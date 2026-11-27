Tại Diễn đàn Cấp cao Visa Direct 2026 với chuyên đề “Dòng chảy thanh toán: Kết nối chuyển tiền” do Công ty công nghệ thanh toán điện tử Visa tổ chức ngày 27/11, các chuyên gia nhận định sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số và thương mại quốc tế đang mở ra nhiều cơ hội cho hoạt động chuyển tiền tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, theo các chuyên gia của Visa, Việt Nam cần tăng cường kết nối giữa các hạ tầng thanh toán hiện hữu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới và thúc đẩy hợp tác giữa các bên, qua đó giúp dòng tiền lưu chuyển nhanh chóng, an toàn và minh bạch hơn giữa thị trường trong nước và quốc tế.

Nhu cầu chuyển tiền ngày càng gia tăng

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang thúc đẩy sự lưu chuyển của các dòng tiền xuyên biên giới tại Việt Nam. Hiện chưa có số liệu thống kê kiều hối về Việt Nam 10 tháng năm 2026 nhưng năm 2025, Việt Nam nhận hơn 16 tỷ USD kiều hối, mức cao kỷ lục, trong khi tổng kim ngạch thương mại hàng hóa vượt 930 tỷ USD, tăng 18,2%.

Bên cạnh đó, lực lượng lao động tự do và sáng tạo nội dung tại Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 người vào năm 2024. Hơn 97% trong tổng số một triệu doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Những xu hướng này đang thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp thanh toán có tốc độ xử lý nhanh, linh hoạt và minh bạch hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giữa các mạng lưới, nền tảng và công nghệ thanh toán.

Ông Kelvin Tanu Utomo, Trưởng Bộ phận Sản phẩm và Giải pháp Visa Việt Nam và Lào, nhận định sự mở rộng của kinh tế số và thương mại quốc tế đang làm thay đổi kỳ vọng về cách thức lưu chuyển dòng tiền tại Việt Nam.

Cơ hội đặt ra là kết nối các phương thức thanh toán khác nhau, tăng cường sự tham gia của các bên trong hệ sinh thái, qua đó giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp chuyển tiền an toàn, liền mạch.

Tại Đông Nam Á, các hệ thống thanh toán theo thời gian thực, giao diện lập trình ứng dụng (API) và những mô hình thanh toán số mới đang phát triển song song với hạ tầng thanh toán hiện hữu.

Vấn đề đặt ra không phải là thay thế hạ tầng thanh toán này bằng một hạ tầng khác mà là tăng cường khả năng kết nối, giúp dòng tiền lưu chuyển thuận lợi giữa các mạng lưới và thị trường.

Thông qua nền tảng Visa Direct, Visa đang hợp tác với các tổ chức tài chính, công ty công nghệ tài chính (fintech) và doanh nghiệp để hỗ trợ hoạt động chuyển tiền trong nước và xuyên biên giới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Theo ông Rhidoi Krishnakumar, Phó Chủ tịch - Trưởng Khối Giải pháp Chuyển tiền (Visa Direct), Visa khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hoạt động chuyển tiền tại Đông Nam Á đang thay đổi nhanh chóng nhờ sự xuất hiện của các hạ tầng thanh toán mới, khả năng liên thông ngày càng cao và sự gia tăng của dòng tiền xuyên biên giới.

Đối với Việt Nam, cơ hội nằm ở việc tăng cường kết nối hệ sinh thái thanh toán trong nước với các mạng lưới khu vực và toàn cầu, giúp dòng tiền lưu chuyển nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn giữa tài khoản ngân hàng, thẻ và ví điện tử.

Khả năng liên thông giữa các hệ thống không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính mà còn mang đến cho người tiêu dùng và doanh nghiệp nhiều lựa chọn hơn trong việc gửi, nhận và quản lý tiền.

Phát huy tiềm năng của các công nghệ thanh toán mới

Cùng với sự phát triển của các phương thức thanh toán hiện hữu, stablecoin (đồng tiền số ổn định) đang nổi lên như một giải pháp có thể bổ trợ cho hạ tầng thanh toán, với tiềm năng ứng dụng trong thanh toán xuyên biên giới, giao dịch giữa các doanh nghiệp (B2B) và quản lý ngân quỹ.

Tiềm năng của công nghệ này nằm ở khả năng giảm bớt những vướng mắc liên quan đến quyết toán, thanh khoản, cải thiện tính minh bạch trong giao dịch, đồng thời kết nối với hạ tầng tài chính sẵn có.

Visa đang hợp tác với các tổ chức tài chính, công ty công nghệ tài chính (fintech) và doanh nghiệp để hỗ trợ hoạt động chuyển tiền trong nước và xuyên biên giới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mới đây, Visa đã công bố kế hoạch cho phép các đối tác đủ điều kiện tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương sử dụng các stablecoin được hỗ trợ để cấp vốn trước cho các khoản chi trả xuyên biên giới thông qua Visa Direct, trong khi người nhận vẫn nhận được tiền pháp định.

Tính năng này đang được thử nghiệm với dtcpay, công ty thanh toán số có trụ sở tại Singapore.

Trong bối cảnh dòng tiền ngày càng lưu chuyển qua nhiều mạng lưới, nền tảng và thị trường, khả năng liên thông đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tài khoản ngân hàng, hệ thống thanh toán theo thời gian thực, thẻ, ví điện tử và các mô hình thanh toán mới.

Visa cũng đang phối hợp với các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính, công ty fintech và doanh nghiệp nhằm tăng cường kết nối hệ sinh thái thanh toán, gắn kết các sáng kiến tại Việt Nam với những cơ hội phát triển trong khu vực và trên toàn cầu.

Việc duy trì hợp tác giữa các bên, kết hợp khai thác hiệu quả hạ tầng hiện hữu với ứng dụng công nghệ mới sẽ góp phần xây dựng hệ sinh thái thanh toán an toàn, nâng cao hiệu quả lưu chuyển dòng tiền, qua đó hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế và chuyển đổi số tại Việt Nam./.

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