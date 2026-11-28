Thị trường chứng khoán Mỹ đã khép lại tuần giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn bằng một phiên tăng điểm đồng loạt vào ngày 27/11, khi dòng tiền bắt đáy ồ ạt quay trở lại nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vốn bị bán tháo nặng nề trước đó.

Đợt phục hồi mạnh mẽ này đã giúp chỉ số S&P 500 ghi nhận tuần tăng điểm tốt nhất kể từ tháng 4/2025, dù tâm lý nhà đầu tư vẫn còn nhiều thận trọng trước thềm báo cáo việc làm và cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kết thúc phiên giao dịch nửa ngày 27/11, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 591,99 điểm (tương đương 1,18%) lên 50.774,94 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tiến 114,71 điểm (1,60%) lên 7.297,49 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite bứt phá 543,70 điểm (2,31%) đóng cửa ở mức 24.129,50 điểm.

Tính chung cả tuần qua, cả ba chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng vọt: S&P 500 tăng 5,6%, Nasdaq tăng 6,68% và Dow Jones tiến 5,46%. Tuy nhiên, đà khởi sắc này vẫn chưa đủ để xóa đi những tổn thất sâu sắc từ đầu tháng - S&P 500 và Nasdaq hiện vẫn đang trên đà ghi nhận tháng 11 tồi tệ nhất kể từ năm 2008.

Các yếu tố chi phối thị trường

Động lực chính thúc đẩy sự đảo chiều của Phố Wall trong tuần qua là hoạt động săn tìm cổ phiếu giá rẻ sau khi thị trường trải qua đợt bán tháo quá mức. Tâm lý giới đầu tư đã được giải tỏa đáng kể ngay từ phiên đầu tuần (23/11) trước thông tin ông Jensen Huang bất ngờ được phục chức Giám đốc điều hành (CEO) của hãng chip Nvidia, chỉ chưa đầy hai tuần sau khi từ chức vì bê bối đời tư.

Mặc dù bản thân cổ phiếu Nvidia chỉ nhích nhẹ 0,80% trong phiên ngày 27/11, đà phục hồi vẫn lan tỏa mạnh mẽ sang toàn ngành công nghệ. Chỉ số bán dẫn chung tăng 4,7% trong ngày 27/11, dẫn đầu bởi hãng chip nhớ SanDisk (tăng gần 16%), Micron (7,6%) và Marvell (7,3%).

Nhóm tập đoàn vận hành trung tâm dữ liệu lớn cùng các cổ phiếu tiêu dùng cũng khởi sắc ngay trong ngày hội mua sắm "Black Friday," với cổ phiếu Amazon tăng 3,96% và Tesla tăng 5%. Cổ phiếu của công ty khởi nghiệp AI Anthropic cũng phục hồi thành công lên trên mức giá chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) sau khi từng rớt giá mạnh vào đầu tuần.

Dù vậy, giới phân tích cảnh báo những lo ngại cốt lõi đè nặng lên thị trường vẫn chưa biến mất. Ông Joseph Zidle, chiến lược gia thị trường trưởng tại Cresset Capital, nhận định việc ông Jensen Huang trở lại sẽ giúp giải quyết câu hỏi về triển vọng ổn định dài hạn của Nvidia. Tuy nhiên, sự kiện đó không làm thay đổi được tâm lý hoài nghi ngày càng lớn của nhà đầu tư về tính bền vững của các khoản chi tiêu vốn khổng lồ và mô hình tài trợ vốn lòng vòng trong ngành AI.

Bên cạnh nỗi lo về AI và nguy cơ lĩnh vực này bị siết chặt quản lý, áp lực từ chính sách tiền tệ tiếp tục là rào cản lớn đối với thị trường. Các dữ liệu công bố trong tuần qua cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 năm 2026 của Mỹ tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu, còn lạm phát tiếp tục gia tăng trong tháng 10 .

Những số liệu này khiến thị trường gần như chắc chắn rằng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12 tới. Thậm chí, Thống đốc Fed Christopher Waller mới đây còn kêu gọi một lập trường chống lạm phát quyết liệt hơn thông qua mức tăng 0,50 điểm phần trăm vào tháng 10 hoặc đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất trong năm 2027.

Triển vọng tuần tới

Bước sang tuần giao dịch mới từ ngày 30/11, đợt phục hồi vừa qua sẽ phải đối mặt với hai bài kiểm tra lớn: báo cáo việc làm tháng 11 của Mỹ và phiên điều trần trước Quốc hội của CEO Nvidia.

Tâm điểm vĩ mô sẽ đổ dồn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố vào ngày thứ Sáu (4/12) - dữ liệu quan trọng cuối cùng trước thềm cuộc họp tháng 12 của Fed. Theo khảo sát của LSEG, nền kinh tế Mỹ dự kiến tạo thêm 90.000 việc làm trong tháng 11 (hạ nhiệt so với mức tăng vọt 165.000 việc làm của tháng 10) và tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%.

Bà Ayako Yoshioka, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Wealth Enhancement, ví dữ liệu kinh tế lúc này như một "con dao hai lưỡi:" một báo cáo quá mạnh mẽ sẽ củng cố thêm lý do để Fed tự tin thắt chặt tiền tệ, gây bất lợi cho thị trường cổ phiếu. Ngược lại, những tín hiệu suy yếu nhẹ của thị trường lao động lại có thể là tin tốt, giúp Fed giảm bớt giọng điệu cứng rắn.

Ở mảng công nghệ, mọi ánh nhìn sẽ hướng về Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ vào ngày thứ Năm (3/12), nơi CEO Nvidia Jensen Huang dự kiến ra điều trần sau những lùm xùm gần đây. Ngoài ra, báo cáo tài chính quý từ hãng phần mềm Salesforce và công ty bán dẫn Marvell Technology cùng các dữ liệu về hoạt động sản xuất, dịch vụ trong tuần tới cũng sẽ đóng vai trò định hình tâm lý đối với nhóm cổ phiếu AI trong giai đoạn cuối năm./.

Thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh trong ngày Black Friday Chứng khoán Mỹ bật tăng trong phiên Black Friday, dẫn đầu là cổ phiếu công nghệ và AI; giá dầu, vàng, bạc và đồng cũng đi lên giữa căng thẳng địa chính trị.