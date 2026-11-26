Hiện nay, các nước đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới của nền y học thế giới. Y học chính xác, công nghệ gene, liệu pháp tế bào, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu đang từng bước làm thay đổi căn bản phương thức chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh. Huyết học là một trong những chuyên ngành có điều kiện tiếp cận sớm và ứng dụng sâu rộng những thành tựu này.

Do đó, chuyên ngành huyết học-truyền máu tập trung phát triển khoa học công nghệ, từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu và tiến tới phát triển y học chính xác trong chuyên ngành huyết học.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị khoa học Huyết học-Truyền máu toàn quốc năm 2026, diễn ra ngày 26/11 tại Hà Nội, do Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Huyết học-Truyền máu Việt Nam, các Bệnh viện, Trung tâm Huyết học-Truyền máu trên cả nước tổ chức.

Giai đoạn phát triển mới của nền y học thế giới

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ cho hay trong những năm qua, Bộ Y tế đánh giá cao những bước tiến của chuyên ngành huyết học-truyền máu Việt Nam. Từ chẩn đoán hình thái tế bào, miễn dịch, di truyền tế bào đến sinh học phân tử, giải trình tự gene, ghép tế bào gốc tạo máu và các phương pháp điều trị nhắm trúng đích… đang từng bước tiếp cận và làm chủ những thành tựu của y học hiện đại.

Sự phát triển của chuyên ngành đã mở ra cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh mà trước đây chúng ta còn rất hạn chế về phương pháp và khả năng can thiệp. Cùng với đó, công tác vận động hiến máu tình nguyện, tiếp nhận, sàng lọc, điều chế, bảo quản và cung ứng máu, chế phẩm máu ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp, khoa học hơn, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi cả nước.

“Chúng ta đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới của nền y học thế giới. Y học chính xác, công nghệ gene, liệu pháp tế bào, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu đang từng bước làm thay đổi căn bản phương thức chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh. Vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ tham gia vào quá trình phát triển đó như thế nào? Chỉ tiếp nhận những thành tựu của thế giới hay từng bước trở thành những người làm chủ công nghệ, có khả năng nghiên cứu, sáng tạo và đóng góp tri thức cho nền y học quốc tế? Chúng ta cần lựa chọn con đường thứ hai,” Thứ trưởng Bộ Y tế phân tích.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đặt ra những yêu cầu mới đối với toàn ngành Y tế. Đây không chỉ là định hướng phát triển chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm của mỗi cơ sở y tế, mỗi nhà quản lý, mỗi thầy thuốc và mỗi nhà khoa học đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phó giáo sư Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị cho biết, những năm qua, chuyên ngành huyết học -truyền máu Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu, phương pháp chẩn đoán và điều trị tiên tiến được triển khai, ứng dụng hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế, đồng thời bảo đảm ngày càng tốt hơn chất lượng và an toàn truyền máu.

Đầu tư nghiên cứu về sinh học phân tử, di truyền, miễn dịch

Trước những yêu cầu trong bối cảnh mới, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh ngành huyết học-truyền máu cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu về sinh học phân tử, di truyền, miễn dịch, ghép tế bào gốc tạo máu, điều trị nhắm trúng đích; đồng thời chủ động nghiên cứu, tiếp cận các liệu pháp tế bào, liệu pháp miễn dịch và liệu pháp gen tiên tiến trên cơ sở bảo đảm đầy đủ các điều kiện khoa học, pháp lý và đạo đức nghiên cứu.

Đặc biệt, các cơ sở y tế cần quan tâm nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, sinh học phân tử, đặc điểm di truyền và đáp ứng điều trị của người bệnh Việt Nam, từ đó xây dựng các chiến lược chẩn đoán, điều trị phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu chuyên ngành huyết học-truyền máu đồng bộ, liên thông trên phạm vi toàn quốc; củng cố hệ thống truyền máu quốc gia theo hướng hiện đại, an toàn, chủ động và bền vững, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành và thu hẹp khoảng cách về năng lực chuyên môn giữa các vùng, miền; đổi mới tư duy quản trị, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển chuyên ngành.

Phó giáo sư Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học–Truyền máu Trung ương phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Hội nghị năm nay quy tụ gần 1.700 đại biểu, tiếp tục cho thấy sức hút và sự quan tâm rộng rãi của đồng nghiệp cả nước. Bên cạnh các báo cáo chuyên môn từ nhiều chuyên gia trong nước, hội nghị có sự tham gia của 10 chuyên gia quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Australia, Anh, Đức, Đan Mạch, Singapore, mang đến những cập nhật tiến bộ trên thế giới trong lĩnh vực điều trị các bệnh lý huyết học đang rất được quan tâm hiện nay như: liệu pháp tế bào CAR-T, ghép tế bào gốc, điều trị các bệnh lơ-xê-mi, u lympho...

Hai ngày hội nghị ghi nhận hơn 100 báo cáo khoa học diễn ra trong 04 phiên toàn thể, 13 phiên hội thảo chuyên đề và 02 phiên thi báo cáo viên trẻ. Thông qua các báo cáo khoa học và thảo luận chuyên sâu, hội nghị góp phần thúc đẩy trao đổi chuyên môn và khuyến khích ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác khám, chữa bệnh.

Bên cạnh nội dung khoa học, Hội nghị còn có các hoạt động bên lề thiết thực, gồm triển lãm với 31 gian hàng giới thiệu máy móc, trang thiết bị, thuốc, hóa chất và sinh phẩm; cùng 4 hội thảo vệ tinh do các đơn vị đồng hành tổ chức. Đây là dịp để các cơ sở y tế tiếp cận những công nghệ, giải pháp và sản phẩm mới, tăng cường kết nối giữa nghiên cứu, ứng dụng khoa học với thực tiễn khám bệnh, chữa bệnh./.

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