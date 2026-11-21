Ngày 21/11, tại Hà Tĩnh, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh khai mạc “Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh.”

Đây là hoạt động đầu tiên triển khai Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030, đưa định hướng phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt vào các hoạt động kết nối cung cầu tại địa phương.

Ngày hội có 32 gian hàng của 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Nhiều đặc sản Hà Tĩnh được giới thiệu như cam Khe Mây, cam Vũ Quang, nhung hươu Hương Sơn, nước mắm, cu đơ, trầm hương, mật ong và hải sản khô.

Sự kiện tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp sản phẩm, tìm hiểu nguồn gốc, chất lượng và lựa chọn hàng hóa tại điểm bán. Bên cạnh đó, khu vực giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, doanh nhân trẻ Hà Tĩnh mở thêm cơ hội để các sản phẩm mới tìm kiếm khách hàng, đối tác.

Kết nối sản phẩm địa phương với thị trường

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết địa phương hiện có 216 sản phẩm OCOP còn hiệu lực đạt từ 3 sao trở lên và 67 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực và quốc gia.

Đây là nguồn hàng có tiềm năng, phản ánh lợi thế về nguyên liệu, điều kiện sản xuất và bản sắc địa phương. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất vẫn gặp khó khăn khi đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối quy mô lớn, mở rộng thị trường ngoài tỉnh và tiếp cận các kênh bán hàng hiện đại.

Trong bối cảnh đó, hoạt động kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất, đơn vị phân phối và người tiêu dùng được kỳ vọng giúp các chủ thể tìm kiếm đầu ra ổn định, đồng thời nắm bắt nhu cầu để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Trước đó, tháng 4/2026, Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên có tuần lễ sản phẩm riêng trong khuôn khổ chương trình “Sức sống hàng Việt” tại Hà Nội. “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” ghi nhận doanh thu gần 300 triệu đồng, tiêu thụ gần 2.000 sản phẩm và thu hút gần 200.000 lượt xem trên nền tảng TikTok.

Kết quả này cho thấy khả năng mở rộng thị trường cho đặc sản Hà Tĩnh khi kết hợp các điểm bán trực tiếp với kênh quảng bá trên nền tảng số.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát biểu khai mạc. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), “Hàng Việt vì người Việt” không chỉ dừng ở việc vận động người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam. Chương trình còn đặt ra yêu cầu đối với nhà sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm chất lượng thực chất, giá cả hợp lý và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chương trình giai đoạn 2026-2030 lấy người tiêu dùng làm trung tâm, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Trong đó, “Sức sống hàng Việt” là một trong những cách thức cụ thể hóa định hướng này thông qua kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ và đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng.

Thời gian tới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị phân phối hỗ trợ sản phẩm có chất lượng tiếp cận hệ thống phân phối, đồng thời thúc đẩy thương mại điện tử và các giải pháp thanh toán hiện đại.

Giới thiệu cam Hà Tĩnh ngay tại vùng trồng

Cùng với trưng bày tại các gian hàng, ngày hội chú trọng khai thác kênh trực tuyến để mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng ngoài địa phương.

Điểm nhấn là chương trình livestream giới thiệu cam Hà Tĩnh, tổ chức từ 13 giờ đến 17 giờ ngày 21/11 tại vườn cam ở xã Hương Đô. Chương trình có sự tham gia trực tiếp của Cục trưởng Trần Hữu Linh, Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Lê Trung Phước, diễn viên Ngô Lệ Quyên và MC Quỳnh Trang.

Phiên livestream giới thiệu cam Hà Tĩnh với sự tham gia trực tiếp của Cục trưởng Trần Hữu Linh, Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Lê Trung Phước, diễn viên Ngô Lệ Quyên và MC Quỳnh Trang. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Việc giới thiệu sản phẩm ngay tại vùng trồng giúp người tiêu dùng tìm hiểu thêm về đặc điểm, chất lượng và giá trị của cam Hà Tĩnh; đồng thời tạo điều kiện để nông sản tiếp cận khách hàng trên nền tảng số. Tại ngày hội, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cũng giới thiệu và hướng dẫn doanh nghiệp, khách tham quan sử dụng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt VietQRPay.

Từ trưng bày, kết nối trực tiếp đến giới thiệu sản phẩm trực tuyến và hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, ngày hội hướng tới hỗ trợ các chủ thể sản xuất đa dạng hóa cách tiếp cận thị trường. Đây cũng là bước đưa mục tiêu của Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” vào thực tiễn, gắn phát triển sản phẩm với nhu cầu tiêu dùng trong nước./.

Hàng Việt vì người Việt: Nâng chất lượng, chinh phục niềm tin người tiêu dùng Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030 chuyển trọng tâm từ vận động người tiêu dùng sang hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và trải nghiệm sản phẩm.