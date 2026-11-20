Theo số liệu từ Bộ Tài chính, số lượng người nộp thuế đang ở trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) còn rất lớn. Tính đến ngày 23/10/2026, còn 2.518.440 trường hợp ở hai trạng thái trên, nếu không có chính sách đặc thù để hỗ trợ, giảm nghĩa vụ tài chính khi người nộp thuế thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì việc xử lý số lượng lớn người nộp thuế không còn hoạt động sẽ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng khuyến nghị của Diễn đàn Toàn cầu về giảm số lượng người nộp thuế không hoạt động.

Ngày 20/11, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Bảo đảm công bằng nghĩa vụ thuế

Bộ Trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình báo cáo tóm tắt, cho biết phạm vi điều chỉnh tại dự thảo Nghị quyết quy định chính sách đặc thù để xử lý xóa nợ lệ phí môn bài, bao gồm cả thuế môn bài và tiền chậm nộp, bao gồm cả tiền phạt chậm nộp (tiền thuế nợ) của người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 tính đến ngày 21/11/2026.

Tuy nhiên, dự thảo Nghị quyết loại trừ hai nhóm đối tượng là chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở trạng thái 03, 06 nhưng chủ quản đang hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, nhằm bảo đảm trách nhiệm của chủ quản đối với nghĩa vụ của đơn vị phụ thuộc (hiện có khoảng 44.000 chi nhánh trạng thái 03, 06 có chủ quản đang hoạt động); Người nộp thuế có hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế trong thời gian ở trạng thái 03, 06 (trừ trường hợp người nộp thuế chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã khai, nộp đủ số thuế phát sinh từ hoạt động này) nhằm xác định đối tượng theo thực tế, ngăn ngừa lợi dụng trạng thái đăng ký để hưởng chính sách và bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách.

Cụ thể, dự thảo quy định xử lý xóa nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết ngày 31/12/2025 và tiền chậm nộp của khoản được xử lý xóa; Xử lý xóa tiền chậm nộp lệ phí môn bài còn nợ đến ngày 21/11/2026. Nghĩa vụ lệ phí môn bài phát sinh đến hết năm 2025 chưa khai, nộp và chưa hạch toán trên Hệ thống thông tin quản lý thuế thì người nộp thuế không phải khai, nộp, không tính tiền chậm nộp. Cơ quan Thuế xử lý xóa căn cứ dữ liệu quản lý thuế trên Hệ thống, không yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị xử lý xóa nợ nhằm giải quyết dứt điểm tồn đọng, thống nhất giữa các trường hợp và giảm chi phí tuân thủ, thu hồi nợ.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết quy định xử lý xóa tiền chậm nộp cho người nộp thuế khi đã nộp đủ nợ gốc phải nộp và nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được Cơ quan Thuế tiếp nhận chậm nhất ngày 30/6/2028. Số tiền chậm nộp được xóa tính đến ngày nộp đủ nợ gốc, chậm nhất ngày 30/6/2028; Bao gồm cả tiền chậm nộp còn nợ của trường hợp không còn nợ gốc đến ngày 21/11/2026. người nộp thuế đáp ứng điều kiện đã được xử lý xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 không phải thực hiện việc hủy quyết định, thu hồi khoản đã xóa. Quy định tại Điều này nhằm tháo gỡ khoản tiền chậm nộp tích lũy đang cản trở việc thanh toán nợ gốc và hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trong khi cơ chế khoanh, xóa nợ hiện hành chưa bao quát đầy đủ các trường hợp này.

Người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ. Cơ quan quản lý thuế căn cứ cơ sở dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế thực hiện xử lý xóa tiền thuế nợ quy định tại dự thảo Nghị quyết này, công khai kết quả và thông báo kết quả xử lý xóa nợ qua tài khoản giao dịch thuế điện tử cho người nộp thuế biết (nếu có). Trường hợp người nộp thuế đã đáp ứng đầy đủ điều kiện xóa nợ tiền chậm nộp (nộp đủ nợ gốc và đã nộp hồ sơ khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế chậm nhất ngày 30/6/2028), nhưng cơ quan thuế chưa hoàn thành việc xóa tiền chậm nộp hoặc giải quyết thủ tục về khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì cơ quan thuế tiếp tục giải quyết sau ngày 30/6/2028.

Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/11/2026, chính sách áp dụng đến hết ngày 30/6/2028. Chậm nhất ngày 30/6/2028, người nộp thuế phải nộp đủ nợ gốc phải nộp và được cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Sau thời hạn này, tiếp tục giải quyết trường hợp đã đáp ứng điều kiện đúng hạn; Trường hợp chờ kết luận được xem xét khi đủ căn cứ xác định khoản nợ không thuộc diện loại trừ.

Tuân thủ chuẩn mực quốc tế

Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi, khẳng định cần thiết ban hành Nghị quyết. Ngày 19/11/2026, Bộ Chính trị đã có ý kiến đồng ý chủ trương ban hành chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp, bảo đảm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế (người nộp thuế), xử lý đồng bộ, minh bạch tình trạng pháp lý và nghĩa vụ nợ, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành sự cần thiết có giải pháp đặc thù, có thời hạn để xử lý dứt điểm nghĩa vụ lệ phí môn bài tồn đọng, tháo gỡ rào cản tài chính cho người nộp thuế thực sự đã ngừng hoạt động, góp phần làm sạch cơ sở dữ liệu thuế, ngăn chặn việc lợi dụng pháp nhân không hoạt động để gian lận hóa đơn. Tuy nhiên, Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế (GF) không trực tiếp khuyến nghị xóa nợ thuế; Kết quả đáp ứng khuyến nghị của GF phụ thuộc chủ yếu vào việc quản lý trạng thái pháp nhân và lưu giữ thông tin của người nộp thuế.

Theo đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm bảo đảm chính sách và việc tổ chức thực hiện tuân thủ đúng chuẩn mực, khuyến nghị của OECD và GF, không ảnh hưởng đến kết quả kỳ đánh giá lại; Xác định mục tiêu định lượng của chính sách (số mã số thuế dự kiến được khôi phục, chấm dứt hiệu lực); Xác định rõ đây là chính sách áp dụng một lần, không tạo tiền lệ về các đợt xóa nợ định kỳ

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục và sự phù hợp với chủ trương của Đảng, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cân nhắc quy định xóa tiền chậm nộp nếu người nộp thuế nộp đủ tiền thuế nợ gốc đến hết ngày 20/11/2027 và giảm 50% nếu nộp đủ từ ngày 21/11/2027 đến hết ngày 30/6/2028; Bổ sung quy định hoàn trả khoản đã được xóa khi quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở kinh doanh mới theo nguyên tắc tại khoản 2 Điều 21 Luật Quản lý thuế.

Đối với việc không thực hiện khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 94/2019/QH14 (khoản 2 Điều 5), Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cân nhắc vì làm thay đổi kết quả thực hiện một Nghị quyết khác của Quốc hội; Trường hợp giữ, chỉ miễn đối với trường hợp quay lại sản xuất, kinh doanh, không áp dụng đối với trường hợp khoanh nợ, xóa nợ không đúng quy định

Bên cạnh đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị quy định rõ trách nhiệm của thủ trưởng Cơ quan quản lý Thuế đối với kết quả xóa nợ, nhất là các khoản giá trị lớn, khoản thu về đất, lưu vết dữ liệu xử lý; Bổ sung quy định việc xóa nợ, khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế không làm chấm dứt nghĩa vụ lưu giữ, cung cấp thông tin theo chuẩn mực của GF; Phục hồi khoản đã xóa và tính tiền chậm nộp cả thời gian đã được xóa đối với trường hợp cung cấp thông tin không trung thực.

Đồng thời, việc giải quyết thủ tục khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế phải đúng thời hạn, không lấy lý do chờ xác định điều kiện xóa nợ để kéo dài, gây phiền hà cho người nộp thuế. Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện hằng năm cùng báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước. Sau ngày 30/6/2028, các trường hợp còn tồn đọng xử lý theo Luật Quản lý thuế, không gia hạn chính sách./.

Ngành Thuế đẩy mạnh làm sạch mã số thuế đối với hơn 617.000 doanh nghiệp Cục Thuế vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, xử lý nghĩa vụ thuế đối với hơn 617.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, nợ thuế.