Tờ The New York Post dẫn lời Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal ngày 27/11 cho biết nước này và Mỹ đang tiến gần tới việc hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương, trong bối cảnh hai bên tìm cách tháo gỡ bất đồng nhằm tránh nguy cơ Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ.

Trước đó, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer hôm 25/11 tuyên bố Washington sẵn sàng giới hạn mức thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ ở mức 17% nếu hai nước đạt được thỏa thuận, thay vì nâng thuế lên 25%.

Phát biểu trực tuyến tại một hội nghị công nghiệp, ông Goyal cho biết: “Thỏa thuận thương mại với Mỹ đang tiến gần đến giai đoạn hoàn tất.” Theo ông, tiến trình đàm phán cũng như phương thức giải quyết những trở ngại từng khiến thỏa thuận bị trì hoãn đang dần được định hình.

Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết đang xem xét thông báo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR). Trong khuôn khổ cuộc điều tra thương mại của Mỹ, Ấn Độ đã khẳng định nước này không có tình trạng dư thừa công suất sản xuất mang tính cơ cấu trong bất kỳ ngành công nghiệp nào.

Trước đó, Bộ Thương mại Ấn Độ nhấn mạnh nước này đã hợp tác trên tinh thần xây dựng trong cuộc điều tra về công suất sản xuất, đồng thời đề nghị giải quyết các vấn đề thương mại thông qua đàm phán song phương./.

Ấn Độ bác thông tin từ chối thỏa thuận thương mại với Mỹ Bộ trưởng Công thương Ấn Độ Piyush Goyal khẳng định thông tin New Delhi từ chối một thỏa thuận thương mại nhanh với Mỹ là sai sự thật, đồng thời cho biết hai bên vẫn tích cực thúc đẩy đàm phán.