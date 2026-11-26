Chiều ngày 26/11 tại Hà Nội. Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP-ASEAN-EU 2026 đã được tổ chức, hướng tới tăng cường hợp tác giữa ba khu vực, thúc đẩy các chuỗi cung ứng bền vững, có khả năng chống chịu và chuyển hóa cam kết hội nhập thành cơ hội kinh doanh cụ thể.

Diễn đàn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Việt Nam, Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các nền kinh tế thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tổ chức quốc tế, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhận định kinh tế toàn cầu đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc, từ tái định hình chuỗi cung ứng, tiến bộ công nghệ đến yêu cầu phát triển bền vững. Những thay đổi này đặt ra thách thức mới, đồng thời cho thấy sự cần thiết phải tăng cường liên kết giữa các nền kinh tế.

Theo Thứ trưởng, CPTPP, ASEAN và EU có những thế mạnh bổ trợ quan trọng. CPTPP nổi bật với các cam kết thương mại tiêu chuẩn cao; ASEAN có tốc độ tăng trưởng năng động và năng lực sản xuất; trong khi EU sở hữu tiềm năng về thị trường, nguồn vốn, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tăng cường kết nối giữa ba khu vực sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng, đồng thời góp phần củng cố trật tự thương mại quốc tế cởi mở, ổn định và dựa trên luật lệ.

Việt Nam đề xuất bốn nhóm ưu tiên hợp tác

Với vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đề cao việc chuyển hóa các cam kết của chính phủ thành cơ hội phát triển thực chất cho doanh nghiệp. Tiếp nối đối thoại giữa quan chức cấp cao CPTPP và lãnh đạo doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7/2026, diễn đàn lần này đánh dấu bước phát triển mới khi đối thoại được nâng lên cấp bộ trưởng, đồng thời mở rộng sự tham gia của ASEAN và EU.

Với chủ đề “Từ đối thoại đến hành động kinh doanh”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho rằng thành công của hội nhập không chỉ được đo bằng những cam kết đạt được mà quan trọng hơn là giá trị thực tế các cam kết mang lại cho doanh nghiệp và người dân.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề xuất bốn nhóm ưu tiên hợp tác. Trước hết, các bên cần mở rộng không gian thị trường thông qua khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) hiện có, tăng cường kết nối chính sách, giảm chi phí tuân thủ và tạo điều kiện để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận tốt hơn cơ hội từ hội nhập.

Ưu tiên thứ hai là định hình các chuỗi cung ứng tương lai trên cơ sở phát huy thế mạnh bổ trợ về thị trường, vốn, công nghệ và năng lực sản xuất của ba khu vực; thúc đẩy đầu tư và hợp tác liên khu vực hướng tới các chuỗi cung ứng đa dạng, bền vững, có khả năng chống chịu cao.

Thứ ba, các bên cần đưa chuyển đổi Xanh, chuyển đổi Số và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới. Ưu tiên cuối cùng là tăng cường hợp tác công - tư, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp chủ động đề xuất sáng kiến, xây dựng quan hệ đối tác và hiện thực hóa cơ hội kinh doanh.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái bày tỏ kỳ vọng Gói hành động doanh nghiệp Hà Nội 2026 được công bố tại diễn đàn sẽ tạo nền tảng để chuyển hóa các khuyến nghị, sáng kiến kết nối doanh nghiệp thành hoạt động hợp tác cụ thể sau sự kiện.

Ghi nhận các sáng kiến kết nối ba khu vực của Việt Nam

Phát biểu tại diễn đàn, ông Maroš Šefčovič, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU đánh giá cao sự đón tiếp của Việt Nam, đồng thời ghi nhận các sáng kiến kết nối ba khu vực trong khuôn khổ năm Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam.

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Theo ông Maroš Šefčovič, môi trường thương mại quốc tế có nhiều biến động, đòi hỏi các nền kinh tế tăng cường kết nối với đối tác trên thế giới, xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao hơn, bền vững hơn và được hỗ trợ bởi công nghệ số.

Ông Maroš Šefčovič khẳng định EU coi trọng vai trò đối tác tin cậy, với các thỏa thuận thương mại dựa trên nguyên tắc công bằng và cùng có lợi. EU hiện có mạng lưới FTA lớn nhất thế giới; các hiệp định đã ký kết bao phủ hơn một nửa dân số toàn cầu.

Đối với ASEAN, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU nhấn mạnh đây là khu vực có ý nghĩa chiến lược và kinh tế quan trọng với EU. Hai bên có quan hệ thương mại chặt chẽ, trong đó các FTA với Singapore và Việt Nam đang có hiệu lực. EU tiếp tục mở rộng, thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác thương mại với các nước ASEAN, hướng tới tăng cường liên kết kinh tế giữa hai khu vực.

Bên cạnh thương mại, EU và ASEAN đang tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực thương mại số, công nghệ xanh, dịch vụ xanh và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu. EU kỳ vọng các FTA song phương với từng quốc gia ASEAN sẽ từng bước tạo nền tảng cho một FTA giữa hai khu vực.

Nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, ông Maroš Šefčovič cho rằng hiệu quả hợp tác giữa các chính phủ cần được thể hiện bằng kết quả cụ thể trong quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, đặc biệt là các hợp đồng được ký kết. Qua đó, nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh mới thực sự chuyển thành cơ hội, việc làm, thương mại và đầu tư.

Thông qua diễn đàn, các bên hướng tới tăng cường kết nối chính sách với hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp, tạo thêm cơ hội thương mại, đầu tư và thúc đẩy hình thành các chuỗi cung ứng khu vực có khả năng thích ứng tốt hơn trước biến động của kinh tế toàn cầu./.

"Tầm nhìn chung-Hành động chung": Việt Nam chủ trì chuỗi sự kiện cấp cao CPTPP Ngày 24/11, Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) đã khai mạc và sẽ kéo dài đến hết ngày 25/11.