Đồng euro đang trên đà sụt giảm mạnh nhất trong 2 thập kỷ so với đồng nhân dân tệ (NDT) trong năm nay, khi các quan chức châu Âu đang kêu gọi Trung Quốc để đồng nội tệ của nước này tăng giá mạnh hơn nhằm kiềm chế làn sóng hàng hóa nhập khẩu đang gia tăng.

Nếu xu hướng hiện nay tiếp tục, tỷ giá euro/NDT sẽ khép lại năm với mức giảm khoảng 11%. Mặc dù khối lượng giao dịch trực tiếp giữa hai đồng tiền này không đáng kể (do các nhà xuất khẩu Trung Quốc thường chuyển đổi doanh thu bằng đồng euro sang USD, rồi từ USD mới đổi sang nhân dân tệ), đây vẫn là một chỉ dấu quan trọng cho thấy sức mạnh của đồng NDT.

Những biến động chính trị tại Pháp cùng với triển vọng tăng lãi suất tại Mỹ đã khiến các nhà đầu tư rút vốn khỏi đồng euro. Đồng thời, thặng dư thương mại kỷ lục của Trung Quốc lại đang củng cố giá trị của đồng NDT.

Việc châu Âu gia tăng các hạn chế đối với hàng hóa Trung Quốc có thể gây tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường và hoạt động thương mại song phương, làm tăng áp lực buộc đồng NDT phải tăng giá nhằm giải quyết các vấn đề về năng lực cạnh tranh và mất cân bằng thương mại.

Dù vậy, đà trượt giá của đồng euro khó có thể xoa dịu những lo ngại từ phía các quan chức châu Âu về tình trạng thâm hụt thương mại. Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu, thâm hụt thương mại của khối này với Trung Quốc vào tháng 9/2026 đã tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước, lên 41,7 tỷ euro (45,7 tỷ USD).

Các chuyên gia kinh tế tại ngân hàng Hà Lan ABN Amro Bank NV cho rằng, với quy mô mất cân bằng thương mại hiện nay, việc điều chỉnh tỷ giá chỉ là một phần của giải pháp.

Ông Adam Wolfe, chuyên gia kinh tế tại công ty nghiên cứu Absolute Strategy Research (Anh), nhận định việc đồng NDT tiếp tục tăng giá có thể sẽ không tạo ra tác động đáng kể nào đến cán cân thương mại, khi giá sản xuất tại Trung Quốc tăng chậm hơn nhiều so với tại châu Âu, duy trì lợi thế cạnh tranh về giá tương đối cho Trung Quốc.

Trong ngày 26/11, tỷ giá ở mức khoảng 7,3095 NDT/euro, gần với mức thấp nhất ghi nhận trong năm 2023. Giới phân tích dự báo tỷ giá sẽ phục hồi về mức 7,4-7,5 NDT/euro vào năm 2027, nếu cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp không gây ra những biến động mới./.

Đồng euro sụt giảm do bất ổn chính trị tại Pháp và giá năng lượng tăng cao Ngày 19/10, đồng euro đã giảm khi giá năng lượng leo thang làm trầm trọng thêm những lo ngại về sự ổn định chính trị tại Pháp, sau khi nước này chứng kiến đợt bạo loạn nghiêm trọng nhất.