Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Tuần lễ Trung Quốc-ASEAN năm 2026 đã khai mạc tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, với chủ đề “Tăng cường hợp tác chiến lược, kết nối và chia sẻ thịnh vượng”, tập trung thúc đẩy hợp tác trên bốn lĩnh vực trọng điểm gồm đầu tư thương mại, kết nối logistics, đổi mới khoa học công nghệ, văn hóa và du lịch.

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Viên Gia Quân; Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Trùng Khánh Trần Tân Vũ; cùng nhiều quan chức và đại diện các nước ASEAN.

Thay mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dự lễ khai mạc và phiên đối thoại cấp cao về hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trương Lợi Trung, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc, nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN và 35 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại giữa hai bên.

Theo ông, hợp tác Trung Quốc-ASEAN thời gian qua không ngừng được nâng cấp cả về quy mô và chất lượng, tạo nền tảng cho quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác cùng có lợi.

Ông Trương Lợi Trung bày tỏ kỳ vọng Tuần lễ Trung Quốc-ASEAN năm nay sẽ góp phần tăng cường kết nối chiến lược, củng cố nền tảng hợp tác, phát huy lợi ích từ kết nối đường bộ và đường biển, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, qua đó đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN tiếp tục phát triển sâu rộng và ổn định.

Trong khi đó, Thị trưởng Trùng Khánh Trần Tân Vũ cho biết những năm gần đây, thành phố đã đẩy mạnh hợp tác với các nước ASEAN trên nhiều lĩnh vực, lấy xây dựng Hành lang thương mại quốc tế đường bộ và đường biển mới làm động lực.

Các hoạt động kết nối chính sách, hạ tầng, thương mại, tài chính và giao lưu nhân dân giữa Trùng Khánh với ASEAN ngày càng được mở rộng. Theo ông Trần Tân Vũ, Trùng Khánh có vị trí quan trọng tại điểm giao thoa giữa sáng kiến “Vành đai và Con đường,” Vành đai kinh tế sông Trường Giang và Hành lang thương mại quốc tế đường bộ và đường biển mới, đồng thời là đầu mối chuỗi cung ứng, logistics và thương mại kết nối ba thị trường châu Âu, Trung Quốc và ASEAN.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu tại Tọa đàm "Khám phá những cơ hội hợp tác kinh tế mới: Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy chuyển đổi số và xanh". (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Thành phố sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN, thực hiện Nghị định thư nâng cấp Khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0, tăng cường phối hợp công nghiệp, kết nối hạ tầng, hợp tác khoa học công nghệ và giao lưu văn hóa với các nước ASEAN.

Phát biểu tại phiên đối thoại, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc và những đóng góp quan trọng của Trung tâm ASEAN-Trung Quốc; nhấn mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang mở ra không gian hợp tác mới giữa ASEAN và Trung Quốc.

Những bước tiến của Trung Quốc trong phát triển khoa học, công nghệ, cùng với những nỗ lực chuyển đổi của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, tạo cơ hội lớn để hai bên thúc đẩy hợp tác cùng có lợi.

Từ những điểm hội tụ về lợi ích, Thứ trưởng đề xuất ASEAN và Trung Quốc quan tâm hợp tác trên ba hướng ưu tiên.

Thứ nhất, thúc đẩy kết nối thông minh: ứng dụng công nghệ số trong phát triển logistics dọc các hành lang kết nối ASEAN-Trung Quốc, phát huy vai trò của Trùng Khánh và Hành lang Thương mại quốc tế mới trên bộ - trên biển trong thử nghiệm các giải pháp logistics thông minh, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi xanh dựa trên công nghệ: ứng dụng các giải pháp số trong sản xuất xanh và nông nghiệp thông minh nhằm tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa hệ thống điện, nâng cao năng lực dự báo thời tiết, quản lý nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường liên kết đổi mới sáng tạo: thúc đẩy liên kết ba nhà xuyên biên giới giữa ASEAN và Trung Quốc, kết nối chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu của hai bên, chú trọng đào tạo nhân tài công nghệ.

Tiếp Tổng thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Trương Lợi Trung nhân dịp này, Thứ trưởng đánh giá cao những kết quả Trung tâm đạt được trong 15 năm qua, nhất là vai trò cầu nối giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân các nước ASEAN và Trung Quốc; đề nghị Trung tâm tiếp tục phát huy những thành quả này, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực ưu tiên mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm.

Cũng trong khuôn khổ Tuần lễ, Thứ trưởng đã dự cuộc gặp với đồng chí Viên Gia Quân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh và trao đổi với đồng chí Triệu Thế Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân đại) thành phố Trùng Khánh, kiêm Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân thành phố. Hai bên đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Trùng Khánh thời gian qua, khẳng định tiềm năng hợp tác còn rất lớn.

Nhấn mạnh vị trí chiến lược của Trùng Khánh trong kết nối Trung Quốc với ASEAN, trong đó có Việt Nam, Thứ trưởng đề nghị tăng cường kết nối giao thông giữa Việt Nam và Trùng Khánh, nhất là đường hàng không và đường sắt, mở rộng hợp tác giữa Trùng Khánh với các địa phương Việt Nam. Nhân dịp này, Thứ trưởng chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Trùng Khánh lần thứ VII sắp tới thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo Thành phố Trùng Khánh đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, nhất trí với các đề xuất của phía Việt Nam; đề nghị hai bên triển khai hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế tạo thiết bị, điện tử, khoa học và công nghệ, nông nghiệp, văn hóa, du lịch và quản trị đô thị; tăng cường giao lưu giữa Trùng Khánh với các địa phương Việt Nam, trong đó có giao lưu giữa các cơ quan dân cử hai bên.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã công bố một số sáng kiến và sản phẩm hợp tác, trong đó có sáng kiến tăng cường hợp tác ASEAN-Trung Quốc về chuyển dịch năng lượng ứng dụng AI; Báo cáo nghiên cứu hợp tác truyền thông ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2021-2026; đồng thời công bố thành lập Trung tâm giao lưu và hợp tác y tế ASEAN-Trung Quốc./.

Thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc Tổng Thư ký ASEAN khẳng định mong muốn tiếp tục phối hợp với Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân hai bên và toàn khu vực.