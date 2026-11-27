Ngày 27/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo triển khai chương trình Tháng tri ân khách hàng năm 2026 diễn ra trong tháng 12/2026 và có thể kéo dài đến trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị điện lực sẽ tổ chức hội nghị khách hàng để lắng nghe phản ánh, giải đáp thắc mắc và tư vấn sử dụng điện. EVN cũng tri ân các khách hàng sản xuất công nghiệp, hộ tiêu thụ điện lớn đã phối hợp dịch chuyển phụ tải, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong năm 2026.

EVN cho biết sẽ đẩy mạnh các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7, đa dạng hóa sản phẩm và tạo thuận lợi để khách hàng tiếp cận dịch vụ. Các dịch vụ gồm kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt, thay thế, bảo dưỡng hệ thống và thiết bị điện sau công tơ; xử lý sự cố điện ngầm; bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện phục vụ trạm sạc, trụ sạc xe điện.

Với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, chương trình sẽ căn cứ điều kiện thực tế để hỗ trợ lắp đặt miễn phí hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành và bảo dưỡng. EVN cũng phối hợp với cơ quan chức năng về phòng cháy, chữa cháy tại địa phương đánh giá an toàn hệ thống điện trong gia đình; miễn phí khắc phục, sửa chữa hệ thống điện sau công tơ, thay đường dây và thiết bị không an toàn, thay bóng đèn tiêu hao nhiều điện bằng đèn LED, đồng thời hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Các cơ quan, doanh nghiệp được hỗ trợ vệ sinh trạm biến áp và thí nghiệm máy biến áp của khách hàng. Bên cạnh đó, EVN đẩy mạnh hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng “EVN CSKH,” giới thiệu tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 và hỗ trợ khách hàng sử dụng 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID.

Các Tổng công ty Điện lực và Công ty Điện lực tỉnh, thành phố sẽ phối hợp với Tỉnh Đoàn triển khai chương trình “Thắp sáng đường quê” bằng đèn năng lượng mặt trời. EVN cũng thí điểm xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng, khảo sát và đánh giá trải nghiệm đối với các dịch vụ điện, ưu tiên dịch vụ cấp điện mới; phối hợp với đối tác triển khai ưu đãi, tri ân khách hàng khi sử dụng dịch vụ trực tuyến, tư vấn tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Song song với hoạt động chăm sóc khách hàng, các đơn vị trong EVN phối hợp tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hộ nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng do Tập đoàn và các đơn vị phụng dưỡng.

EVN cho biết các hoạt động trong Tháng tri ân khách hàng nhằm cảm ơn khách hàng sử dụng điện, các cơ quan, tổ chức xã hội và cơ quan báo chí đã đồng hành với Tập đoàn. EVN mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp ý kiến để hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, với khách hàng là trọng tâm./.

EVN bảo đảm nguồn điện cho toàn bộ trạm phát sóng di động tại các vùng "lõm sóng" Tất cả 201 trạm thu phát sóng di động tại vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới được bảo đảm nguồn điện, trong đó 129 trạm kết nối điện lưới quốc gia, 72 trạm sử dụng máy phát điện hoặc pin mặt trời.