Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới đây đã công bố số liệu thống kê về hoạt động xuất nhập khẩu của nước này trong 10 tháng đầu năm 2026. Theo đó, từ đầu năm đến nay, cơ cấu thương mại của Trung Quốc với các đối tác lớn đã có sự tối ưu hóa ổn định.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đạt 7.680 tỷ nhân dân tệ (nhân dân tệ) (khoảng 1.150 tỷ USD), tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch thương mại với Liên minh châu Âu (EU) đạt 5.290 tỷ nhân dân tệ (792 tỷ USD), tăng 8,5% so với cùng kỳ; kim ngạch thương mại với Mỹ đạt 3.590 tỷ nhân dân tệ (538 tỷ USD), tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng trưởng thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN vượt xa tốc độ tăng trưởng với EU và Mỹ; kết quả ấn tượng này trong quan hệ với các đối tác kinh tế-thương mại lớn của Trung Quốc cho thấy sức sống mạnh mẽ của hợp tác kinh tế-thương mại khu vực.

Trong ba quý đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đạt 994,35 tỷ USD, tăng 27,9%. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 627,76 tỷ USD, tăng 28,7%; kim ngạch nhập khẩu đạt 366,58 tỷ USD, tăng 26,6%.

Trong số các quốc gia thành viên ASEAN, ba đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc lần lượt là Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

Khi việc xây dựng Khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN tiếp tục được phát triển sâu rộng, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 17 năm liên tiếp và ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong 6 năm liên tiếp. Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa hai bên đã vượt 1.000 tỷ USD vào, tăng 18 lần kể từ khi thành lập khu vực thương mại tự do vào năm 2002.

Năm 2002, Trung Quốc và ASEAN đã khởi động tiến trình thiết lập khu vực thương mại tự do. Đến năm 2010, Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN (Phiên bản 1.0) chính thức được hình thành, trong đó cả hai bên cùng áp dụng mức thuế suất bằng 0 đối với hơn 90% tổng số mặt hàng.

Năm 2019, nghị định thư nâng cấp lên Phiên bản 2.0 chính thức có hiệu lực, tập trung vào việc mở rộng tiếp cận thị trường trong các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư, qua đó đưa quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai bên lên một tầm cao mới.

Tháng 10/2025, nghị định thư nâng cấp lên Phiên bản 3.0 đã được ký kết, mở rộng phạm vi hợp tác thương mại tự do sang các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, phát triển xanh, các tiêu chuẩn, cũng như chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp.

Phiên bản 3.0 của Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN đánh dấu một bước nâng cấp quan trọng, chuyển từ “mở cửa thị trường” sang “phát triển thể chế chung;" đồng thời cho thấy quá trình xây dựng Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN đã bước sang một giai đoạn mới, với đặc trưng là sự hội nhập về các quy tắc và tiêu chuẩn./.

Thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc Tổng Thư ký ASEAN khẳng định mong muốn tiếp tục phối hợp với Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân hai bên và toàn khu vực.