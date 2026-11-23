Ngày 23/11, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới. Theo đó, Hội đồng Quản trị Ngân hàng bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương vào vị trí quyền Tổng Giám đốc, hiệu lực từ ngày 23/11/2026.

Việc kiện toàn vị trí điều hành cao nhất được thực hiện trong bối cảnh LPBank duy trì đà tăng trưởng tích cực, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh doanh. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng về năng lực quản trị, điều hành nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

Tân quyền Tổng Giám đốc Vũ Nam Hương sinh năm 1983, tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng và thị trường vốn.

Trong quá trình công tác, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao như Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính, Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect; thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA, thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Bà Vũ Nam Hương gia nhập LPBank từ ngày 20/3/2024 trên cương vị Phó Tổng Giám đốc phụ trách ngân hàng doanh nghiệp. Trong quá trình công tác, bà cũng được phân công phụ trách Khối thị trường & Quản trị tài chính cùng nhiều vị trí, nhiệm vụ quan trọng khác trong hệ thống. Dưới sự phụ trách của bà, 2 lĩnh vực này đã có những kết quả tích cực trong nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi và mở rộng hợp tác sâu rộng cùng các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Cùng ngày, ông Vũ Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị. Trên cương vị mới, ông tiếp tục đồng hành cùng Hội đồng Quản trị trong công tác tư vấn, đóng góp kinh nghiệm quản trị và điều hành, góp phần bảo đảm tính kế thừa, ổn định trong hoạt động của ngân hàng, đồng thời hỗ trợ triển khai các định hướng chiến lược trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 10.421 tỷ đồng, hoàn thành 70% kế hoạch năm; tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục mở rộng với dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 24%; huy động vốn thị trường 1 đạt 520.976 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tổng thu nhập hoạt động đạt 19.179 tỷ đồng, tăng 29%; thu thuần ngoài lãi đạt 7.489 tỷ đồng, trong đó thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 5.977 tỷ đồng, tăng 136%./.

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