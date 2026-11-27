Bang Queensland, Australia, xác định Việt Nam là một trong những thị trường mục tiêu của doanh nghiệp địa phương tại khu vực Đông Nam Á.

Thống đốc bang Queensland, ông Thomas Bradley, đã cho biết như vậy trong cuộc tiếp Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm thăm và làm việc tại Queensland từ ngày 22-26/11 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tại cuộc tiếp, Thống đốc Bradley khẳng định ủng hộ việc tiếp tục tiếp nhận lao động nông nghiệp Việt Nam sang làm việc tại Queensland và sẵn sàng triển khai các đợt tiếp nhận mới theo thỏa thuận giữa hai nước.

Ông đồng thời bày tỏ ủng hộ các sáng kiến của Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã có chuyến thăm làm việc tại bang Queensland nhằm thúc đẩy các thỏa thuận đạt được giữa Việt Nam và Australia.

Ngoài cuộc gặp với Thống đốc bang Queensland Thomas Bradley, trong chuyến thăm, Đại sứ Phạm Hùng Tâm còn có cuộc hội kiến người đứng đầu cơ quan lập pháp bang Queensland Pat Weir và lãnh đạo Công đảng Queensland Steven Miles; làm việc với nhiều quan chức chính quyền bang, trong đó có Bộ trưởng Môi trường và Du lịch, Khoa học và Đổi mới sáng tạo bang Queensland Andrew Powell (đại diện cho Thủ hiến bang), quyền Bộ trưởng Tư pháp bang Queensland Debra Mullins, Ủy viên Hội đồng thành phố Brisbane Sandy Landers (đại diện cho Thị trưởng Brisbane), Thị trưởng thành phố Gold Coast Tom Tate cùng đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của bang.

Ngoài ra, Đại sứ cũng đã có buổi gặp mặt thân mật với lãnh đạo và đại diện Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại bang này.

Tại các cuộc gặp, Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết mục đích chuyến thăm lần này là nhằm triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Việt Nam và Australia trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia vào tháng Tám vừa qua.

Đại sứ đánh giá Queensland là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại khi chiếm tới 30% tổng kim ngạch hai nước. Đây cũng là một trong hai bang của Australia đặt Văn phòng Thương mại tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên quan đến lĩnh vực môi trường, du lịch, khoa học và đổi mới sáng tạo, tại cuộc gặp với Đại sứ Phạm Hùng Tâm, Bộ trưởng Andrew Powell bày tỏ mong muốn thu hút thêm du khách Việt Nam đến Australia; nhất trí xem xét khả năng triển khai các dự án nghiên cứu chung về khoa học-công nghệ và cho biết sẽ sớm phản hồi về đề xuất này.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan lập pháp bang Queensland Pat Weir nhất trí với quan điểm cho rằng cần đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều diễn biến phức tạp.

Ông đánh giá bang Queensland và Việt Nam có nền tảng quan hệ gắn bó, do đó việc thúc đẩy hợp tác sẽ có nhiều thuận lợi, đồng thời ghi nhận tích cực những đóng góp của cộng đồng người Việt đối với sự phát triển của bang.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm và Người đứng đầu Cơ quan lập pháp bang Queensland Pat Weir. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cung cấp)

Các lãnh đạo thành phố Brisbane, thành phố Gold Coast và cộng đồng doanh nghiệp bang đều mong muốn mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư hai chiều, trong đó có dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nguyên liệu len đầu tiên của Australia tại Việt Nam.

Tại chuyến thăm và làm việc với Viện Công nghệ lượng tử thuộc Đại học Griffith (QUATRI) và Khu phức hợp về Nghiên cứu Y khoa và Đổi mới sáng tạo thành phố Gold Coast (HK), Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam hiện nay, trong đó công nghệ lượng tử và y khoa là những lĩnh vực trọng điểm.

Đại sứ bày tỏ mong muốn QUATRI và HK sẽ triển khai các dự án hợp tác cụ thể với các đối tác Việt Nam, tập trung vào nghiên cứu chung hoặc các chương trình đào tạo nâng cao năng lực.

Ủng hộ việc thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa QUATRI với các trường đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam, Giáo sư Erik Streed, Giám đốc Viện QUATRI, cho biết ông sẵn sàng hỗ trợ đào tạo và đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ lượng tử và công nghệ nano.

Trong khi đó, ông Craig Rowsell, Giám đốc HK, cũng cho biết sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp y tế và công nghệ của Việt Nam phát triển hoạt động kinh doanh tại thành phố Gold Coast.

Trong cuộc làm việc với Đại sứ, Thị trưởng thành phố Gold Coast Tom Tate nhắc lại chuyến thăm mới đây của đoàn công tác thành phố Đà Nẵng, bày tỏ kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa Gold Coast với thành phố Đà Nẵng nói riêng và các địa phương Việt Nam nói chung trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch và thành lập doanh nghiệp liên doanh.

Thị trưởng Tom Tate cũng mong muốn sớm thiết lập đường bay thẳng từ Gold Coast đến Đà Nẵng nhằm tăng cường kết nối, hỗ trợ tích cực cho hoạt động giao lưu và hợp tác giữa hai bên.

Tại buổi gặp mặt với Đại sứ, đại diện Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại bang Queensland đã trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ giữa nước sở tại với các địa phương ở Việt Nam, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Australia./.

Thúc đẩy hợp tác cho doanh nghiệp công nghệ số, AI và bán dẫn Việt Nam-Australia Diễn đàn Hợp tác đầu tư, phát triển Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Việt Nam-Australia được tổ chức tại hướng tới không gian hợp tác thực chất về AI, bán dẫn,... giữa hai nước.