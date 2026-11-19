Ngày 19/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã làm việc với tỉnh Ninh Bình về triển khai thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số; các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng thông tin, năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá so sánh năm 2020) ước tăng 11,43%; thu ngân sách ước đạt trên 80.000 tỷ đồng, đạt 114% dự toán Trung ương giao. Tỉnh cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 38/39 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Đến ngày 10/11, Ninh Bình đã giải ngân vốn đầu tư công được gần 16.620 tỷ đồng, bằng 47,2% kế hoạch, tỉnh đang tập trung xử lý từng điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ 150/158 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ninh Bình đã đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh; ứng dụng công nghệ số NinhBinh-S; đang tập trung triển khai các nền tảng kho dữ liệu dùng chung và Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng. Tỉnh đã hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 để làm cơ sở tổ chức không gian phát triển theo hướng đa cực, đa trung tâm.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn 357 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, trong đó 321 dự án thuộc thẩm quyền địa phương. Đến nay, 96 dự án đã được xử lý, 157 dự án có phương án giải quyết, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026; 68 dự án đang được rà soát và 36 dự án cần sự hỗ trợ, giải quyết của Trung ương.

Đại diện các bộ, ngành đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Ninh Bình, đồng thời tập trung trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về đầu tư công, thu ngân sách, hạ tầng giao thông, năng lượng và tín dụng...

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình và đề nghị tỉnh cần quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng cả năm đạt, vượt mục tiêu đề ra. Tỉnh theo dõi sát kịch bản tăng trưởng quý 4/2026 để kịp thời có các giải pháp xử lý, tập trung cao độ cho nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành xử lý 157 dự án tồn đọng đã có phương án, xử lý dứt điểm 38 cơ sở nhà, đất dôi dư.

Phó Thủ tướng nêu rõ, Ninh Bình cần tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực; tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã được điều chỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập quy hoạch phân khu các vùng đô thị (trong đó có nghiên cứu phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại khu vực ga đường sắt tốc độ cao, quy hoạch phân khu khu vực Phủ Dầy và các khu vực phát triển trọng điểm khác.

Tỉnh cần tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên hạ tầng giao thông, liên kết vùng và hạ tầng phục vụ khai thác không gian phát triển mới. Ninh Bình cần ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm có ý nghĩa liên kết vùng, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng như: dự án xây dựng tuyến đường Trục dọc TD07 và cầu vượt sông Hồng kết nối tỉnh Hưng Yên; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nam-Nam Định (CT.11), giai đoạn 1; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo đảm nguồn vật liệu san lấp cho các dự án trọng điểm.

Ninh Bình cần triển khai hiệu quả Đề án chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026-2030; phát triển đồng bộ hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu; xây dựng, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông nâng tỷ lệ phủ sóng 5G toàn tỉnh.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Ninh Bình kiểm soát chặt chẽ chỉ số giá cả, kiểm soát lạm phát; tập trung hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân trong năm 2026 gắn với Sổ sức khỏe điện tử, nhất là tại các xã, phường đạt tỷ lệ thấp.

Các bên liên quan theo dõi sát quan hệ lao động, tiền lương, tiền thưởng cuối năm tại các khu công nghiệp; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ động phòng, chống thiên tai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, kỷ luật, kỷ cương hành chính; triển khai đánh giá, chấm điểm KPI đối với các sở, ngành, địa phương gắn với đánh giá, sử dụng cán bộ./.

Kinh tế Ninh Bình nhiều điểm sáng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, du lịch và thu hút đầu tư đều có những chuyển biến rõ nét, tạo động lực để tỉnh Ninh Bình phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm nay.