Trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh gia tăng vào những tháng cuối năm, việc các ngân hàng đồng loạt triển khai giảm lãi suất đang mang lại những chuyển biến tích cực. Không chỉ giảm chi phí huy động, nhiều ngân hàng còn chủ động hạ lãi suất cho vay đối với cả khoản vay mới và dư nợ hiện hữu, qua đó chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến nay, toàn bộ 46 ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng 100% vốn nước ngoài giảm phổ biến 0,5%/năm; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần giảm khoảng 0,5%-0,7%/năm.

Cùng với việc tiết giảm chi phí huy động, hơn 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng ưu đãi, với mức giảm lãi suất cho vay phổ biến từ 1,5%-2%/năm.

Đồng loạt giảm lãi suất, mở rộng phạm vi hỗ trợ

Điểm đáng chú ý của đợt điều chỉnh lần này là việc giảm lãi suất không chỉ áp dụng đối với các khoản vay mới mà còn được triển khai với dư nợ hiện hữu. Điều này giúp những doanh nghiệp đang sử dụng vốn vay ngân hàng được giảm trực tiếp chi phí tài chính, thay vì chỉ khách hàng phát sinh khoản vay mới được hưởng ưu đãi.

Tại Vietcombank, từ ngày 20/10, ngân hàng giảm 0,5% lãi suất huy động niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên nhằm tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

Đồng thời, từ ngày 19/10 đến hết năm 2026, Vietcombank triển khai chương trình tín dụng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên với mức giảm lãi suất 1,5%-2%/năm. Riêng một số khoản vay ngắn hạn thuộc lĩnh vực thiết yếu như thương mại tiêu dùng, thương mại xăng dầu được giảm tới 3%/năm.

Theo ông Bạch Thành Long, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, tính đến đầu tháng 11/2026, ngân hàng đã giải ngân khoảng 150.000 tỷ đồng trong khuôn khổ chương trình, với gần 25.000 khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình được hưởng chính sách giảm lãi suất.

Không chỉ giảm lãi suất, Vietcombank đang từng bước đổi mới phương thức cấp tín dụng theo hướng dựa trên dòng tiền, lịch sử giao dịch và hiệu quả hoạt động thực tế của doanh nghiệp, qua đó giảm dần sự phụ thuộc vào tài sản bảo đảm.

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, ngân hàng có thể xem xét cấp vốn trên cơ sở hợp đồng xuất khẩu, đơn hàng hoặc thư tín dụng thông qua các hình thức tài trợ trước giao hàng, chiết khấu bộ chứng từ và bao thanh toán. Đây là hướng tiếp cận nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về tài sản thế chấp.

Tại Agribank, bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc cho biết ngân hàng đã triển khai 24 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô 600.000 tỷ đồng. Dư nợ hiện đạt khoảng 300.000 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn 2%-2,5% so với mức cho vay thông thường.

Riêng từ tháng 10/2026, Agribank tiếp tục giảm lãi suất đối với cả dư nợ cũ và khoản vay mới. Đến ngày 31/10, khoảng 200.000 tỷ đồng dư nợ hiện hữu đã được giảm lãi suất, trong đó có khoản giảm tới 2,5 điểm phần trăm tùy đối tượng và mục đích sử dụng vốn.

Bên cạnh đó, hơn 100.000 tỷ đồng dư nợ cho vay mới phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên được áp dụng lãi suất ưu đãi, giảm 2%-2,5%/năm.

Để chính sách đi vào thực chất, Agribank yêu cầu các chi nhánh nghiêm túc thực hiện, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý những đơn vị không tuân thủ.

Lãi suất giảm trên diện rộng, doanh nghiệp thêm dư địa tăng trưởng. (Ảnh: Vietnam+)

Trong khi đó, Ngân hàng MB triển khai giảm lãi suất bình quân 1,5%-2%/năm đối với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ.

Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc MB cũng cho biết với các khoản vay hiện hữu, ngân hàng chủ động giảm lãi suất khi đến kỳ điều chỉnh mà không yêu cầu khách hàng thực hiện thêm thủ tục hành chính. Đến cuối tháng 10, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân sau điều chỉnh tại MB ở mức 8%-9%/năm, còn lãi suất trung hạn khoảng 9%-10%/năm.

Những kết quả trên cho thấy việc giảm lãi suất đang được triển khai trên diện rộng. Tuy nhiên, mức giảm lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân của hệ thống vẫn thấp hơn mức ưu đãi công bố trong một số chương trình, phản ánh sự khác biệt về đối tượng khách hàng, kỳ hạn và điều kiện vay vốn.

Doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng

Từ phía doanh nghiệp, hiệu quả của chính sách giảm lãi suất không chỉ thể hiện qua các con số công bố của ngân hàng mà còn được đo bằng khoản chi phí thực tế tiết kiệm được và khả năng chủ động dòng tiền.

Bà Phạm Thị Hải - Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Tôn Thép Việt Pháp cho biết cuối tháng 10, doanh nghiệp nhận được thông báo giảm lãi suất từ một số ngân hàng với mức giảm khoảng 1,5%, đưa lãi suất khoản vay về khoảng 6,1%/năm.

Theo bà Hải, mức lãi suất này gần bằng mặt bằng năm 2025, giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng tiền lãi mỗi tháng. Khoản tiền tiết kiệm được dành để tái đầu tư, mua nguyên vật liệu, duy trì sản xuất và chuẩn bị chi trả lương, thưởng cuối năm cho người lao động.

Tương tự, bà Trần Phương Linh, Trưởng ban Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor, cho biết doanh nghiệp đã được các ngân hàng thông báo giảm lãi suất từ 0,5%-1,5% tùy khoản vay.

Đây là thời điểm Austdoor cần nguồn vốn lớn để hoàn tất các công trình xây dựng, mua nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị kế hoạch sản xuất cho năm mới. Nhu cầu vốn xoay vòng mỗi tháng khoảng 300-400 tỷ đồng, có thể tăng lên 500-600 tỷ đồng trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Theo bà Linh, việc giảm lãi suất giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, bổ sung vốn sản xuất và chăm lo cho người lao động. Chi phí vốn ổn định cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp giữ giá bán đầu ra, qua đó mang lại lợi ích cho khách hàng.

Austdoor dự kiến tăng trưởng khoảng 35% trong năm 2026 và đặt mục tiêu năm 2027 đạt mức tương tự hoặc cao hơn nếu mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm hoặc được duy trì ổn định.

Doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. (Ảnh: Vietnam+)

Không chỉ doanh nghiệp lớn, những thay đổi trong phương thức cấp tín dụng cũng mở thêm cơ hội cho các doanh nghiệp có tài sản bảo đảm hạn chế.

Bà Đỗ Thị Hoa - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất The One cho biết doanh nghiệp có tài sản bảo đảm trị giá khoảng 100 tỷ đồng nhưng được ngân hàng cấp hạn mức tín dụng khoảng 200 tỷ đồng. Việc sử dụng thêm hàng tồn kho hoặc khoản phải thu làm tài sản bảo đảm giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn kịp thời, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình thẩm định bất động sản.

Để tạo dư địa giảm lãi suất bền vững, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai đồng bộ các công cụ hỗ trợ thanh khoản.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, cơ quan điều hành thực hiện chào mua có kỳ hạn giấy tờ có giá hằng ngày qua nghiệp vụ thị trường mở, với kỳ hạn đa dạng từ 7-91 ngày đồng thời triển khai nghiệp vụ hoán đổi VND-USD và tái cấp vốn phù hợp nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng tiếp tục giảm chi phí hoạt động, ứng dụng chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ vốn vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh việc giảm lãi suất phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người gửi tiền, người vay vốn và an toàn hệ thống ngân hàng. Đây là điều kiện quan trọng để duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, hỗ trợ tăng trưởng nhưng không tạo thêm rủi ro thanh khoản.

Có thể thấy, kết quả giảm lãi suất bước đầu không chỉ nằm ở sự điều chỉnh mặt bằng lãi suất huy động và cho vay, mà còn được thể hiện qua hàng trăm nghìn tỷ đồng dư nợ được áp dụng chính sách ưu đãi và những khoản chi phí doanh nghiệp trực tiếp tiết kiệm được./.

Phó Thống đốc: Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, tạo dư địa cho tăng trưởng bền vững Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà chia sẻ giải pháp điều hành tiền tệ, giảm lãi suất, ổn định tỷ giá và hướng tín dụng vào sản xuất để hỗ trợ tăng trưởng bền vững.