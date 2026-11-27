Sáng ngày 27/11, Phiên họp cấp Bộ trưởng và Hội nghị Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11 khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị tập trung rà soát việc thực thi Hiệp định, tiến độ nâng cấp CPTPP và quá trình kết nạp thành viên mới, đồng thời thảo luận định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng thay mặt Chính phủ Việt Nam chào mừng các bộ trưởng, trưởng đoàn và đại biểu đến dự hội nghị. Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết sự tham dự của các thành viên thể hiện sự ủng hộ đối với Việt Nam trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, đồng thời khẳng định cam kết chung đối với sự phát triển của Hiệp định.

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, kinh tế và thương mại toàn cầu đang đối mặt với nhiều bất định, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và những yêu cầu mới từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, CPTPP có vai trò quan trọng trong thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng cường liên kết kinh tế khu vực, củng cố hệ thống thương mại đa biên và nâng cao khả năng thích ứng của các nền kinh tế thành viên.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh CPTPP không chỉ là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với các tiêu chuẩn cao, mà còn thể hiện cam kết chung về một môi trường thương mại mở, minh bạch, ổn định, có thể dự đoán và dựa trên luật lệ.

Các trưởng đoàn chụp ảnh chung trước giờ khai mạc. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Nhìn lại năm 2026, Bộ trưởng cho biết các thành viên đã đạt một số tiến triển trong nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định, thúc đẩy tiến trình nâng cấp và mở rộng CPTPP, cũng như triển khai các hoạt động hợp tác để Hiệp định đáp ứng tốt hơn những yêu cầu mới của kinh tế và thương mại quốc tế. Các bên cũng tăng cường kết nối, đối thoại với đối tác bên ngoài và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng, việc lắng nghe doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực, bởi thành công của CPTPP không chỉ được đánh giá qua mức độ mở cửa thị trường hay tiến triển đàm phán, mà còn qua những cơ hội và lợi ích cụ thể mà Hiệp định mang lại cho doanh nghiệp và người dân.

Tại hội nghị lần này, các thành viên sẽ xem xét kết quả thực thi Hiệp định, rà soát tiến độ đàm phán nâng cấp và quá trình kết nạp thành viên mới; đồng thời trao đổi về việc tăng cường hợp tác, mở rộng kết nối với các đối tác và nâng cao hiệu quả hoạt động của CPTPP.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng bày tỏ mong muốn các định hướng được thống nhất tại hội nghị sẽ tạo động lực để CPTPP tiếp tục phát triển cả về quy mô, phạm vi hợp tác, chiều sâu và chất lượng liên kết kinh tế. Bộ trưởng Bộ Công Thương tin tưởng các thành viên sẽ tiếp tục phối hợp trên tinh thần đoàn kết, xây dựng, trách nhiệm và đồng thuận, góp phần củng cố vai trò của CPTPP trong thúc đẩy ổn định, tăng trưởng và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới./.

"Tầm nhìn chung-Hành động chung": Việt Nam chủ trì chuỗi sự kiện cấp cao CPTPP Ngày 24/11, Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) đã khai mạc và sẽ kéo dài đến hết ngày 25/11.