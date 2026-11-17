Sau các đợt điều chỉnh, tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng vẫn có nhiều lựa chọn quanh 7%/năm. Tuy nhiên, mức hưởng khác nhau theo ngân hàng, số tiền và điều kiện của từng sản phẩm.

Thị trường tiền gửi trực tuyến ghi nhận MBV và PGBank niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. BVBank áp dụng 6,9%/năm; LPBank và Saigonbank cùng 6,7%/năm; Bac A Bank ở mức 6,6%/năm.

Tại Sacombank, tiền gửi online kỳ hạn 12-18 tháng hưởng từ 6,5-7%/năm, tùy giá trị khoản gửi. Với khách hàng có từ 500 triệu đồng, ngân hàng áp dụng mức cao hơn là 7,3%/năm ở kỳ hạn 24-36 tháng. Mức này gắn với cả điều kiện số tiền và thời gian gửi, không áp dụng chung cho mọi khoản tiết kiệm.

Cake by VPBank công bố lãi suất lĩnh cuối kỳ 6,9%/năm cho các kỳ hạn được niêm yết từ 6-24 tháng. Riêng kỳ hạn 36 tháng hưởng 6,3%/năm. Nhóm kỳ hạn 1-5 tháng áp dụng 4,75%/năm.

MSB niêm yết trực tuyến kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,3%/năm, Techcombank là 6,25%/năm. Nam A Bank và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm; SHB và BaoViet Bank cùng 6%/năm. Các mức này chưa tính chương trình ưu đãi riêng dành cho khách hàng đáp ứng điều kiện.

OCB công bố mức cơ bản 6,3%/năm cho tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng, cao hơn mức 6,2%/năm của tiết kiệm thông thường. Trong khi đó, các kỳ hạn 18, 24 và 36 tháng có mức cơ bản tương ứng 6%/năm trên kênh online và 5,9%/năm tại quầy.

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng 11/2026:

Ngân hàng

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

Techcombank

4.15

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

4.45

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

5.15

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

5.35

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

5.85

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

5.85

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

5.85

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

VPBank

4.75

4.75

6.6

6.7

7.4

7.1

6.0

TPBank

4.75

4.75

5.5

5.7

5.7

5.8

5.8

SeABank

3.65

3.65

4.15

4.6

4.6

4.6

4.6

VIB

4.4

4.5

5.7

7.0

5.9

6.0

6.0

Vietcombank

2.1

2.4

3.0

5.4

5.4

5.5

5.5

VietinBank

4.8

4.8

6.6

6.8

5.4

5.5

5.5

Agribank

4.75

4.75

6.6

6.8

6.8

6.8

6.8

BIDV

4.8

4.8

6.6

6.8

6.8

6.8

6.8

MBBank

4.5

4.65

5.2

5.8

5.80

6.50

6.50

ACB

4.5

4.5

4.5

5.3

5.3

5.3

5.3

ABBank

3.6

3.8

5.55

5.55

5.3

5.3

5.3

MSB

4.8

4.8

5.8

6.3

6.1

6.1

5.6

LPBank

4.3

4.55

6.5

6.7

6.55

6.7

5.6

GPBank

3.6

3.7

5.25

5.55

5.05

5.05

5.05

Eximbank

4.6

4.7

5.4

5.6

5.2

5.2

5.2

Kienlongbank

4.2

4.2

5.0

5.0

4.65

4.65

4.65

SCB

0.1 0.5 0.5

0.6

0.6

0.7

0.7

SHB

4.6 4.65

5.7

6.0

6.1

6.2

6.2

PVcomBank

4.5

4.5

4.8

5.1

5.8

5.8

5.8

Saigonbank

4.75

4.75

6.0

6.7

6.5

6.0

6.1

VietBank

4.6

4.6

5.4

5.6

5.9

5.9

5.9

HDBank

4.2

4.3

5.0

5.3

5.6

5.0

5.0

VietABank

4.7

4.8

6.0

6.1

5.7

5.8

5.8

NamABank

4.6

4.7

5.9

6.1

6.3

6.4

6.1

Vikki Bank

4.7

4.7

6.0

6.1

6.1

6.1

6.1

BAOVIET Bank

4.8

4.75

5.9

6.0

6.0

6.0

6.0

Viet Capital Bank

(BVBANK)

4.75

4.75

6.7

6.9

6.7

6.7

6.7

PG Bank

4.75

4.75

6.9

7.0

6.8

6.8

6.8

BacABank

4.75

4.75

6.55

6.6

6.6

6.6

6.6

NCB

4.6

4.75

5.6

5.8

6.2

6.3

6.3

CBBank

4.75

4.75

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

OCB

4.75

4.75

6.0

6.3

6.2

6.4

6.6

OceanBank

4.6

4.75

6.5

7.0

7.0

7.0

7.0

