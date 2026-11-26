Trong phiên giao dịch ngày 25/11, giá vàng thế giới vẫn dao động gần mức thấp nhất trong hơn một năm dù đã phục hồi một phần từ mức giảm trước đó.

Nguyên nhân chủ yếu là do số liệu lạm phát Mỹ tăng mạnh không giúp xoa dịu những lo ngại về lộ trình điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 19 giờ 19 phút ngày 25/11 GMT (tức 2 giờ 19 phút sáng 26/11 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống còn 3.547,29 USD/ounce. Trong phiên, kim loại quý này có thời điểm chạm mức giá thấp nhất kể từ tháng 8/2025.

Đáng chú ý, giá vàng có lúc giảm xuống dưới ngưỡng 3.500 USD/ounce, lần đầu tiên kể từ tháng 9/2025.

Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 của Mỹ giảm 0,5%, xuống còn 3.546 USD/ounce.

Theo số liệu do Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 26/11, lạm phát tại nước này tiếp tục tăng trong tháng 10/2026. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3%, sau khi tăng 0,5% trong tháng 9/2026.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty thương mại hàng hóa kỳ hạn High Ridge Futures, nhận định áp lực lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu của Fed, làm gia tăng khả năng ngân hàng trung ương này tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới.

Điều đó gây thêm sức ép lên giá vàng. Ông cho rằng đây vẫn là một trong những yếu tố bất lợi chính đối với thị trường vàng, trong khi số liệu PCE mới nhất không giúp làm dịu những lo ngại này.

Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản sinh lời như trái phiếu và tiền gửi, do vàng không mang lại lợi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đã tính đến khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 12 tới.

Tính từ mức đỉnh lịch sử đạt được hồi đầu năm nay, giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 37%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu khi đề xuất áp thuế mới đối với các đối tác thương mại lớn, trong đó có Trung Quốc. Động thái này cho thấy ông Trump không thay đổi lập trường bảo hộ thương mại, bất chấp kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,5%, xuống còn 40,68 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025.

Giá bạch kim giảm 0,7%, xuống 1.266,58 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 6/2025. Ngược lại, giá palladium tăng nhẹ 0,8%, lên 860,22 USD/ounce, dù trước đó có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 26/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), mức giá này tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng./.

Giá vàng thế giới giảm 2% trước khả năng Fed tăng lãi suất Giá vàng giao ngay giảm 2%, xuống 3.558,25 USD/ounce vào lúc 14 giờ 11 phút ngày 24/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, sau khi chạm mức thấp là 3.552,46 USD/ounce trước đó trong phiên.