Triển lãm Quốc tế Sản phẩm & Đồ chơi Trẻ em và Triển lãm Văn phòng phẩm Việt Nam 2026 (IBTE) sẽ diễn ra trong ba ngày từ 10-13/12/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, số 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh).

Chương trình do Công ty Chaoyu Expo phối hợp cùng Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (VINEXAD) đồng tổ chức.

Dự kiến triển lãm sẽ có quy mô trưng bày lên đến 15.000m2 với 600 gian hàng, thu hút hơn 300 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia, khu vực tới tham gia triển lãm.

Theo ban tổ chức, sự kiện mang đến 5 ngành hàng chính là Đồ chơi xu hướng, Sản phẩm trẻ em, Đồ chơi bản quyền, Đồ chơi và Văn phòng phẩm. Các sản phẩm mới nhất đến từ nhiều quốc gia như đồ chơi giáo dục, sản phẩm sáng tạo, sản phẩm chăm sóc và an toàn cho trẻ em, các giải pháp phục vụ giáo dục cũng sẽ có trong triển lãm, hướng tới đáp ứng toàn diện nhu cầu thị trường.

Triển lãm cũng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm sản phẩm chủ lực, bảo đảm nguồn cung, mở rộng mạng lưới phân phối và cập nhật xu hướng tiêu dùng, công nghệ mới, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng thị trường Việt Nam và Đông Nam Á.

Tại triển lãm IBTE sẽ diễn ra hoạt động kết nối B2B với sự tham gia của các hiệp hội, chuyên gia, nhà mua hàng và doanh nghiệp. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Song song với triển lãm có "Giải đấu Rubik Tốc độ tại Việt Nam 2026," các hoạt động giao lưu, kết nối B2B với sự tham gia của các hiệp hội, chuyên gia, nhà mua hàng và doanh nghiệp; đồng thời triển khai Diễn đàn bản quyền IP Đông Nam Á, chia sẻ kiến thức về tuân thủ bản quyền, kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, hỗ trợ thương hiệu nội địa gia tăng giá trị sản phẩm và vươn ra thị trường toàn cầu.

Cũng theo ban tổ chức, Triển lãm IBTE trong những năm gần đây luôn nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp trong ngành. "Kết quả của IBTE 2025 cho thấy sức hút ngày càng lớn với việc đã thu hút 35.269 khách tham quan đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 98,5% các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, bán buôn và bán lẻ tìm được nhà cung cấp phù hợp ngay tại triển lãm"./.

Triển lãm IGHE thu hút hơn 200 doanh nghiệp trong lĩnh vực đồ gia dụng Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng 2026 khai mạc ngày 10/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 200 doanh nghiệp với 350 gian hàng, mở ra cơ hội kết nối cung cầu và tìm kiếm đối tác trong ngành gia dụng.