Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 (Global Health Week Vietnam 2027), dự kiến diễn ra từ ngày 15-17/9/2027 tại VEC (Hà Nội), quy tụ hơn 500 gian hàng, 30.000 chuyên gia từ hơn 120 quốc gia, 300 diễn giả quốc tế, tạo không gian kết nối chính sách, công nghệ và đầu tư trên chuỗi giá trị y tế toàn cầu.

Thông tin trên được đại diện Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và đối tác dmg events công bố trong buổi họp báo diễn ra ngày 18/11, tại Hà Nội.

Tại buổi Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ cho biết Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định yêu cầu đổi mới căn bản tư duy bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; chuyển mạnh từ tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và suốt vòng đời.

Cùng với các Nghị quyết số 57, 59 và 68-NQ/TW về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân, chúng ta đang có những định hướng chiến lược quan trọng để phát triển một hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và bền vững. Mục tiêu đến năm 2030, tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm, không chỉ là những chỉ tiêu chuyên môn của ngành Y tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, để hiện thực hóa những mục tiêu đó, bên cạnh nguồn lực trong nước, Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam sẽ là diễn đàn đối thoại chính sách, chuyên môn; là cầu nối để cơ sở y tế tiếp cận công nghệ tiên tiến, doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực. Lãnh đạo Bộ Y tế mong các hội, hiệp hội chuyên ngành, các bệnh viện, doanh nghiệp trong nước và quốc tế chủ động, tích cực tham gia.

“Thành công của sự kiện không chỉ được đo bằng số lượng gian hàng, đại biểu hay những thỏa thuận được ký kết, mà phải được đo bằng những công nghệ được chuyển giao, những năng lực được hình thành, những sản phẩm được phát triển và những người bệnh thực sự được hưởng lợi,” Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu tại Cuộc họp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại họp báo, đại diện Bộ Y tế, VEC, dmg events và các đơn vị đồng hành cùng thực hiện nghi thức công bố ba sự kiện và bộ nhận diện trong khuôn khổ Tuần lễ.

Ban tổ chức đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đơn vị gồm Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Hội Thiết bị Y tế Việt Nam, Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam. Việc ký kết đánh dấu sự đồng hành của các tổ chức chuyên môn, nghề nghiệp ngay từ giai đoạn chuẩn bị, tạo nền tảng phối hợp xây dựng nội dung chuyên môn và kết nối chuyên gia, hội viên trong nước.

Với thông điệp “Hội tụ tinh hoa y tế toàn cầu-Dẫn lối đổi mới sáng tạo-Kiến tạo tương lai y tế,” Tuần lễ do Bộ Y tế chủ trì, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events đồng tổ chức với sự tham gia, hỗ trợ của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Quỹ VinFuture, Hệ thống Y tế Vinmec cùng các hội, hiệp hội chuyên ngành y tế và các đối tác kết nối.

Tuần lễ sẽ gồm ba Triển lãm chuyên ngành tổ chức đồng thời tại VEC, với tổng quy mô 6 sảnh triển lãm. Trong đó, tập trung vào thiết bị y tế, phẫu thuật robot, y tế số, bệnh viện thông minh và du lịch y tế, đồng thời lần đầu giới thiệu khu y học cổ truyền - phục hồi chức năng và khu AI - chuyển đổi số y tế.

Triển lãm Dược phẩm và Công nghệ Sinh học Việt Nam giới thiệu dược phẩm, nguyên liệu và dược liệu, thuốc sinh học, vắc xin, liệu pháp tế bào và gen. Cuối cùng, phân khu Triển lãm Công nghệ Xét nghiệm và Chẩn đoán Việt Nam sẽ giới thiệu giải pháp xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh ứng dụng AI, chẩn đoán phân tử và tự động hóa phòng xét nghiệm.

Một trong những điểm nhấn của Tuần lễ là chuỗi diễn đàn cấp cao và hội nghị chuyên ngành gắn với ba chủ đề triển lãm, dự kiến quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia y tế, lãnh đạo các tổ chức và doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cùng khu vực đổi mới sáng tạo & trình diễn công nghệ, giải pháp y tế. Song song với các hội nghị, các phiên kết nối đối tác và đầu tư tạo không gian để doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế trao đổi trực tiếp với bệnh viện, cơ quan quản lý y tế và doanh nghiệp Việt Nam./.

Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất tế bào gốc, từ phân lập đến nuôi cấy, tăng sinh Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm cho hay sau 10 năm nghiên cứu, Viện đã lựa chọn được những bệnh lý mà theo đánh giá có khả năng đáp ứng tốt nhất với liệu pháp tế bào gốc.