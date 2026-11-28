Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 27/11, sau khi lực mua bắt đáy giúp kim loại quý này phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn 1 năm ghi nhận đầu tuần.

Tuy nhiên, đà tăng bị thu hẹp vào cuối phiên do đồng USD duy trì ở mức cao, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù vậy, giá vàng vẫn ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau hai tuần giảm liên tiếp.

Vào lúc 19 giờ 01 GMT ngày 27/11 (2 giờ 01 sáng 28/11 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 2,1%, lên 3.639,61 USD/ounce. Trước đó, có thời điểm giá kim loại quý này tăng hơn 3%. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 tại Mỹ cũng tăng 2,9%, lên 3.637,60 USD/ounce.

Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay tăng gần 3%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau hai tuần giảm liên tiếp. Đà phục hồi chủ yếu nhờ hoạt động mua vào khi giá xuống thấp, sau khi kim loại quý này có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đợt phục hồi hiện nay chưa đủ cơ sở để xác nhận thị trường đã đảo chiều. Đà tăng gần đây chủ yếu xuất phát từ hoạt động đóng các vị thế bán và chốt lời, thay vì phản ánh sự thay đổi trong xu hướng chung. Fed vẫn đang trong chu kỳ tăng lãi suất, lợi suất thực ở mức cao và đồng USD gần mức cao nhất trong nhiều tháng. Trong bối cảnh đó, các nhịp tăng của giá vàng lên vùng 3.750-3.800 USD/ounce có thể tiếp tục gặp áp lực bán.

Trước phiên phục hồi cuối tuần, thị trường vàng đã trải qua nhiều phiên biến động mạnh. Phiên đầu tuần ngày 23/11, lực mua bắt đáy quay trở lại sau đợt bán tháo mạnh trong tuần trước, trong khi nhà đầu tư chờ số liệu lạm phát Mỹ để đánh giá triển vọng lãi suất, khiến giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong 14 tháng.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường nhanh chóng xấu đi trong phiên 24 và 25/11. Giá vàng có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025 và xuyên thủng ngưỡng 3.500 USD/ounce lần đầu tiên kể từ tháng 9/2025. Áp lực bán gia tăng sau những phát biểu cứng rắn của các quan chức Fed.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho biết lạm phát dai dẳng ở mức cao tiếp tục thúc đẩy ngân hàng trung ương Mỹ hướng tới chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Ông cũng nhấn mạnh tốc độ điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào các số liệu kinh tế sắp công bố.

Những lo ngại này càng gia tăng sau khi số liệu lạm phát Mỹ được công bố. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 0,3% trong tháng 10/2026, sau khi tăng 0,5% trong tháng 9/2026. Tuy nhiên, tính theo năm, PCE vẫn tăng 3,8%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.

Sang phiên 26/11, giá vàng giao ngay tiếp tục giảm 0,4%, xuống 3.566,99 USD/ounce. Theo ông Han Tan, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại sàn giao dịch Bybit, giá vàng đang kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 3.500 USD/ounce và khó có thể phục hồi bền vững cho đến khi thị trường nhận thấy Fed sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

Những dự báo về chính sách tiền tệ của Fed vì vậy tiếp tục là yếu tố chi phối chính đối với thị trường vàng trong tuần. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là tài sản không sinh lãi, đồng thời khiến các tài sản sinh lời như trái phiếu và tiền gửi trở nên hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 22 tháng trong phiên cuối tuần, khiến vàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng và rời khỏi các mức thấp gần đây, tạo thêm sức ép đối với kim loại quý.

Dù vậy, hoạt động mua vàng vật chất tại một số thị trường châu Á đã có dấu hiệu cải thiện trong tuần. Nhu cầu mua trang sức và đầu tư tại Ấn Độ tăng lên, trong khi sức mua bán lẻ mạnh tại Trung Quốc giúp mức chênh lệch giá vàng trong nước duy trì ở mức cao. Đây là một trong những yếu tố hỗ trợ giá vàng trong quá trình phục hồi cuối tuần.

Về triển vọng, thị trường vẫn đối mặt với nhiều bất định khi Fed chưa phát tín hiệu rõ ràng về thời điểm chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất. Ông Zain Vawda cho rằng khả năng giá vàng trở lại mốc 5.000 USD/ounce là có thể, nhưng khó xảy ra trong nửa đầu năm 2027. Theo ông, để giá vàng phục hồi lên khoảng 4.500 USD/ounce vào giữa năm 2027, Fed cần dừng tăng lãi suất và đồng USD phải suy yếu.

Trong khi đó, các chuyên gia của TD Securities nhận định vẫn còn quá sớm để khẳng định vàng và nhóm kim loại quý đã chạm đáy. Tuy nhiên, về dài hạn, triển vọng của thị trường vẫn tích cực. Nhóm chuyên gia này dự báo giá vàng có thể bắt đầu hướng tới mốc 5.000 USD/ounce trong nửa cuối năm 2027, khi giới đầu tư kỳ vọng Fed chuyển sang hạ lãi suất. Ngược lại, HSBC cảnh báo đà suy yếu kéo dài của thị trường chứng khoán có thể khiến giá vàng đối mặt nguy cơ giảm xuống dưới 3.400 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại quý khác, trong phiên cuối tuần này, giá bạc giao ngay tăng 4,7%, lên 43,44 USD/ounce; giá bạch kim tăng 2,3%, lên 1.319,96 USD/ounce; giá palladium tăng 1,8%, lên 889,01 USD/ounce. Cả ba kim loại này đều ghi nhận một tuần tăng giá./.

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% do dữ liệu lạm phát Mỹ Báo cáo lạm phát của Mỹ sát với kỳ vọng thị trường, qua đó củng cố đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng tới.