải pháp đang mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong quản lý, cung cấp dịch vụ và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Trong khuôn khổ triển lãm, Ban tổ chức phối hợp với các Hiệp hội và đơn vị tổ chức các buổi tọa đàm tập trung vào các vấn đề thời sự của ngành y tế, cập nhật chính sách, xu hướng phát triển thị trường và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Chương trình giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế tiếp tục được tổ chức tạo cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp, kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác, nhà phân phối, đại lý và đơn vị nhập khẩu; qua đó mở rộng mạng lưới hợp tác, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại trong lĩnh vực y dược.

Tiến sỹ Đoàn Hữu Thiển, Chánh Văn phòng Bộ Y tế cho biết, trong giai đoạn hiện nay, ngành Y tế Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Do đó, lĩnh vực dược phẩm, trang thiết bị y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe có vai trò ngày càng quan trọng.

Việc tăng cường kết nối doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở y tế và các đối tác trong nước, quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường y tế Việt Nam.

Thông qua triển lãm, đại diện Bộ Y tế kêu gọi các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tích cực tham gia các hoạt động kết nối, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh; từ đó góp phần xây dựng thị trường dược phẩm và trang thiết bị y tế minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm chất lượng sản phẩm và quyền lợi của người dân.

Triển lãm Vietnam Medi-Pharm 2026 diễn ra từ ngày 25/11 đến hết ngày 27/11. Sự kiện còn có các triển lãm đồng hành gồm: VietLab Expo 2026, VietPharma&Tech 2026 và Smart Health 2026, qua đó mở rộng không gian giới thiệu sản phẩm, công nghệ, thiết bị và giải pháp phục vụ các lĩnh vực có liên quan./.

Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 sẽ quy tụ chuyên gia từ hơn 120 quốc gia Một trong những điểm nhấn của Tuần lễ là chuỗi diễn đàn cấp cao và hội nghị chuyên ngành gắn với ba chủ đề triển lãm, dự kiến quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia y tế.