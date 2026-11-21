Đà giảm của cổ phiếu Anthropic trong phiên giao dịch ngày 20/11 cho thấy ngay cả thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất lịch sử cũng không thể xua tan tâm lý ảm đạm đang bao trùm thị trường Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Kết thúc phiên, cổ phiếu của doanh nghiệp phát triển mô hình học máy lớn đầu tiên niêm yết này giảm 8,5% so với phiên trước, xuống 88,91 USD, gần mức giá IPO 83 USD/cổ phiếu. Diễn biến tại các tập đoàn công nghệ lớn cũng cho thấy thương vụ này chưa thể chặn đà bán tháo. Cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 14%, Meta Platforms mất gần 6%, Amazon giảm khoảng 4% và Microsoft hạ 3%. Nhóm cổ phiếu bán dẫn cũng đi xuống khi AMD mất khoảng 13%, Marvell Technology giảm khoảng 12% và Intel giảm khoảng 8%.

Trong một tháng qua, nhóm cổ phiếu Trí tuệ Nhân tạo chịu sức ép do lo ngại tổng chi tiêu cho công nghệ này có thể vượt 1.000 tỷ USD trong năm nay chưa mang lại lợi nhuận đủ nhanh. Rào cản chính trị đối với việc xây dựng trung tâm dữ liệu và biến động nhân sự lãnh đạo tại Nvidia cũng gây thêm lo ngại. Ông David Miller, Giám đốc đầu tư tại Catalyst Funds, nhận định nhà đầu tư vẫn tin vào Trí tuệ Nhân tạo nhưng đang chọn lọc hơn với mức giá chi trả cho tăng trưởng.

Trước đó, Anthropic đã huy động kỷ lục 93,5 tỷ USD qua IPO, vượt mức 85,7 tỷ USD của SpaceX hồi tháng 6/2026. Ở mức giá mới nhất, doanh nghiệp có vốn hóa thị trường 1.200 tỷ USD và định giá pha loãng hoàn toàn khoảng 1.600 tỷ USD, tương đương khoảng 40 lần doanh thu trong 12 tháng qua.

Theo ông Robert Pavlik tại Dakota Wealth, đà giảm của Anthropic phản ánh sự hoài nghi của thị trường chung hơn là vấn đề nội tại của công ty. Trong khi đó, ông Kaush Amin thuộc US Bank Asset Management khuyến nghị kiên nhẫn chờ báo cáo kết quả kinh doanh công khai, vì định giá hiện tại đã giả định tốc độ tăng trưởng nhanh nhiều năm.

Biến động ngắn hạn có thể tiếp diễn khi giao dịch quyền chọn dự kiến bắt đầu vào tuần tới, tương tự diễn biến của SpaceX sau khi niêm yết. Dù vậy, công ty phân tích Intropic ước tính các quỹ đầu tư theo chỉ số có thể mua tới 30% lượng cổ phiếu Anthropic vào cuối năm.

Thị trường hiện hướng về khả năng niêm yết vào năm tới của OpenAI, trong khi nhiều doanh nghiệp Trí tuệ Nhân tạo và hạ tầng khác đã lùi kế hoạch IPO sang năm 2027./.



Anthropic lập kỷ lục IPO, tạo ra hàng trăm triệu phú USD Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/11, vốn hóa thị trường của Anthropic tính trên cơ sở pha loãng hoàn toàn đạt khoảng 1.800 tỷ USD; hơn 846 triệu cổ phiếu đã được giao dịch.