Thời gian gần đây, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cùng nhiều ngân hàng như Agribank, BIDV, Vietcombank liên tục phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Từ giả mạo tin nhắn thương hiệu, đổi điểm thưởng thẻ tín dụng, tuyển dụng nhân sự đến mạo danh cơ quan chức năng, các đối tượng không ngừng thay đổi kịch bản, lợi dụng công nghệ để đánh cắp thông tin bảo mật và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Liên tục biến tướng các kịch bản lừa đảo

Trong vài ngày qua, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phát hiện các đối tượng lừa đảo mạo danh NAPAS gửi tin nhắn SMS đến nhiều người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng nhiều kịch bản khác nhau, từ yêu cầu khách hàng hoàn tất xác minh bảo mật thẻ tín dụng đến đề nghị đổi điểm thưởng theo thể lệ chương trình ưu đãi do NAPAS phối hợp với các ngân hàng triển khai.

Điểm chung của các thủ đoạn này là dẫn dụ khách hàng truy cập website giả mạo tên miền của NAPAS và nhập thông tin liên quan đến tài khoản, thẻ ngân hàng. Sau khi đánh cắp được thông tin, các đối tượng có thể chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

NAPAS khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo, giả mạo tin nhắn thương hiệu và đã thông báo đến các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Lãnh đạo NAPAS cho biết thẻ NAPAS do các ngân hàng, công ty tài chính Việt Nam phát hành. NAPAS là đơn vị quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của thẻ, đảm bảo tuân thủ bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa do Ngân hàng Nhà nước ban hành, không có chức năng phát hành thẻ và quản lý hoạt động giao dịch thanh toán thẻ của khách hàng.

Ảnh chụp màn hình tin nhắn SMS giả mạo NAPAS gửi đến nhiều người dân

Do đó, NAPAS khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập đường link giả mạo, không cung cấp thông tin bảo mật tài khoản, thẻ. Đối với những vấn đề liên quan đến tình trạng thẻ, khách hàng cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng phát hành để được hỗ trợ kịp thời.

Không chỉ NAPAS, trước tình trạng lừa đảo trực tuyến liên tục biến tướng, nhiều ngân hàng cũng chủ động phát đi cảnh báo tới khách hàng.

Agribank đã đăng tải bộ tài liệu tổng hợp hơn 10 nhóm thủ đoạn lừa đảo phổ biến, trong đó nêu rõ đối tượng bị nhắm đến, dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh. BIDV cũng cảnh báo các kịch bản mạo danh cơ quan nhà nước, ngân hàng, luật sư và doanh nghiệp uy tín, trong khi Vietcombank lưu ý thủ đoạn mạo danh ngân hàng trong hoạt động tuyển dụng.

Theo BIDV, điểm chung của các kịch bản lừa đảo là tạo ra tình huống khiến nạn nhân phải lập tức làm theo hướng dẫn như chuyển tiền để xác minh, truy cập đường link lạ, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp thông tin tài khoản.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, thông báo nạn nhân có liên quan đến các vụ án, thậm chí đưa ra lệnh bắt, quyết định khởi tố giả mạo để gây áp lực tâm lý, yêu cầu chuyển tiền xác minh. Người cao tuổi, học sinh, sinh viên là những nhóm dễ bị các đối tượng nhắm đến.

Các đối tượng còn giả danh cơ quan thuế, thông báo vi phạm, truy thu thuế, sau đó dụ nạn nhân cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại và tài khoản ngân hàng. Một số đối tượng mạo danh luật sư, nhận hỗ trợ lấy lại tiền cho những người từng bị lừa đảo.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin mời khách hàng nâng hạn mức thẻ tín dụng miễn phí, mở thẻ ưu đãi hoặc cho vay dễ dàng, sau đó hướng dẫn cài đặt ứng dụng chứa mã độc.

BIDV cũng cảnh báo thủ đoạn gửi tin nhắn SMS hiển thị tên thương hiệu ngân hàng, thông báo đổi điểm thưởng thẻ tín dụng, kèm đường link yêu cầu khách hàng nhập thông tin thẻ. Ngân hàng khẳng định không gửi tin nhắn SMS có kèm đường link.

Trong khi đó, Vietcombank cảnh báo các đối tượng giả danh chuyên viên nhân sự, lập nhóm chat, sử dụng văn bản giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo ngân hàng để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu ứng viên nộp tiền ký quỹ hoặc thực hiện các nhiệm vụ tài chính.

Vietcombank khẳng định ngân hàng không lập nhóm chat để thi tuyển, không yêu cầu ứng viên nộp phí, ký quỹ hay cung cấp mã OTP.

Nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài khoản

Theo Bộ Công an, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Đáng chú ý, các đối tượng triệt để lợi dụng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ Deepfake, DeepVoice, mạng xã hội, ngân hàng số và thanh toán điện tử để tạo dựng lòng tin, đánh vào tâm lý chủ quan của người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình này, lực lượng Công an đã cảnh báo 25 kịch bản lừa đảo phổ biến, trong đó có các nhóm thủ đoạn như mạo danh cơ quan, tổ chức; lừa đảo bằng công nghệ AI; đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Các đối tượng sử dụng công nghệ AI tạo hình ảnh, video và giọng nói giả mạo người thân, bạn bè hoặc lãnh đạo cơ quan để vay tiền, yêu cầu chuyển khoản khẩn cấp. Một số trường hợp còn gọi điện thu thập mẫu giọng nói của người dân để phục vụ hành vi lừa đảo.

Để phòng tránh các thủ đoạn trên, các ngân hàng và lực lượng Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin bảo mật tài khoản cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng, công an, luật sư hay cán bộ nhà nước.

Khách hàng không truy cập đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người không quen biết. Mọi yêu cầu chuyển tiền, hoàn tiền, đổi điểm thưởng, xác minh tài khoản đều cần được kiểm tra lại qua các kênh chính thức.

Trong trường hợp đã truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo, người dùng cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để tạm khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, bên cạnh các biện pháp bảo mật và cảnh báo từ ngân hàng, cơ quan chức năng, mỗi người dân cần chủ động cập nhật kiến thức về an toàn thông tin, nâng cao khả năng nhận diện các kịch bản lừa đảo để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của mình./.

Xác thực sinh trắc học hơn 178 triệu hồ sơ, nâng cấp các lớp bảo vệ Ngân hàng Nhà nước xác thực sinh trắc học hơn 178 triệu hồ sơ, khuyến cáo người dân tăng cường bảo vệ, phát hiện tấn công mạng và lừa đảo trong ngành ngân hàng.