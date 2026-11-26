Theo số liệu do Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 26/11, lạm phát tại nước này tiếp tục tăng trong tháng 10/2026. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3%, sau khi tăng 0,5% trong tháng 9/2026.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty thương mại hàng hóa kỳ hạn High Ridge Futures, nhận định áp lực lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu của Fed, làm gia tăng khả năng ngân hàng trung ương này tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Điều đó gây thêm sức ép lên giá vàng. Ông cho rằng đây vẫn là một trong những yếu tố bất lợi chính đối với thị trường vàng, trong khi số liệu PCE mới nhất không giúp làm dịu những lo ngại này.

Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản sinh lời như trái phiếu và tiền gửi, do vàng không mang lại lợi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đã tính đến khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 12 tới.

Tính từ mức đỉnh lịch sử đạt được hồi đầu năm nay, giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 37%.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 129,10-134,10 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 26/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: