Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 26/11, khi thông tin Mỹ đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35% đối với hàng hóa Việt Nam tạo cú sốc tâm lý, trong bối cảnh áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến nghị, đây mới là mức thuế đề xuất, chưa có hiệu lực và vẫn còn dư địa đàm phán trước khi Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng. Vì vậy, tác động hiện tại chủ yếu mang tính tâm lý ngắn hạn.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 57,77 điểm, tương đương 3,42% xuống 1.629,68 điểm. Đây là một trong những phiên giảm sâu nhất của thị trường trong những tháng gần đây.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), thị trường chủ yếu chịu tác động từ thông tin thuế quan mới của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam.

Cụ thể, tối 25/11/2026 (giờ Việt Nam), Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với 14 trong số 16 nền kinh tế thuộc phạm vi điều tra về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Theo kết luận sơ bộ, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%. Mức thuế này có thể điều chỉnh giảm còn 20% nếu Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng. USTR cũng đề xuất danh mục hàng hóa được miễn trừ khỏi biện pháp thuế theo Mục 301 gồm 2.121 mặt hàng theo mã HS 8 số.

Đây mới là kết luận sơ bộ và đề xuất mức thuế, chưa có hiệu lực ngay và chưa được áp dụng chính thức. USTR sẽ tiếp nhận ý kiến, tham vấn với các bên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Theo quy định và thông lệ của Hoa Kỳ, thời hạn dự kiến để đưa ra quyết định cuối cùng sớm nhất là tháng 2/2027 và muộn nhất là ngày 11/3/2027. Phiên điều trần công khai đối với kết luận sơ bộ dự kiến bắt đầu từ ngày 25/1/2027.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, thông tin về mức thuế đề xuất đã tạo ra cú sốc tâm lý khiến nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra. Tuy nhiên, đây mới là mức thuế đề xuất, chưa có hiệu lực và vẫn còn dư địa đàm phán trước khi Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng.

Ông Minh cho rằng mức thuế có thể được điều chỉnh nếu Việt Nam đạt được thỏa thuận thương mại đối ứng với Mỹ. Vì vậy, tác động hiện tại chủ yếu mang tính tâm lý ngắn hạn, trong khi mức thuế thực tế vẫn phụ thuộc vào kết quả đàm phán giữa hai bên.

Thống kê trong báo cáo mới nhất của ABS cho thấy, trong 13 sự kiện thuế quan tương tự giai đoạn 2018-2026, VN-Index giảm bình quân 1,4% sau phiên giao dịch đầu tiên và 0,8% sau 5 phiên. Tuy nhiên, sau 20 phiên, mức sinh lời bình quân chuyển sang dương 0,8% và tăng lên 3,6% sau 60 phiên.

Nếu chỉ xét 11 sự kiện mang tính tiêu cực, có 10 lần thị trường giảm điểm ngay trong phiên đầu tiên. Theo vị chuyên gia này, những biện pháp được công bố bất ngờ và có hiệu lực ngay thường tác động mạnh hơn, trong khi các đề xuất còn lộ trình thực hiện và khả năng điều chỉnh thông qua đàm phán thường tạo phản ứng nhẹ hơn.

Trong phiên 26/11, sau giai đoạn giằng co đầu phiên, áp lực bán gia tăng khiến sắc đỏ phủ kín thị trường. Buổi sáng, áp lực bán chiếm khoảng ba phần tư sàn HOSE, song một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn giữ được dòng tiền, giúp VN-Index duy trì trên 1.660 điểm.

Sau giờ nghỉ trưa, nguồn cung giá thấp tại nhóm cổ phiếu trụ gia tăng, đẩy chỉ số xuống các vùng điểm thấp hơn. Đến phiên ATC (phiên khớp lệnh định kỳ cuối cùng trong ngày, dùng để xác định giá đóng cửa của chứng khoán niêm yết), VN-Index có lúc giảm hơn 63 điểm xuống dưới 1.624 điểm, trước khi cải thiện nhẹ và đóng cửa tại 1.629,68 điểm.

Sàn HOSE có 273 cổ phiếu giảm giá, tương đương gần 79%. Toàn bộ các nhóm ngành đều điều chỉnh; trong đó, giảm mạnh là bất động sản, công nghiệp, du lịch - giải trí, hóa chất, chứng khoán, công nghệ và bảo hiểm.

Trong nhóm VN30, VIC dẫn đầu tác động tiêu cực, đóng góp gần 25 điểm vào mức giảm của VN-Index. Cổ phiếu này giảm 6,3%, xuống 230.000 đồng. Một số mã khác giảm sâu gồm LPB giảm 6%, TCB giảm 5,1%, MWG giảm 4,1%, GVR giảm 4% và VPL giảm 3,5%.

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Thanh khoản HOSE đạt hơn 16.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước. Khối ngoại bán ròng phiên thứ 7 liên tiếp, song giá trị bán ròng giảm mạnh từ mức hàng nghìn tỷ đồng của phiên trước xuống khoảng 187 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, VN-Index đã xuyên thủng mốc 1.700 điểm và lùi về vùng đáy tháng 3/2026, tương đương vùng điểm từng xuất hiện trong giai đoạn căng thẳng tại Trung Đông. Sau nhịp giảm mạnh, nhiều tín hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá bán sâu.

Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup, hệ số P/E của VN-Index hiện đã xuống dưới 10 lần. Đây là một trong những cơ sở để chuyên gia cho rằng thị trường có thể sớm xuất hiện lực cầu khi mặt bằng định giá trở nên hấp dẫn hơn.

Ông Minh kỳ vọng VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật và dần lấy lại trạng thái cân bằng trong 1-2 phiên giao dịch tới.

Về triển vọng xa hơn, ông Minh cho rằng tác động từ đề xuất thuế quan lần này chưa chắc kéo dài, bởi mức thuế cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tiến trình đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ. Theo ông Minh, nếu hai bên đạt được thỏa thuận, mức thuế có thể được điều chỉnh từ trần 35% xuống 25%, thậm chí 20% vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Bộ Công Thương cũng cho biết mức thuế có thể giảm về 20% nếu hai nước đạt Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong quá trình đàm phán và triển khai các biện pháp xử lý những quan ngại của Mỹ.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham gia đầy đủ quy trình điều tra tiếp theo của USTR; trong đó có việc đăng ký, tham dự, phát biểu ý kiến và trả lời câu hỏi tại phiên điều trần công khai; xây dựng, nộp các bản bình luận phản biện đối với kết luận sơ bộ và các ý kiến, cáo buộc chưa chính xác; đồng thời tham vấn, trao đổi với các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ.

Ngày 21/11/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh các rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch xác định nhiệm vụ quản trị xuất siêu trong quan hệ song phương theo hướng chủ động, bền vững, hài hòa giữa mở rộng xuất khẩu và tăng cường năng lực nhập khẩu phục vụ sản xuất, đồng thời phòng tránh nguy cơ dư thừa công suất, ngăn chặn lẩn tránh và chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ.

Theo Bộ Công Thương, cùng với kết quả đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, đây sẽ là những căn cứ để Hoa Kỳ cân nhắc áp dụng mức thuế thấp hơn so với mức tối đa được đề xuất trong kết luận sơ bộ./.

VN-Index tăng nhẹ, nhóm công nghệ và bất động sản dẫn nhịp Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,35 điểm lên 1.697,14 điểm; trên sàn HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 418 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 8.650 tỷ đồng.