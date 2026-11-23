Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam-Australia ghi nhận những kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2021–2025, thương mại hai chiều hai nước tăng trưởng bình quân 13,1% mỗi năm. Riêng 10 tháng của năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 13,9 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối tháng 10/2026, Australia có 759 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 1,92 tỷ USD.

Dữ liệu trên được thông tin tại buổi Đối thoại Phát triển thường niên Việt Nam-Australia lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác vì kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam: Thúc đẩy chuyển đổi kinh tế bền vững và bao trùm thông qua phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và phát triển bao trùm," ngày 23/1.

Đây là diễn đàn để hai bên rà soát, đánh giá kết quả hợp tác phát triển trong thời gian qua, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình, dự án đồng thời thống nhất những định hướng, ưu tiên hợp tác trong thời gian tới. Qua đó, góp phần cụ thể hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Hợp tác thực chất, hiệu quả

Ông Nguyễn Quốc Phương, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính, cho biết năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Australia. Từ ngày 9-12/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Australia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024.

Chuyến thăm đã đạt nhiều kết quả quan trọng, với việc hai bên thông qua 03 Tuyên bố chung làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; Hợp tác tự cường kinh tế; Tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng chứng kiến lễ trao 07 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, nông nghiệp và phát triển bền vững, y tế, giáo dục và đào tạo nghề. Đây là những định hướng quan trọng, tạo nền tảng để hai nước tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển.

Bên lề chuyến thăm Australia tháng 8/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có các cuộc làm việc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers và Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell. Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Quốc Phương cho biết kết quả Đối thoại lần này sẽ tiếp tục đóng góp vào chương trình nghị sự hợp tác kinh tế rộng lớn hơn giữa hai nước, trong đó có Kỳ họp Đối tác Kinh tế Việt Nam-Australia lần thứ 5 dự kiến diễn ra ngày 26/11/2026, tại Hà Nội.

Về định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Quốc Phương chia sẻ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026–2030; Phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phát triển khu vực kinh tế tư nhân; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển đổi xanh là những động lực quan trọng. Đây cũng là những định hướng có sự gắn kết chặt chẽ với các trụ cột trong Kế hoạch Đối tác Phát triển Australia-Việt Nam giai đoạn 2025–2030.

Ông Nguyễn Quốc Phương chia sẻ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026–2030. (Ảnh: BTC)

Ông Nguyễn Quốc Phương đánh giá cao sự hỗ trợ của Australia đối với Việt Nam trong nhiều năm qua. Kể từ năm 1973, Australia đã cung cấp cho Việt Nam hơn 3 tỷ AUD hỗ trợ phát triển. Riêng năm tài chính 2026–2027, tổng hỗ trợ phát triển của Australia dành cho Việt Nam dự kiến khoảng 98 triệu AUD.

Thay mặt Bộ Tài chính, ông Nguyễn Quốc Phương trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Australia về sự hỗ trợ lâu dài, hiệu quả, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Tại hội nghị, Renee Deschamps, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam, khẳng định Australia tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển và chuyển đổi tiếp theo. Theo bà, hợp tác phát triển giữa hai nước là một công cụ quan trọng để chuyển hóa những định hướng, cam kết chung thành các kết quả thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân, cộng đồng và doanh nghiệp.

Bà Renee Deschamps cho biết trong thời gian qua, hai nước đã đạt được những tiến triển tích cực trên cả bốn trụ cột hợp tác phát triển, bao gồm: Tăng cường tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo; Đầu tư vào kỹ năng và năng lực lãnh đạo; Hỗ trợ khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu; Thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bao trùm. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình hợp tác, chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn đồng thời chuyển hóa các cam kết của lãnh đạo hai nước thành những kết quả cụ thể.

Bà Renee Deschamps cũng cho biết Australia khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027 thông qua chia sẻ chuyên môn chính sách, nghiên cứu và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động APEC.

Bốn trụ cột phát triển

Tại phiên thảo luận chuyên đề, đại diện các Bộ, ngành và địa phương hai nước đã đánh giá kết quả nổi bật, trao đổi các vướng mắc thực tiễn và thống nhất ưu tiên hợp tác trên cả bốn trụ cột của Kế hoạch Đối tác Phát triển Australia-Việt Nam (DPP) giai đoạn 2025–2030, bao gồm:

Trụ cột 1 về kinh tế bao trùm, chống chịu, bền vững và thịnh vượng, Australia đã giải ngân 14,5 triệu AUD trong kỳ báo cáo, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và huy động khoảng 1,3 tỷ USD vốn tư nhân cho tăng trưởng xanh. Bộ Tài chính cho biết đã hoàn tất cơ sở để triển khai hợp phần kinh tế của chương trình Aus4Growth và dự kiến thông qua kế hoạch hành động ngay trong tuần này. Trong khi đó, Bộ Công Thương đẩy mạnh hợp phần năng lượng và gấp rút hoàn tất thủ tục đối với lĩnh vực thương mại; Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp triển khai hiệu quả các dự án thuộc Aus4Innovation, thúc đẩy hợp tác kinh tế số và chuẩn bị cho các hoạt động về số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong Năm APEC 2027.

Về Trụ cột 2 liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, hai bên ghi nhận đóng góp tích cực của chương trình Aus4Skills, Trung tâm Việt-Australia (VAC) và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực lãnh đạo khu vực công và quản trị dựa trên bằng chứng. Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt văn kiện dự án Aus4Skills giai đoạn 3 (2026–2035) tích hợp giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, dự kiến trình ký Thỏa thuận bổ sung trong tháng 11/2026, còn Trung tâm Việt-Australia tiếp tục triển khai hiệu quả các khóa đào tạo, đối thoại chính sách cho cán bộ và chuẩn bị cho giai đoạn hợp tác tiếp theo.

Trụ cột 3 về ứng phó biến đổi khí hậu và giảm phát thải, hợp tác tập trung hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" và phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thông qua chương trình Aus4Adaptation và dự án Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó biến đổi khí hậu (TRVC). Đến nay, dự án TRVC đã hỗ trợ canh tác lúa phát thải thấp trên 240.000 ha, giúp giảm hơn 320.000 tấn CO₂ tương đương và tăng lợi nhuận cho hơn 20.000 hộ nông dân.

Trụ cột 4 về phát triển kinh tế-xã hội bao trùm, chương trình GREAT tại Lào Cai và Sơn La đạt nhiều kết quả thiết thực trong trao quyền kinh tế cho phụ nữ, phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp, du lịch bản địa và chuyển đổi số theo hướng tiếp cận hệ thống thị trường. Hai địa phương cùng dự án Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (EVAWC) đang chú trọng xây dựng chiến lược rút lui, bảo đảm duy trì tính bền vững của các mô hình khi dự án kết thúc vào giữa năm 2027.

Bà Renee Deschamps cũng cho biết Australia khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027. (Ảnh: BTC)

Ngoài ra, các đại biểu cũng chỉ ra một số vướng mắc về quy trình phê duyệt văn kiện dự án và thỏa thuận bổ sung, tác động từ sắp xếp bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng như việc áp dụng quy định quản lý hội thảo quốc tế theo Quyết định số 30/QĐ-TTg. Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp, chia sẻ đầu mối trao đổi kỹ thuật, nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý về quản lý và sử dụng vốn ODA, đồng thời bảo đảm tính linh hoạt trong triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả hợp tác.

Trên cơ sở kết quả trao đổi tại Đối thoại, hai bên đã thông qua Báo cáo Hợp tác Phát triển Việt Nam-Australia năm 2026 và ký Thông cáo chung, tái khẳng định hợp tác phát triển tiếp tục là động lực quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, góp phần hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Việt Nam và thúc đẩy lợi ích chung của hai nước.

Theo Thông cáo chung, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên gồm: Cải cách kinh tế, nâng cao năng suất và tăng trưởng bền vững; Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giáo dục, phát triển kỹ năng và nâng cao mức độ sẵn sàng của lực lượng lao động; Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và chuyển dịch năng lượng sạch; Thúc đẩy bình đẳng giới, công bằng cho người khuyết tật và hòa nhập xã hội.

Theo kế hoạch, Đối thoại Phát triển thường niên Việt Nam-Australia lần thứ ba dự kiến được tổ chức vào quý 3/2027, tiếp tục góp phần cụ thể hóa các cam kết cấp cao và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia./.

Việt Nam và Australia hợp tác thúc đẩy nông nghiệp bền vững Theo chuyên gia, việc mở rộng hợp tác Australia-Việt Nam sẽ góp phần phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp và thực phẩm có khả năng thích ứng tốt hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh cao hơn.