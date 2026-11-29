Bất chấp thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 vừa qua, Tổng thống Donald Trump vẫn kiên trì bảo vệ chính sách thuế quan, đồng thời chưa đưa ra kế hoạch cụ thể nhằm giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt đang gây quan ngại cho người dân Mỹ.

Theo hãng tin AP, khoảng 2/3 cử tri cho rằng thuế nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Trump đã gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ, trong bối cảnh lạm phát và giá cả tiếp tục là những vấn đề chi phối tâm lý cử tri.

Trong bài phân tích công bố ngày 28/11, AP nhận định Tổng thống Trump chưa cho thấy dấu hiệu điều chỉnh chính sách sau thất bại bầu cử, trái với cách ứng xử thường thấy của các tổng thống Mỹ sau khi đảng cầm quyền mất sự ủng hộ của cử tri trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Thay vì chuyển hướng tập trung vào vấn đề khả năng chi trả của các hộ gia đình, ông Trump tiếp tục khẳng định vai trò của thuế quan trong chính sách kinh tế và triển khai thêm các biện pháp thương mại mới.

Ngày 25/11, chính quyền Mỹ công bố một đợt thuế quan mới nhằm vào 14 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tổng thống Trump coi thuế quan là công cụ thúc đẩy sản xuất trong nước, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và gây sức ép buộc các đối tác thương mại nhượng bộ. Tuy nhiên, theo các cuộc thăm dò được AP dẫn lại, khoảng 2/3 cử tri cho rằng thuế nhập khẩu đã gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế, trong khi chỉ khoảng 21% nhận định chính sách này mang lại lợi ích.

Vấn đề chi phí sinh hoạt tiếp tục là thách thức lớn đối với chính quyền. Khảo sát AP Voter Poll với khoảng 100.000 cử tri cho thấy gần 9/10 người được hỏi coi chi phí sinh hoạt là yếu tố quan trọng hoặc đặc biệt quan trọng khi quyết định bỏ phiếu.

Trong nhóm cử tri này, khoảng 6/10 ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ tại các cuộc đua vào Hạ viện. Khoảng 76% cử tri đánh giá tình hình kinh tế Mỹ ở mức “không tốt” hoặc “kém”; khoảng 7/10 cho rằng hệ thống kinh tế hiện nay chủ yếu có lợi cho người giàu.

AP cho biết chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặc biệt theo dõi, đã tăng 3,8% trong 12 tháng tính đến kỳ báo cáo mới nhất. Tuy nhiên, Tổng thống Trump chủ yếu nhấn mạnh việc giá xăng gần đây giảm, thay vì công bố các biện pháp tổng thể nhằm giảm gánh nặng chi phí nhà ở, y tế và các nhu yếu phẩm đối với hộ gia đình.

Giới chuyên gia nhận định việc Tổng thống Trump tiếp tục theo đuổi các chính sách gây tranh cãi mà chưa có phản ứng rõ ràng trước thông điệp của cử tri có thể khiến đảng Cộng hòa gặp thêm bất lợi trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ.

Ông Matthew Dallek, nhà sử học chính trị tại Đại học George Washington, cho rằng các tổng thống tiền nhiệm thường điều chỉnh đường hướng sau thất bại bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi việc ông Trump không thay đổi có thể làm sâu sắc thêm những khó khăn chính trị của đảng Cộng hòa khi đảng Dân chủ chuẩn bị nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Dù vậy, những dấu hiệu bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa về chính sách thuế quan đã bắt đầu xuất hiện. Theo The Straits Times ngày 28/11, nhiều nghị sỹ Cộng hòa sẵn sàng xem xét lại một số mức thuế theo từng trường hợp cụ thể, nhất là những loại thuế làm tăng chi phí đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thượng nghị sỹ Cộng hòa Todd Young cho rằng cần điều chỉnh cơ cấu thuế theo hướng dễ dự đoán và hạn chế tác động bất lợi đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, các nghị sỹ vẫn chưa thống nhất về việc hạn chế rộng rãi quyền áp thuế của Tổng thống; khả năng đảo ngược chính sách cũng gặp trở ngại do ông Trump có thể phủ quyết các dự luật liên quan.

Theo giới quan sát, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ đã đặt ra sức ép chính trị mới đối với Nhà Trắng, đặc biệt trong các vấn đề kinh tế và thương mại. Nếu chính quyền tiếp tục duy trì chính sách thuế quan trong khi chưa đưa ra giải pháp thuyết phục về chi phí sinh hoạt, đảng Cộng hòa có nguy cơ tiếp tục mất sự ủng hộ của nhóm cử tri quan tâm đến giá cả và điều kiện kinh tế hộ gia đình.

Việc một bộ phận nghị sỹ Cộng hòa bắt đầu đề nghị rà soát thuế quan cũng cho thấy vấn đề này có thể trở thành một điểm bất đồng đáng chú ý giữa Quốc hội và Nhà Trắng trong thời gian tới./.

Mỹ: Chính sách thuế quan đối mặt sức ép sau bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chính sách thuế quan dù cựu cố vấn kinh tế hàng đầu của ông cảnh báo rằng người dân Mỹ đang phải gánh chịu chi phí từ chính sách này.