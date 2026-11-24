Hiện nay, tại các bệnh viện, bác sỹ đang tiếp nhận cứu chữa các nạn nhân trong vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực 155 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) sáng 24/11, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã khẩn trương huy động nhiều kíp cấp cứu đến hiện trường, phối hợp sơ cứu, phân loại và chuyển người bị nạn đến các cơ sở y tế.

Đến thời điểm gần 11h trưa, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã tiếp nhận 11 nạn nhân trong vụ nổ nói trên được đưa đến cấp cứu, trong số đó có 4 trường hợp được bệnh viện chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và 3 bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội).

Trao đổi về công tác cấp cứu, ông Nguyễn Đình Phúc - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, cho biết bệnh viện đã điều động liên tục khoảng 4-5 kíp cấp cứu đến hiện trường. Đồng thời, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động nhân lực toàn viện, tập trung tại Khoa Cấp cứu để tiếp nhận, xử trí các trường hợp bị thương.

Theo ông Nguyễn Đình Phúc, bệnh viện đã tiếp nhận 11 trường hợp liên quan đến vụ nổ. Trong đó, có 2 trường hợp ngừng tuần hoàn, tử vong trước khi đến bệnh viện. Một số trường hợp ngừng tuần hoàn và đa chấn thương được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn… để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, 3 nạn nhân được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng rất nặng, bởi sức ép từ vụ nổ rất lớn. Các bệnh nhân dưới sức ép của vụ nổ bị bỏng, tổn thương nội tạng và đa cơ quan. Bệnh nhân đang được cấp cứu tại Trung tâm Hồi sức cấp cứu. Các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện trong các lĩnh vực: Bỏng, ngoại khoa, chấn thương đang hội chẩn để có các phương án cứu chữa tốt nhất.

Như Báo Điện tử VietnamPlus đã thông tin, khoảng 8 giờ sáng nay (24/11), một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực 155 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nội).

Các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, ông Nguyễn Thành - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho hay, ngay khi nhận được thông tin cấp báo, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã điều 5 xe cấp cứu và nhân viên y tế tới ngay hiện trường, 1 xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, 1 xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Theo thông tin ghi nhận và xác định ban đầu đây là 1 vụ nổ có thể do bình gas phát nổ tại một quán ăn. Vụ nổ đã làm sập cả 1 nhà bên cạnh. Ghi nhận đến thời điểm này có 1 nạn nhân tử vong./.

Khu vực Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đống Đa trong sáng 24/11 khi tiếp nhận các nạn nhân trong vụ nổ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hà Nội: Nỗ lực cứu chữa các nạn nhân trong vụ nổ bình gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết Theo thông tin ghi nhận và xác định ban đầu đây là 1 vụ nổ có thể do bình gas phát nổ tại một quán ăn. Vụ nổ đã làm sập một nhà bên cạnh.