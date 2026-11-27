Chứng khoán châu Âu đồng loạt tăng điểm trong phiên 26/11, khi lực cầu bắt đáy tại nhóm cổ phiếu công nghệ đã giúp ổn định tâm lý nhà đầu tư, xua tan những lo ngại về kế hoạch áp thuế quan mới của Mỹ trong bối cảnh Phố Wall đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn.

Sắc xanh phủ kín các sàn giao dịch lớn của châu Âu. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) dẫn đầu đà bứt phá khi tăng 2,1% lên 25.215,52 điểm. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) và CAC 40 tại Paris (Pháp) cùng tiến 1,8%, lần lượt lên mức 10.609,30 điểm và 8.108,45 điểm.

Các nhà phân tích từ công ty quản lý đầu tư AJ Bell nhận định thị trường đang quay lại quỹ đạo tăng trưởng do đề xuất thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào 14 nền kinh tế (bao gồm cả Liên minh châu Âu) không quá tồi tệ như những lo ngại ban đầu.

Nhà đầu tư cũng trút bỏ được gánh nặng tâm lý sau khi đà bán tháo hoảng loạn đối với cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạm thời chững lại.

Trước đó tại khu vực châu Á, nhóm cổ phiếu công nghệ cũng ghi nhận nhịp phục hồi tích cực sau chuỗi ngày bán tháo. Diễn biến đó đã giúp các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng đi lên trong phiên 26/11.

Việc cổ phiếu công nghệ tìm lại điểm cân bằng đã giúp thị trường tạm "thở phào" sau một tuần chao đảo vì những bất ổn tại Nvidia và sự hoài nghi về triển vọng sinh lời từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Dù vậy, rủi ro vĩ mô vẫn hiện hữu khi các dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát tại Mỹ đã chạm mức cao nhất 3 năm cùng đà tăng trưởng kinh tế vượt dự báo. Diễn biến này qua đó tiếp tục củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng tới.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11, chỉ số VN-Index giảm 57,77 điểm (3,42%) xuống 1.629,68 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,89 điểm (0,39%) xuống 226,57 điểm./.

Dòng tiền vào nhóm công nghệ giúp chứng khoán châu Á phục hồi Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,9% lên 57.499,16 điểm nhờ đà bứt phá mạnh mẽ của hãng chip Kioxia; trong khi chỉ số KOSPI nhích 0,3% lên 4.711,21 điểm dưới lực kéo từ "gã khổng lồ" SK Hynix.