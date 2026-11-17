Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2026 ở mức 10%, kinh tế Việt Nam cần tạo cú bứt phá mạnh mẽ trong quý 4/2026.

Đây là thách thức lớn, đòi hỏi sự quyết liệt trong điều hành và triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; trong đó, trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, khơi thông các nguồn lực đầu tư xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, tạo sức bật cho nền kinh tế.

Phát biểu tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, dù năm 2026 có nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam vẫn đạt kết quả tăng trưởng tích cực. GDP 9 tháng tăng khoảng 9,01%, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trên thế giới.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 10%, quý 4 cần đạt mức tăng 12,5%. Đây là yêu cầu rất cao, song nền kinh tế vẫn còn dư địa để tiếp tục tăng tốc.

“Chính phủ xác định đây là một thách thức rất lớn, nhưng không phải là nhiệm vụ bất khả thi khi nền kinh tế còn nhiều động lực để tăng tốc, dư địa nền kinh tế còn khá lớn, đặc biệt là có sự quyết tâm rất cao của Chính phủ, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, Chính phủ đang tập trung bám sát kịch bản tăng trưởng, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về thể chế, đất đai, thủ tục, vật liệu xây dựng, đặc biệt là vốn và thị trường cho doanh nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy các dự án đủ điều kiện sớm đi vào sản xuất, kinh doanh; phát huy các động lực từ đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.

Phân tích về kết quả tăng trưởng, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, kết quả tăng trưởng quý 3 và 9 tháng được hỗ trợ bởi ba động lực có quan hệ chặt chẽ với nhau: đầu tư công tạo thêm khối lượng sản xuất; công nghiệp và xuất khẩu mở rộng đầu ra; tiêu dùng trong nước duy trì nhịp tăng của thương mại, dịch vụ.

Trong đó, sản xuất và xuất khẩu tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, phản ánh năng lực thích ứng của nền kinh tế trước những biến động từ thị trường thế giới. Hoạt động xuất khẩu diễn ra sôi động, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất và mở rộng thị trường.

Theo Cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2026 đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 27,5%. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng 37,4%, nhanh hơn xuất khẩu, phần lớn do nhu cầu nguyên liệu, linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất, xây dựng và đầu tư gia tăng.

Trong bối cảnh đó, theo định hướng điều hành được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp giữ vững và đa dạng hóa thị trường, mở rộng đơn hàng, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm xuất khẩu. Đây là nhiệm vụ quan trọng để duy trì sản xuất trong quý IV và tăng đóng góp của khu vực công nghiệp vào GDP.

Bên cạnh sản xuất và xuất khẩu, tiêu dùng trong nước tiếp tục đóng góp tích cực cho tăng trưởng. Theo bà Nguyễn Thị Hương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,5% trong 10 tháng, đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP. Sức cầu cải thiện, đặc biệt đối với các hoạt động du lịch, lưu trú, giải trí và những dịch vụ phục vụ đời sống.

Cùng với đó, cơ cấu tiêu dùng đang chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng dịch vụ và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Việc duy trì sức mua, bảo đảm nguồn cung và lưu thông hàng hóa tiếp tục góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Để phát huy các động lực này, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương, đặc biệt là những địa phương đầu tàu kinh tế, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Trọng tâm là xử lý những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, tiến độ dự án, nguồn vốn và thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh công nghiệp, xuất khẩu và tiêu dùng, đầu tư công tiếp tục được Chính phủ xác định là nguồn lực quan trọng hỗ trợ tăng trưởng. Theo đó, Quốc hội đã phê chuẩn nguồn vốn đầu tư công trung hạn khoảng 3,42 triệu tỷ đồng. Chính phủ đã thông qua phương án phân bổ 3,15 triệu tỷ đồng, tương đương 92% số vốn Quốc hội cho phép phân bổ; trong đó đã phân bổ và giao chi tiết 1,98 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước.

Cập nhật theo số liệu Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 10/2026 đạt 708.567,4 tỷ đồng, bằng 74,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính 5% kế hoạch vốn ngân sách địa phương thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đạt 76,6%.

Mặc dù, kết quả giải ngân đã có chuyển biến, tiến độ giữa các bộ, ngành và địa phương chưa đồng đều. Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch. Theo tính toán được Phó Thủ tướng nêu tại Quốc hội, việc thực hiện mục tiêu này có thể đóng góp khoảng 2,5% vào tăng trưởng quý 4 và 1,7% vào tăng trưởng kinh tế cả năm.

Đề cập đến yêu cầu phát huy hiệu quả các nguồn lực, Tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, cần rút ngắn độ trễ từ giải ngân, đầu tư và FDI đến công trình hoàn thành, công suất vận hành và sản lượng.

Đối với quý 4, ông Nguyễn Đức Hiển đề xuất ưu tiên những công trình, dự án có thể hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay; tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, điện, kết nối hạ tầng và thủ tục đầu tư. Đồng thời, việc điều hành tài khóa, tiền tệ cần hài hòa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Ở góc độ doanh nghiệp, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là Trí tuệ Nhân tạo (AI), đang tạo thêm khả năng cải thiện năng suất và hiệu quả quản trị. Ông Nguyễn Đức Thái, CEO SAPP Academy, đại diện CFO Việt Nam cho rằng, trong hoạt động doanh nghiệp, Trí tuệ Nhân tạo có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu khách hàng, tối ưu quy trình bán hàng, dự báo và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.

Những ứng dụng này cho thấy chuyển đổi số và Trí tuệ Nhân tạo có tiềm năng hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện năng suất, tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng quản trị. Tuy nhiên, để trở thành nguồn lực đóng góp rõ nét hơn cho tăng trưởng, việc ứng dụng công nghệ cần gắn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và kết quả thực tế.

Cùng với thúc đẩy các nguồn lực tăng trưởng, giảm chi phí đầu vào tiếp tục là giải pháp được Chính phủ quan tâm. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, từ đầu năm đến thời điểm phát biểu, Chính phủ đã dành trên 64.000 tỷ đồng thực hiện các chính sách giảm thuế, phí đối với xăng dầu; đồng thời triển khai giảm 2% thuế giá trị gia tăng và điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý theo hướng ổn định.

Đối với những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ dự kiến dành thêm xấp xỉ 4.000 tỷ đồng để đưa thuế tiêu thụ đặc biệt của xăng từ 7% về 0%. Đồng thời, chỉ đạo EVN rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí để giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% trong thời gian đến hết ngày 31/3/2027.

Theo định hướng điều hành của Chính phủ, trọng tâm những tháng cuối năm là tháo gỡ các điểm nghẽn, phát huy hiệu quả đầu tư, duy trì sản xuất và xuất khẩu, thúc đẩy tiêu dùng, giảm chi phí cho doanh nghiệp; đồng thời nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để tạo nền tảng tăng trưởng bền vững./.

Kinh tế số Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, dự kiến đạt 49 tỷ USD Việt Nam bứt phá trở thành nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, dự kiến đạt 49 tỷ USD trong năm 2026, dẫn đầu khu vực về mức độ gắn kết với AI hàng ngày.