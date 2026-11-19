Từ ngày 18-21/11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm (HKCEC) Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Hội Nội thất Việt Nam (VNIA) tham dự Triển lãm Sáng tạo và Thiết kế quốc tế DesignInspire 2026 với khu trưng bày quy tụ 18 doanh nghiệp tiêu biểu.

Đây là lần đầu tiên ngành thiết kế, nội thất Việt Nam góp mặt tại sự kiện chuyên ngành uy tín này của Hong Kong nhằm quảng bá năng lực sáng tạo và thúc đẩy kết nối giao thương trực tiếp với các đối tác quốc tế.

Tại triển lãm, gian hàng của VNIA giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm nội thất và giải pháp thiết kế đa dạng, kết hợp hài hòa giữa chất liệu thủ công bản địa với tư duy thẩm mỹ đương đại, tạo cầu nối hợp tác cho các doanh nghiệp, nhà thiết kế trong nước trên diễn đàn toàn cầu.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, ông Nguyễn Quốc Thống, Phó Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp chiếu sáng Care, cho biết nhận lời mời của Hội đồng Phát triển Thương mại Hong Kong (HKTDC), VNIA đã tập hợp các đơn vị tiêu biểu sang tham dự hội chợ thiết kế và sáng tạo hàng đầu của Hong Kong.

Phó Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam Nguyễn Quốc Thống trả lời phỏng vấn của TTXVN. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Quốc Thống, Việt Nam có rất nhiều sản phẩm giàu hàm lượng nghệ thuật cùng đội ngũ nghệ nhân có khả năng khai thác hiệu quả các vật liệu xanh, thân thiện với môi trường. Việc mạnh dạn tham gia sân chơi quốc tế là dịp để giới thiệu tới bạn bè thế giới năng lực thực chất của ngành nội thất Việt Nam.

Đồng quan điểm về định hướng đưa bản sắc Việt vươn tầm quốc tế, ông Kiều Đức Thắng, Giám đốc sáng tạo, nhà sáng lập hệ sinh thái Yendu, nhấn mạnh việc lần đầu tiên các đơn vị thiết kế nội thất Việt Nam tham dự một triển lãm tầm cỡ tại Hong Kong là dấu mốc quan trọng.

Các doanh nghiệp góp mặt lần này hoạt động đa dạng từ thiết kế trên nền tảng vật liệu truyền thống đến vật liệu hiện đại, với kỳ vọng lan tỏa rộng rãi hình ảnh thiết kế Việt ra thị trường quốc tế.

Đặc biệt, các sản phẩm thủ công truyền thống không chỉ dừng lại ở giá trị bảo tồn đơn thuần mà đã được thổi hồn sáng tạo để nâng cao tính ứng dụng trong đời sống hiện đại.

Bên cạnh gian hàng của các quốc gia và vùng lãnh thổ, DesignInspire 2026 còn gây chú ý với nhiều không gian chuyên đề quốc tế đặc sắc. Nổi bật là gian hàng điểm nhấn của Italy mang tên "ABITO/HK" lần đầu tiên ra mắt tại Hong Kong - dự án do Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italy phối hợp cùng Triển lãm Nội thất Quốc tế Milan (Salone del Mobile.Milano) và Tổng Lãnh sự quán Italy tại Hong Kong và Macau thực hiện.

Không gian này tạo nên cuộc đối thoại xuyên thời gian giữa thời trang và nội thất Italy-Hong Kong, quy tụ các thiết kế biểu tượng từ nhiều thương hiệu danh tiếng của Italy (như Giorgio Armani, Gucci, Cassina, Kartell, B&B Italia) cùng tác phẩm của các nhà thiết kế, nghệ sĩ sáng tạo tiêu biểu của Hong Kong.

Khách hàng quốc tế tìm hiểu thông tin về các sản phẩm nội thất Việt Nam. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Ngoài ra, khách tham quan còn được trải nghiệm các không gian sắp đặt đa giác quan như "Cabinets of Wonders" (kết nối nghệ sỹ Hong Kong và Thụy Sĩ), "House of Lumiere" hay tác phẩm "Breathing in Motion" của studio Thụy Sĩ atelier oï.

Triển lãm DesignInspire 2026 mang chủ đề "Dạo bước & Kỳ quan" (Wander & Wonder), do HKTDC tổ chức dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phát triển Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo (CCIDA) và diễn ra song hành cùng Tuần lễ Kinh doanh Thiết kế (BODW) 2026.

Quy tụ hơn 200 đơn vị triển lãm từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ với trên 320 thương hiệu, sự kiện là không gian giao thoa giữa thiết kế, nghệ thuật, công nghệ và văn hóa, góp phần thúc đẩy giao lưu đa văn hóa và kết nối các lĩnh vực thiết kế trên phạm vi quốc tế./.

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