Hưởng ứng Ngày Phòng, chống hàng giả-hàng nhái (29/11), ngày 26/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội. Chương trình gồm không gian trưng bày với chủ đề “Hiểu hàng Thật-Tránh hàng Giả” và hoạt động giới thiệu sản phẩm Việt Nam “Sức sống hàng Việt” số 16.

Không gian trưng bày phân biệt hàng thật-hàng giả

Không gian trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực gia dụng, thể thao, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Trong đó có sản phẩm mang các thương hiệu Panasonic, Yonex, S&B, Uniqlo, Transino; máy tính, đồng hồ Casio, dầu nhớt, phụ tùng xe máy Honda và gia vị Acecook.

Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với các nhãn hiệu trực tiếp hướng dẫn khách tham quan nhận biết hàng thật, hàng giả qua dấu hiệu cụ thể trên từng sản phẩm. Nội dung tập trung vào đặc điểm nhận diện thương hiệu, thông tin sản phẩm và những lưu ý khi lựa chọn, sử dụng hàng hóa.

Thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua tài liệu tuyên truyền, khách tham quan có thể quan sát, đối chiếu sản phẩm thực tế và trao đổi với đại diện nhãn hiệu. Qua đó, người tiêu dùng được trang bị kiến thức trực quan để chủ động hơn khi mua sắm và bảo vệ quyền lợi của mình.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho rằng nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện hàng thật, hàng giả cho người tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Người tiêu dùng không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn góp phần hình thành thị trường minh bạch, khuyến khích hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng bảo đảm.

“Phòng, chống hàng giả cần sự chung tay của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi người dân có kiến thức nhận diện, chủ động lựa chọn hàng hóa chính hãng sẽ góp phần hạn chế đầu ra của hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc”, ông Linh nói. Theo ông Linh, hoạt động cũng nhằm khuyến khích doanh nghiệp tích cực bảo vệ thương hiệu và quyền lợi khách hàng.

Song song với hướng dẫn nhận diện hàng hóa, “Sức sống hàng Việt” số 16 dành không gian giới thiệu sản phẩm trong nước, tạo cơ hội để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá và kết nối tiêu thụ.

Không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm hàng giả-hàng thật để người tiêu dùng phân biệt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Các sản phẩm tham gia gồm nước yến của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Avanest Việt Nam; mơ muối sấy lạnh, mật ong ngâm mơ của Hợp tác xã Thanh niên Bách Cốc (Ninh Bình); dung dịch ngâm rửa thực phẩm và nước rửa chén của Công ty TNHH Fuwa Biotech (Thanh Hóa), cùng một số sản phẩm Việt Nam khác.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu trực tiếp, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, giới thiệu đặc trưng sản phẩm và lắng nghe phản hồi của thị trường. Những ý kiến này giúp cơ sở sản xuất nắm bắt nhu cầu tiêu dùng, từng bước hoàn thiện sản phẩm và phương thức tiếp cận khách hàng.

Việc đặt không gian hàng Việt bên cạnh hoạt động nhận diện hàng thật, hàng giả cũng góp phần lan tỏa thông điệp tiêu dùng có trách nhiệm, coi trọng chất lượng, nguồn gốc và uy tín sản phẩm. Theo định hướng “Hàng Việt vì người Việt”, doanh nghiệp được khuyến khích cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng trong nước.

Lần đầu hướng dẫn phân biệt hàng thật, hàng giả trên livestream

Tiếp nối hoạt động trực tiếp, từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 26/11, chương trình được phát trên livestream với hai nội dung chính: hướng dẫn nhận diện hàng thật, hàng giả và giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên nội dung hướng dẫn phân biệt hàng thật, hàng giả được triển khai trên sóng livestream. Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với các nhãn hiệu giới thiệu đặc điểm nhận diện sản phẩm chính hãng. Các mặt hàng được lựa chọn gồm dầu nhớt, mũ bảo hiểm Honda, đồng hồ, máy tính Casio và sản phẩm của Yến sào Khánh Hòa.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường tham quan không gian hàng Việt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thông qua hình thức trực tuyến, người xem có thể tiếp cận thông tin nhận diện sản phẩm và trao đổi với chương trình, qua đó thận trọng hơn khi lựa chọn hàng hóa. Cùng lúc, các sản phẩm Việt Nam tham gia “Sức sống hàng Việt” số 16 được giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ trên nền tảng số.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc kết hợp hai nội dung trong cùng chương trình giúp người tiêu dùng vừa có thêm kiến thức nhận biết hàng hóa chính hãng, vừa tiếp cận sản phẩm Việt Nam. Đây cũng là cách đưa tinh thần “Hàng Việt vì người Việt” lên môi trường số, góp phần xây dựng niềm tin và thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng.

Thông qua trưng bày trực tiếp, hướng dẫn nhận diện và livestream, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng và hỗ trợ phát triển thị trường trong nước. Hoạt động đồng thời gắn mục tiêu phòng, chống hàng giả với quảng bá hàng Việt, hướng tới môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước./.

Hàng Việt vì người Việt: Nâng chất lượng, chinh phục niềm tin người tiêu dùng Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030 chuyển trọng tâm từ vận động người tiêu dùng sang hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và trải nghiệm sản phẩm.