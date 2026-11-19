Theo thông tin cập nhật ngày 18/11, ở nhóm tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng MBV và PGBank niêm yết 7%/năm.

Trong khi đó, LPBank và Saigonbank cùng áp dụng 6,7%/năm, Bac A Bank là 6,6%/năm.

MSB niêm yết 6,3%/năm, Techcombank là 6,25%/năm. Nam A Bank và Vikki Bank cùng ở mức 6,1%/năm; BaoViet Bank và SHB cùng 6%/năm. Đây là các mức trực tuyến được công bố, chưa tính ưu đãi riêng theo chương trình.

Sacombank áp dụng lãi suất online kỳ hạn 12-18 tháng từ 6,5-7%/năm, tùy số tiền gửi. Mức 7,3%/năm dành cho khoản từ 500 triệu đồng ở kỳ hạn 24-36 tháng.

Trong khi đó, khách hàng cá nhân gửi tại quầy dưới 500 triệu đồng hưởng 5,4-5,5%/năm ở kỳ hạn 12-18 tháng và 6,2%/năm ở kỳ hạn 24, 36 tháng. Cùng một ngân hàng, mức hưởng vì vậy thay đổi đáng kể theo kênh giao dịch và giá trị khoản gửi.

Cake by VPBank công bố lãi suất lĩnh cuối kỳ 6,9%/năm cho các kỳ hạn được niêm yết từ 6-24 tháng. Nhóm 1-5 tháng hưởng 4,75%/năm, còn kỳ hạn 36 tháng là 6,3%/năm.

Với biểu này, khách hàng chọn gửi một năm hay hai năm cùng hưởng lãi suất 6,9%/năm. Số tiền lãi khác nhau theo thời gian gửi, nhưng lựa chọn kỳ hạn dài hơn không làm tăng mức lãi suất năm.

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng 11/2026:

Ngân hàng

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

Techcombank

4.15

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

4.45

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

5.15

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

5.35

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

5.85

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

5.85

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

5.85

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

VPBank

4.75

4.75

6.6

6.7

7.4

7.1

6.0

TPBank

4.75

4.75

5.5

5.7

5.7

5.8

5.8

SeABank

3.65

3.65

4.15

4.6

4.6

4.6

4.6

VIB

4.4

4.5

5.7

7.0

5.9

6.0

6.0

Vietcombank

2.1

2.4

3.0

5.4

5.4

5.5

5.5

VietinBank

4.8

4.8

6.6

6.8

5.4

5.5

5.5

Agribank

4.75

4.75

6.6

6.8

6.8

6.8

6.8

BIDV

4.8

4.8

6.6

6.8

6.8

6.8

6.8

MBBank

4.5

4.65

5.2

5.8

5.80

6.50

6.50

ACB

4.5

4.5

4.5

5.3

5.3

5.3

5.3

ABBank

3.6

3.8

5.55

5.55

5.3

5.3

5.3

MSB

4.8

4.8

5.8

6.3

6.1

6.1

5.6

LPBank

4.3

4.55

6.5

6.7

6.55

6.7

5.6

GPBank

3.6

3.7

5.25

5.55

5.05

5.05

5.05

Eximbank

4.6

4.7

5.4

5.6

5.2

5.2

5.2

Kienlongbank

4.2

4.2

5.0

5.0

4.65

4.65

4.65

SCB

0.1 0.5 0.5

0.6

0.6

0.7

0.7

SHB

4.6 4.65

5.7

6.0

6.1

6.2

6.2

PVcomBank

4.5

4.5

4.8

5.1

5.8

5.8

5.8

Saigonbank

4.75

4.75

6.0

6.7

6.5

6.0

6.1

VietBank

4.6

4.6

5.4

5.6

5.9

5.9

5.9

HDBank

4.2

4.3

5.0

5.3

5.6

5.0

5.0

VietABank

4.7

4.8

6.0

6.1

5.7

5.8

5.8

NamABank

4.6

4.7

5.9

6.1

6.3

6.4

6.1

Vikki Bank

4.7

4.7

6.0

6.1

6.1

6.1

6.1

BAOVIET Bank

4.8

4.75

5.9

6.0

6.0

6.0

6.0

Viet Capital Bank

(BVBANK)

4.75

4.75

6.7

6.9

6.7

6.7

6.7

PG Bank

4.75

4.75

6.9

7.0

6.8

6.8

6.8

BacABank

4.75

4.75

6.55

6.6

6.6

6.6

6.6

NCB

4.6

4.75

5.6

5.8

6.2

6.3

6.3

CBBank

4.75

4.75

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

OCB

4.75

4.75

6.0

6.3

6.2

6.4

6.6

OceanBank

4.6

4.75

6.5

7.0

7.0

7.0

7.0

