Ngày 28/11, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng (VIFC Đà Nẵng) đã tổ chức Lễ trao chứng nhận thành viên và công bố các sản phẩm của VIFC Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Cơ quan điều hành VIFC Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên và đăng ký kinh doanh mới cho 11 doanh nghiệp đến từ Hà Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Việt Nam, thuộc các lĩnh vực tài chính xanh, công ty quản lý vốn (công ty holding), Sở Giao dịch hàng hóa, công nghệ tài chính và tài trợ chuỗi cung ứng... Tổng vốn điều lệ đăng ký của 11 thành viên là gần 35 triệu USD.

Đáng chú ý, có 6 doanh nghiệp thành viên tại VIFC Đà Nẵng đã triển khai các hoạt động cụ thể như: ký các hợp đồng mua bán cổ phần, phần vốn góp; hợp đồng thu xếp vốn và cam kết thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm như: Cảng hàng không Gia Bình, hạ tầng giao thông, cảng biển, năng lượng sạch và nước sạch với tổng giá trị hơn 10 tỷ USD. Qua đó có đóng góp, tác động tích cực, trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Cũng trong buổi lễ, VIFC Đà Nẵng đã ra mắt sáng kiến Trung tâm tài chính chuỗi cung ứng tại VIFC Đà Nẵng, tạo đầu mối kết nối ngân hàng, tổ chức tài chính phi ngân hàng, công ty Fintech, nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà cung cấp dữ liệu, logistics trong một hệ sinh thái thống nhất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam và tăng cường vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt sáng kiến Trung tâm kết nối tài trợ chuỗi cung ứng của VIFC Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Theo ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành VIFC Đà Nẵng, việc tài trợ chuỗi cung ứng và thành lập Sở Giao dịch hàng hóa tại VIFC Đà Nẵng sẽ làm đa dạng hơn hệ sinh thái tài trợ chuỗi cung ứng, hình thành hạ tầng giao dịch, kết nối thị trường hàng hóa, công cụ phòng ngừa rủi ro về giá, phòng ngừa biến động thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm hàng hóa.

Trong giai đoạn đầu, Sở Giao dịch hàng hóa tại VIFC Đà Nẵng sẽ tập trung các nhóm hàng hóa như: càphê, cao su, bạc và kim loại quý (trừ vàng), các tác phẩm nghệ thuật.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Mạng lưới Tài chính Hàng hóa (CFN) là một trong 11 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. CFN vận hành hạ tầng kiểm chứng trọn vẹn lô hàng xuất khẩu và kết nối thương mại giữa nhà xuất khẩu Việt Nam và người mua quốc tế.

Ngay khi CFN ra mắt hạ tầng, RTS-đơn vị tài trợ thương mại của Hoa Kỳ đã công bố ngân sách tài trợ 200 triệu USD dành cho hàng Việt năm 2027; nền tảng cũng ghi nhận các cam kết đầu tiên từ nhà xuất khẩu Việt Nam và nhà nhập khẩu quốc tế.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty CFN cho biết, lõi của CFN không phải là cho vay, mà là kiểm chứng trọn vẹn một lô hàng. Khi lô hàng được kiểm chứng, bên cấp vốn trong nước và quốc tế có thể tài trợ nhanh hơn, rẻ hơn cho hàng Việt.

Trong năm 2027, CFN đặt mục tiêu 400 triệu USD hàng Việt đi qua nền tảng, 300 triệu USD được các bên cấp vốn tài trợ trên hàng đã kiểm chứng và 200 doanh nghiệp tham gia mạng lưới gồm nhà xuất khẩu, người mua và bên cấp vốn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, việc ra mắt các thành viên và các sản phẩm của VIFC Đà Nẵng đã mở ra cơ hội huy động nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế cho các công trình hạ tầng, dự án phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy dòng vốn xanh vào các lĩnh vực thiết yếu; ứng dụng công nghệ trong hoạt động tài trợ doanh nghiệp. Đồng thời góp phần hình thành các thiết chế và hệ sinh thái dịch vụ tài chính mới tại Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Cơ quan điều hành VIFC Đà Nẵng tiếp tục chủ động làm việc với từng thành viên, nắm rõ kế hoạch hoạt động, sản phẩm dự kiến triển khai, nhu cầu về cơ chế và điều kiện hỗ trợ; xây dựng lộ trình cụ thể để các thành viên sớm đưa hoạt động vào vận hành, phát sinh giao dịch tại Việt Nam. Việc thu hút thành viên mới phải đi đôi với chất lượng và hiệu quả hoạt động, không chạy theo số lượng.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạo Cơ quan điều hành VIFC Đà Nẵng tăng cường phối hợp với các đối tác; trong đó có Tổ chức Trung tâm tài chính của Ngân hàng Thế giới, lựa chọn một số chuỗi cung ứng ưu tiên; kết nối doanh nghiệp đầu chuỗi với các ngân hàng, tổ chức tài trợ vốn; lựa chọn các trường hợp thí điểm về tài trợ hóa đơn, khoản phải thu, đơn hàng và hàng tồn kho.

Cơ quan điều hành VIFC Đà Nẵng phải xác định rõ doanh nghiệp tham gia, quy mô tài trợ, thời gian thực hiện và kết quả cần đạt được. Qua thí điểm, từng bước hoàn thiện mô hình và mở rộng khả năng kết nối với thị trường khu vực, quốc tế. Thành phố sẽ chủ động rà soát, hướng dẫn và xử lý kịp thời các thủ tục thuộc thẩm quyền; phối hợp hoàn thiện điều kiện về hạ tầng, dữ liệu và các dịch vụ hỗ trợ các thành viên VIFC Đà Nẵng…/.

VIFC-DN từng bước khẳng định vị trí trên "bản đồ" trung tâm tài chính thế giới Đà Nẵng không chỉ hướng đến xây dựng một Trung tâm tài chính quốc tế, mà còn xây dựng một hệ sinh thái kinh tế, nơi kết nối nguồn vốn quốc tế với các cơ hội đầu tư thực tiễn tại Việt Nam.