Ngày 26/11, thị trường chứng khoán chứng kiến áp lực bán tháo ồ ạt, khiến VN-Index lao dốc và mất đến 57,77 điểm (giảm 3,42%), về mức 1.629,68 điểm. Như vậy, chỉ số đã chính thức xuyên thủng khu vực kháng cự 1.650 điểm. Bên cạnh đó, VN30 cũng bốc hơi tới 49,70 điểm ( giảm 2,79%) và về mức 1.728,88 điểm.

Theo các chuyên gia, thị trường phản ứng quá đà trước thông tin kém tích cực khi Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã ban hành kết luận sơ bộ đối với 14 trong số 16 nền kinh tế thuộc phạm vi điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974.

Báo cáo phân tích từ Công ty Chứng khoán SHS chỉ ra độ rộng trên thị trường HoSE đang tiêu cực với áp lực bán gia tăng và mở rộng ở nhiều nhóm mã ngành. Các nhóm cổ phiếu giảm mạnh trong phiên, bao gồm: truyền thông, bất động sản, dịch vụ công nghiệp, tài chính, hóa chất, công nghệ thông tin... Trong khi, thanh khoản thị trường lại giảm nhẹ song khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HoSE lại tăng 68,4% so với phiên trước. Nhóm phân tích của SHS, cho rằng điều này thể hiện áp lực bán gia tăng mạnh ở nhiều nhóm mã vốn hóa trung bình nhỏ. Thêm vào đó, khối các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 179,5 tỷ đồng trên HoSE trong phiên.

Về xu hướng ngắn hạn, nhóm phân tích của SHS dự báo VN-Index tiếp tục suy giảm, do tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi không giữ được hỗ trợ quanh 1.680 điểm. Hiện tại, VN-Index có vùng hỗ trợ 1.580 điểm-1.600 điểm. Đây là vùng hỗ trợ mạnh, quan trọng, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 3/2026 và tháng 11/2025.

Về thông tin trên thị trường, báo cáo của SHS chỉ ra tối ngày 25/11, Bộ Công Thương cho biết theo kết luận sơ bộ của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), mức thuế bổ sung tối đa đề xuất đối với hàng hóa Việt Nam là 35%, có thể giảm xuống 20% nếu hai nước đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng-Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đề xuất thuế “dư thừa công suất.” Trên thị trường chứng khoán trong nước, tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 373 tỷ USD, tương đương 73%/GDP 2025. VN-Index có mức P/E 10,1; Tỉ số nghịch đảo E/P tương ứng 9,9% cao hơn mức lãi suất tiết kiệm 12 tháng hiện nay. Với thị trường chung áp lực bán, áp lực giải chấp ngắn hạn đang gia tăng, nhóm phân tích của SHS kỳ vọng áp lực bán sẽ giảm, dòng tiền ngắn hạn có thể gia tăng khi VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán về vùng giá 1.580 điểm-1.600 điểm.

Về chính sách thuế quan của Mỹ, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Maybank cho rằng vẫn đang nhất quán và Việt Nam cần ưu tiên hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương. Trước đó, khi gói thuế ban đầu của chính quyền Mỹ bị bác bỏ vào tháng 2/2026, Maybank đã đưa ra những phân tích hoài nghi về triển vọng hưởng lợi từ việc dỡ bỏ các mức thuế này. Cụ thể, thuế quan sẽ trở lại dưới hình thức này hay hình thức khác. Bên cạnh đó, thông tin công bố thời điểm tháng 10/2026 cho thấy Việt Nam và Mỹ đã tiến gần đến việc hoàn tất thỏa thuận thương mại, tạo cơ sở để tiếp tục kỳ vọng sự lạc quan đối với triển vọng đạt được thỏa thuận.

Mặt khác, nhóm phân tích của Maybank nêu ra Bộ Công Thương cho biết mức thuế Mỹ đề xuất với hàng Việt Nam có thể giảm từ 35% xuống 20% nếu hai nước đạt thỏa thuận thương mại đối ứng và các cam kết của Việt Nam đáp ứng quan ngại của phía Mỹ và mức 35% hiện chưa có hiệu lực.

Trên cơ sở đó, Maybank dự báo trong tháng 12/2026, trọng tâm là tiến triển đàm phán thương mại Việt–Mỹ, bởi một thỏa thuận đáp ứng yêu cầu của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ có thể đưa mức thuế được cân nhắc từ tối đa 35% về 20%. Kéo đến ngày 5/1/2027- USTR tiếp nhận ý kiến bằng văn bản đến và bắt đầu phiên điều trần công khai vào 25/1/2027.

Theo Bộ Công Thương, quyết định cuối cùng có thể được công bố sớm nhất trong tháng 2/2027 và chậm nhất vào 11/3/2027. Khi đó, mức thuế chính thức, danh mục miễn trừ và cách áp dụng cùng các sắc thuế hiện hành sẽ là cơ sở để đánh giá tác động lên doanh nghiệp xuất khẩu./.

Các đối tác thương mại đồng loạt phản ứng trước đề xuất áp thuế mới của Mỹ Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 25/11 công bố đề xuất áp thuế nhập khẩu mới đối với 14 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU).